SC25 में AIC द्वारा AI अनुकूलित सर्वर और स्टोरेज समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे

ताइपेई, 20 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- AIC इस सप्ताह सेंट लुइस में Supercomputing 2025 (SC25) में अपने नवीनतम सर्वर और AI स्टोरेज प्लेटफार्मों का प्रदर्शन करेगा, जिसमें तेजी से बढ़ते AI, HPC और एंटरप्राइज़ कार्यभारों के लिए समाधानों पर प्रकाश डाला जाएगा। नए Gen5 सिस्टम, साझेदार एकीकृत समाधान, तथा स्केलेबल, Ethernet जुड़ी क्षमता के लिए AIC के आगामी Ethernet JBOD (eBOD) प्लेटफ़ार्म का पूर्वावलोकन देखने के लिए AIC के बूथ (#305) पर रुकें। इसके अतिरिक्त, AIC को शो-फ्लोर पर कई साझेदारों के बूथों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

AIC AI Storage Offerings

Micron के बूथ (#3516) पर, AIC और Micron, AIC F2032-01-G5 को Micron 6600 ION 245TB E3.L SSDs के साथ जोड़कर आधुनिक AI और HPC की डेटा मांगों को पूरा करने के लिए प्रति रैक 140+ PB को सपोर्ट करने वाला एक अति सघन कन्फिग्रेशन को प्रदर्शित करेंगे।

हमारे बूथ पर H3 प्लेटफ़ार्म, AIC के साथ सह-प्रदर्शन करेगा, तथा Falcon 6048 सिस्टम पर निर्मित एक संयुक्त GPU-एक्सेलरेटड AI प्लेटफ़ार्म प्रस्तुत करेगा। यह प्लेटफ़ार्म PCIe 6.0, उच्च घनत्व वाले NVMe स्टोरेज और 6 GPU, DPU या NIC को जोड़ता है, जिससे NVMe प्रदर्शन 200 मिलियन से अधिक IOP तक बढ़ जाता है और AI और HPC कार्यभारों के लिए स्टोरेज की बाधाएं दूर हो जाती हैं। AIC सर्वरों पर H3 अपने Falcon C5022 CXL मेमोरी पूलिंग समाधान का भी प्रदर्शन कर रहा है, जो आसान निगरानी और नियंत्रण के साथ 5.5 TB तक की साझा मेमोरी को सक्षम बनाता है, ताकि डेटा केंद्र मेमोरी क्षमता को अधिक कुशलता से बढ़ाया जा सके।

AIC ने Seagate के साथ मिलकर SC25 के प्रतिभागियों को AIC की नई Ethernet JBOD (eBOD) टेक्नोलॉजी की पहली झलक दिखाई है - जो AI कार्यभारों के लिए उच्च क्षमता, Ethernet लगे स्टोरेज के निर्माण के लिए एक नया दृष्टिकोण है। इस सहयोग में, AIC द्वारा Ethernet-आधारित JBOD और Seagate द्वारा उच्च क्षमता वाली HDD की आपूर्ति की जाएगी। एक DPU और एक HBA कार्ड का उपयोग करते हुए, eBOD एक अलग स्टोरेज घेरे के रूप में कार्य करता है जो SAS/SATA-आधारित ड्राइवों, विशेषत: उच्च क्षमता वाले HDDs पर NVMe-oF को सक्षम बनाता है। साथ में, यह डिज़ाइन नेटवर्क की गति से डेटा को ग्रहण करता है, प्रशिक्षण के लिए आत्मनिर्भर चेकपॉइंट स्तरों को त्वरित करता है, और स्टैन्डर्ड Ethernet पर क्षैतिज विस्तार करता है - जिससे बड़ी AI पाइपलाइनों के लिए डेटा मूवमेंट ओवरहेड और स्वामित्व की कुल लागत कम हो जाती है।

AIC के अध्यक्ष एवं CEO, Michael Liang, ने कहा, "AI इंफ्रास्ट्रक्चर को SC25 आगे बढ़ाता है। हम यहां स्टोरेज और कंप्यूटिंग में वास्तविक प्रगति दिखाने, साझेदारों और ग्राहकों के साथ पुनः जुड़ने और यह देखने के लिए हैं कि आगे क्या होता है। मैं विशेष रूप से अपने नए Ethernet-आधारित JBOD (eBOD) को कार्य करते हुए देखने के लिए उत्साहित हूँ - जो बड़े पैमाने पर अधिक सरल, तेज डेटा पाइपलाइनों की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है।"

ATTO Technology के साथ AIC एक कॉम्पैक्ट एकीकरण पर भी प्रकाश डालेगा, जिसमें ExpressSAS® 24 GB/s SAS HBA शामिल हैं, जो उच्च बैंडविड्थ, कम विलंबता विस्तार के लिए एक AIC सर्वर और एक AIC JBOD को जोड़ते हैं। यह सेटअप AIC प्लेटफ़ार्म पर क्षैतिज विस्तार के लिए AI प्रशिक्षण और HPC सिमुलेशन कार्यभारों के लिए पूर्वानुमानित विलंबता और निरंतर बैंडविड्थ प्रदान करता है।

ATTO Technology के अध्यक्ष और CEO, Tim Klein, ने कहा, "SC25 में AIC द्वारा हमारे ExpressSAS का प्रदर्शन HPC और AI के लिए प्रदर्शन और विश्वसनीयता बढ़ाने में इसकी बेजोड़ भूमिका को उजागर करता है। ADS और ATTO360 सपोर्ट जैसी उन्नत सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के साथ, ExpressSAS उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग वातावरण में स्टोरेज कनेक्टिविटी के लिए मानक निर्धारित करता है।"

SC25 में प्रदर्शित प्रमुख AIC सिस्टमों में निम्न सम्मिलित हैं:

F2026-01-G5 — AI डेटा झीलों, बैकअप/पुनर्स्थापना और विश्लेषण के लिए उच्च घनत्व वाला स्टोरेज सर्वर।

— AI डेटा झीलों, बैकअप/पुनर्स्थापना और विश्लेषण के लिए उच्च घनत्व वाला स्टोरेज सर्वर। SB102-CA — AI इंफरेंस और मीडिया एक्सिलरेशन के लिए GPU के लिए तैयार प्लेटफ़ॉर्म।

— AI इंफरेंस और मीडिया एक्सिलरेशन के लिए GPU के लिए तैयार प्लेटफ़ॉर्म। SB201-SU (Hybrid) — संतुलित कंप्यूट + वर्चुअलाइजेशन और विश्लेषण के लिए क्षमता।

(Hybrid) — संतुलित कंप्यूट + वर्चुअलाइजेशन और विश्लेषण के लिए क्षमता। HA2026-HC — मिशन क्रिटिकल और वीडियो कार्यभारों के लिए आत्मनिर्भर स्टोरेज।

इसके अतिरिक्त, AIC हमारे साझेदारों Solidigm, Ma Labs, और VAST Data के साथ उपस्थित होगी। इन सिस्टमों का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, AIC के बूथ #305 पर जाएँ या शो-फ्लोर पर साझेदार बूथों पर AIC टेक्नोलॉजी की जांच करें

