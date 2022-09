S&P Global 2022 में महिलाओं के लिए भारत के Top 50 Best Workplaces™ में से एक है

एक समान और न्यायसंगत कार्यस्थल संस्कृति के निर्माण, उसे बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त

गुरुग्राम, भारत, 23 सितंबर, 2022 /PRNewswire/ --दुनिया भर में पूंजी और कमोडिटी बाजारों के लिए रेटिंग, बेंचमार्क, एनालिटिक्स और डेटा की अग्रणी प्रदाता S&P Global (NYSE: SPGI) को Great Place to Work® Institute द्वारा लगातार दूसरे वर्ष, भारत के Best Workplaces™ for Women 2022 में से एक के रूप में नामित किया गया है।

S&P Global ने भारत में यह पहचान Great Place to Work® Institute द्वारा किए गए कड़े मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त की है, जो अनुभव और प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता के आधार पर सभी के लिए श्रेष्‍ठ कार्यस्‍थलबनाने के लिए है।

"यह राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना वास्तव में विविध, न्यायसंगत और समावेशी संस्कृति बनाने के हमारे प्रयासों और पहलों को सुदृढ़ करता है। हमारी डीईआई (DEI) प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि हमारे लोग खुद को 'संपूर्ण रूप में' काम पर लाने के लिए सशक्त हैं, और हम लगातार उन समुदायों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं जिनमें हम रहते हैं और काम करते हैं, और सभी के लिए अधिक अवसर की वकालत करते हैं।" नीलम पटेल, हेड ऑफ इंडिया ऑपरेशंस, S&P Global ने कहा।

S&P Global ने लोगों का उनके पेशेवर करियर और व्यक्तिगत विकास के सभी चरणों में समर्थन करने और सशक्त बनाने के लिए नई लक्षित पहल और लाभ प्रदान किए हैं, जिसमें शामिल हैं:

उन महिला पेशेवरों के लिए रिटर्नशिप प्रोग्राम "Re-Start" जिन्होंने करियर ब्रेक लिया और कॉर्पोरेट जगत में काम पर लौटना चाहती हैं

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उम्मीदवारों के लिए – विशेष भर्ती अभियान, हमारे इन-हाउस "Women in Technology" नेटवर्किंग समूह के साथ साझेदारी करके प्रौद्योगिकी के लिए भर्तियां

नेटवर्किंग के अवसर पैदा करने के लिए हमारे वूमंंस इनीशिएट‍िव फॉर नेटवर्किंग एंड सक्‍सेस द्वारा शुरू की गई स्पीड मेंटरिंग पहल, जिससे महिला टीम के सदस्य करियर के विकास मार्गदर्शन वार्तालापों पर ध्यान केंद्रित कर पाएं।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए लर्निंग सेशन के माध्यम से प्रतिनिधित्व के अवसरों को बढ़ावा देने और प्रोत्‍साहित करने हेतु Grace Hopper व IT Pro Day समारोह में भागीदारी

मातृत्व प्रबंधन कार्यक्रम - आवश्यकताओं को समझने और वन-स्टॉप शॉप समाधान पेश करने के लिए, डिजाइन सोच दृष्टिकोण से महिला टीम के सदस्यों के साथ विभिन्न केंद्रित समूह चर्चाओं के बाद तैयार किया गया यह कार्यक्रम न केवल महिला सहकर्मियों का उन लाभों के लिए मार्गदर्शन करता है जो वे अपने मातृत्व चरण के दौरान प्राप्त कर सकती हैं बल्कि प्रबंधकों (पीपल मैनेजर) के लिए उन्हें उनके करियर की संभावनाओं और समर्थन के बारे में सलाह देने हेतु एक त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य करता है।

इस वर्ष की शुरुआत में, Great Place to Work® Institute द्वारा S&P Global को 'Top 100 India's Best Companies to Work For - 2022" में #67वां स्थान दिया गया। लगातार चौथे वर्ष भाग लेते हुए, S&P Global ने पिछले वर्ष 77वीं से 10 रैंक की छलांग लगाई। S&P Global ने 2019, 2020 और 2021 में Great Place to Work® सर्टिफिकेशन भी जीता है, इसके अलावा 2020 में हेल्थ एंड वेलनेस में भारत के बेस्ट वर्कप्लेस और India's Best Leaders in Times of Crisis अवार्ड भी उसके ह‍िस्‍से में आए।

S&P Global के बारे में S&P Global (NYSE: SPGI) आवश्यक आसूचना (intelligence) प्रदान करता है। हम सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को सही डेटा, विशेषज्ञता और कनेक्टेड प्रौद्योगि‍की से सक्षम करते हैं ताकि वे दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय कर सकें। अपने ग्राहकों को नए निवेश का आकलन करने में मदद करने से लेकर ईएसजी (ESG) और आपूर्ति श्रृंखलाओं में ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने तक, हम नए अवसरों को अनलॉक करते हैं, चुनौतियों का समाधान करते हैं और दुनिया के लिए प्रगति में तेजी लाते हैं।

वैश्विक पूंजी, कमोडिटी और ऑटोमोटिव बाजारों में क्रेडिट रेटिंग, बेंचमार्क, एनालिटिक्स और वर्कफ्लो समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया के अनेक प्रमुख संगठनों में हमारी व्यापक मांग रहती है। अपनी हर पेशकश के साथ, हम दुनिया के अग्रणी संगठनों को भावी कल और आज के लिए योजना बनाने में मदद करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, देखें www.spglobal.com.

