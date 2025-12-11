SMU द्वारा 2026 Singapore-India Hackathon का शुभारंभ करते हुए Narayana Murthy ने SMU Visionary Series में नेतृत्व के पाठ साझा किए

सिंगापुर, 11 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Singapore Management University (SMU) ने 20 नवंबर 2025 को अपने परिसर में SMU Visionary Series के एक महत्वपूर्ण संस्करण के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक तकनीकी अग्रणी Mr Narayana Murthy का स्वागत किया। SMU की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के उद्देश्यपूर्ण ध्येय के समरोह के साथ-साथ नेतृत्व, नवाचार और क्षेत्रीय साझेदारियों पर एक अग्रगामी चिंतन का प्रतीक भी था।

इस शाम को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रमुख सहयोग 4थें Singapore-India Hackathon का आधिकारिक शुभारंभ भी चिन्हित किया गया है। जून 2026 में यह Hackathon सिंगापुर में दोबारा आयोजित किया जाएगा।

सार्थक प्रभाव के लिए दृष्टि, कल्पना और नवाचार

Mr Murthy का परिचय देते हुए, SMU की अध्यक्षा, Professor Lily Kong ने उनकी महानता को "हमारे समय के 12 महानतम उद्यमियों में से एक" के रूप में रेखांकित किया, जैसा कि Fortune द्वारा नामित किया गया है, और "भारतीय IT क्षेत्र के जनक" के रूप में, जैसा कि टाइम द्वारा वर्णित किया गया है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक विचारकों, उद्यमियों और परिवर्तनकर्ताओं की उपस्थिति में यह Visionary Series छात्रों को सार्थक प्रभाव की कल्पना करने और उसे आकार देने के लिए प्रेरित करने की SMU की प्रतिबद्धता का भाग है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नेताओं को तैयार करना तथा सार्थक शैक्षणिक और सामाजिक प्रभाव डालने वाला ज्ञान उत्पन्न करना है।"

नेतृत्व के पाठ

'Leadership Lessons from the Infosys Journey' विषय पर मुख्य व्याख्यान देते हुए, Mr Murthy ने भारत की सबसे सम्मानित बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक मानी जाने वाली Infosys के शीर्ष पर अपने तीन दशकों के अनुभवों पर चर्चा की।

Infosys की कहानी साझा करते हुए Mr Murthy ने कहा कि अच्छे नेता ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नेतृत्व करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति इसकी सफलता में भागीदार बने, कड़ी मेहनत करे और अपने विशेषाधिकार का उपयोग व्यापक हित के लिए करे। नेतृत्व पर उनके विचार सम्मोहक और साहस, अनुशासन तथा उद्देश्य की स्पष्टता पर आधारित थे - वही सिद्धांत जिन्होंने Infosys के उत्थान का मार्गदर्शन किया है।

व्याख्यान के बाद SMU के अध्यक्ष, Piyush Gupta के साथ एक वार्तालाप में, Mr Murthy ने 1981 में अपनी साधारण स्थापना से लेकर NASDAQ पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने तक की Infosys की यात्रा का वर्णन किया। जब उनसे इसके प्रमुख के रूप में उनके सबसे यादगार क्षणों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक कनिष्ठ कर्मचारी की कहानी सुनाई, जिसने उन्हें बताया था कि वह Infosys की स्टॉक ऑप्शन योजना के कारण अपना पहला घर बनाने में सक्षम हुआ था - यह इस बात की याद दिलाता है कि निजी उद्यम किस प्रकार से जीवन को उन्नत बना सकते हैं, और नेतृत्व किस प्रकार से अंततः एक नैतिक प्रयास है।

एक तकनीकी दिग्गज के रूप में, Mr Murthy का यह कहना कि आश्वस्त करने वाला मानव मस्तिष्क हमारी प्रगति का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नवाचार अंततः जिज्ञासा, स्पष्ट और सरल संचार तथा अपने शब्दों को कार्य के साथ संरेखित करने वाले अग्रणियों द्वारा संचालित होता है।

2026 Singapore-India Hackathon का शुभारंभ

वार्तालाप में दोनों सज्जन इस बात पर सहमत थें कि रचनात्मक ऊर्जा और उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षा के स्रोत के रूप में भारत की मजबूत प्रतिष्ठा के बावजूद, यह पूर्वी एशिया में कई लोगों के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए, एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए, दोनों देशों के युवाओं के लिए भारत की गतिशीलता और प्रतिभा से सीधे जुड़ने के अवसरों का विस्तार करना, पारस्परिक रूप से समृद्धकारी होगा।

युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने की इसी भावना में, शाम का कार्यक्रम 2026 Singapore-India Hackathon के शुभारंभ के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। Prime Minister Narendra Modi और सिंगापुर के पूर्व Prime Minister Lee Hsien Loong के तत्वावधान में स्थापित, Hackathon को दोनों देशों के विश्वविद्यालय इकोसिस्टमों के बीच गहन नवाचार, उद्यमशीलता और समस्या-समाधान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पूर्व में रिकॉर्ड किए गए एक संदेश में, सिंगापुर के शिक्षा मंत्री और सामाजिक सेवा एकीकरण के प्रभारी मंत्री, Mr Desmond Lee ने कहा कि Hackathon युवाओं और नवाचार की शक्ति में सिंगापुर और भारत के साझा विश्वास का प्रतीक है। "वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए सिंगापुर और भारतीय युवाओं को एक साथ लाकर, Hackathon हमारे लोगों और हमारे उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण करता है। Minister Lee ने कहा, "यह वैश्विक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रवाह को पोषित करता है, जो तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गुण हैं।"

क्षेत्र में SMU की उपस्थिति का विस्तार

सार्थक क्षेत्रीय साझेदारियों के प्रति SMU की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए Professor Kong ने भारत में विश्वविद्यालय की बढ़ती उपस्थिति पर अपडेटड जानकारी साझा की।

SMU के छात्रों ने प्रमुख भारतीय शहरों में Business Study Missions, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं और इंटर्नशिप में भाग लिया है। छात्र गतिशीलता के अतिरिक्त, SMU ने MBA और EMBA कार्यक्रमों के लिए संस्थागत सहयोग को भी गहरा किया है, और संयुक्त रूप से फिनटेक और कार्यकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। इस वर्ष के SMU Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition में, भारत के ओडिशा स्थित Veer Surendra Sai University of Technology के एक अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्टअप ने People's Choice Award जीता है।

भविष्य को देखते हुए, SMU जल्द ही अपनी India International Advisory Council (IAC) की स्थापना करेगी, जिसकी अध्यक्षता Kotak Mahindra Bank के संस्थापक और निदेशक, Mr Uday Kotak करेंगे। विश्व स्तर पर पूरे एशिया में विद्यमान परिषदों में शामिल होने वाली यह विश्वविद्यालय की आठवीं IAC होगी, जिसमें विश्वविद्यालय को कार्यनीति और क्षेत्रीय सहभागिता पर परामर्श देने वाले प्रतिष्ठित उद्योग अग्रणी शामिल होते हैं।

Professor Kong ने यह भी घोषित किया कि SMU द्वारा अपना चौथा विदेशी केंद्र शेन्ज़ेन, चीन में खोलने के साथ-साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम, जहाँ SMU ने विदेशी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो संबंधों को गहरा करते रहेंगे।

बुद्धिमता, सहानुभूति और साहस के साथ एशिया के भविष्य को आकार देना

इस कार्यक्रम ने पूरे एशिया में सेतु निर्माण के लिए SMU की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

Professor Kong ने कहा, "हम छात्रों के लिए भारत के समृद्ध और तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में खो जाने के अवसर पैदा करते रहेंगे; हमारे संकाय सार्थक अनुसंधान पर सहयोग करेंगे; और हमारे साझेदार समाज की भलाई के लिए मिलकर नवाचार करेंगे।" उन्होंने कहा, "ऐसा करने से हम अपने समुदाय को न केवल एक जटिल विश्व में सफल होने के लिए तैयार करते हैं, बल्कि उसे बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और साहस के साथ आकार देने के लिए भी तैयार करते हैं।"

