Skoll Foundation ने 2026 Skoll Award for Social Innovation पुरस्कार के लिए भारत के Indus Action को विजेता घोषित किया है।

कई मिलियन भारतीयों को उनके हक के सार्वजनिक लाभों का दावा करने में सहायता करके Indus Action सरकारी प्रयोजनों को वास्तविक विश्व में साकार रूप देता है।

वाशिंगटन, 7 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- आज, Skoll Foundation ने Indus Action को Skoll Award for Social Innovation प्राप्त करने वाले तीन संगठनों में से एक के रूप में घोषित किया है। $2 मिलियन का यह पुरस्कार जटिल वैश्विक मुद्दों पर परिवर्तनकारी सामाजिक बदलाव लाने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले गैर-लाभकारी संगठनों को निर्बाध सहायता प्रदान करता है।

Indus Action bridges this gap through a three-pronged approach: building government delivery capacity; leveraging technology to design open-source, citizen-centric solutions; and using research to improve benefit-delivery systems. By engaging both citizens and state agencies, Indus Action is transforming constitutional commitments into impact by ensuring vulnerable Indians can access education, health care and financial programs that provide pathways out of poverty. Speed Speed

नवप्रवर्तनशील सार्वजनिक-निजी भागीदारी, विचारशील सामुदायिक एकीकरण और प्रणाली-स्तरीय सोच के माध्यम से, 2026 के पुरस्कार विजेता पाकिस्तान में बाल स्वास्थ्य, दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभिक शिक्षा तथा विकास, और भारत में नागरिक टेक्नोलॉजी तथा सार्वजनिक लाभों तक पहुंच के क्षेत्र में मापनीय प्रगति कर रही है। ये सभी उल्लेखनीय संगठन मिलकर सभी के लिए शांति और समृद्धि की एक स्थायी विश्व को आगे बढ़ा रहे हैं।

21-24 अप्रैल को ऑक्सफोर्ड, UK में और ऑनलाइन आयोजित किए जाने वाले 23वें वार्षिक Skoll World Forum के दौरान, Foundation पुरस्कार प्रदान करेगा और प्रत्येक प्राप्तकर्ता संगठन के नेतृत्व का सम्मान करेगा। पुरस्कार समारोह गुरुवार, 23 अप्रैल को शाम 5:00 से 6:30 बजे (BST) तक ऑक्सफोर्ड के New Theatre में और लाइवस्ट्रीम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। Forum में ऑनलाइन भाग लेने के लिए पंजीकरण करने हेतु यहां क्लिक करें या Forum में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए प्रेस पास के लिए अनुरोध करने हेतु [email protected] पर ईमेल करें।

Indus Action के संस्थापक और CEO, Tarun Cherukuri, ने कहा, "शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, काम करने के अवसर या विश्व में नया जीवन लाने के निर्बाध अवसरों के परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और हमारी सार्वभौमिक जनहित की परिकल्पना को साकार करने के लिए केवल सरल, सुलभ डिजाइन और प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।"

"इस वर्ष के Skoll Award for Social Innovation के विजेताओं ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब साहसी, रचनात्मक अग्रणी किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनका संकल्प और प्रतिबद्धता वैश्विक सिस्टमों को परिवर्तन की ओर ले जाती है। प्रभावित समुदायों के साथ नवप्रवर्तनशील भागीदारी और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से, वे स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक लाभ के क्षेत्रों में प्रभाव और स्थायी परिवर्तन ला रहे हैं," Skoll Foundation की CEO और अध्यक्षा, Marla Blow ने कहा। "सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में आए गहरे झटकों के बावजूद, ये संगठन अपने प्रभाव को बनाए रखने के साथ-साथ इसे तेजी से बढ़ा भी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी कहानियां अन्य सामाजिक उद्यमियों को परिवर्तनकारी बदलाव की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगी।"

Indus Action के बारे में अधिक जानकारी:

5,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर भारत $150 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करता है, फिर भी जटिल प्रक्रियाओं के कारण लगभग 80 करोड़ नागरिक उन लाभों तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं जिनके वे हकदार हैं। कानून द्वारा छात्रों, श्रमिकों और नई माताओं के लिए लाभ सहित स्वीकृत लाभों में से अनुमानित 25 प्रतिशत, कभी भी अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक नहीं पहुंचते हैं, जिससे लाखों लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस अंतर को Indus Action तीन-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से दूर करता है: सरकारी वितरण क्षमता का निर्माण करना; ओपन-सोर्स, नागरिक-केंद्रित समाधानों को डिजाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना; और लाभ वितरण सिस्टमों को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान का उपयोग करना। गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते प्रदान करने वाले कमजोर भारतीय शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए, नागरिकों और राज्य एजेंसियों दोनों को शामिल करके Indus Action संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी बना रहा है। संगठन का लक्ष्य 2030 तक 30 मिलियन नागरिकों को उन सभी लाभों से निर्बाध रूप से जोड़ना है जिनके वे हकदार हैं।

Skoll Foundation का परिचय: Skoll Foundation विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं के लिए साहसिक, व्यवस्थित समाधानों को आगे बढ़ाने वाले सामाजिक उद्यमियों और उनका समर्थन करने वाले अन्य नवप्रवर्तकों में निवेश करके, उन्हें जोड़कर और उनका समर्थन करके परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। 2025 में, Skoll Foundation ने अपने वित्त पोषण का लगभग 80 प्रतिशत वैश्विक सामाजिक उद्यमिता के समर्थन में लगाया, जिसमें से 55 प्रतिशत सीधे Skoll Awardees और अन्य सामाजिक उद्यमियों के समुदाय तक पहुंचा।

वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=m3NJ1kRSSS0

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2950084/skoll_logo_vector_black_300dpi_Logo.jpg