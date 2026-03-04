"Spring in Jiangnan • श्रीलंका में "2026 Happy Chinese New Year" टेंपल फेयर का शुभारंभ

कोलंबो, श्रीलंका, 4 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- 27 से 28 फरवरी तक, "Spring in Jiangnan • 2026 Happy Chinese New Year" टेंपल फेयर पोर्ट सिटी कोलंबो में आयोजित किया गया, जो चीन और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Belt & Road सहयोग परियोजना का एक प्रमुख भाग है। इस कार्यक्रम का सह-आयोजन श्रीलंका में China Cultural Center, Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism, CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd, Western Province of Sri Lanka और Sri Lanka-China Friendship Association द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों में श्रीलंका में चीनी राजदूत Qi Zhenhong; श्रीलंका के श्रम मंत्री और वित्त उप मंत्री Anil Jayantha Fernando; धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के उप मंत्री Muneer Mulaffer; और पश्चिमी प्रांत के राज्यपाल Hanif Yusoof शामिल थे। इस अवसर पर राजनयिक कोर के सदस्य, चीनी व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय सरकारी एजेंसियों और सहयोगी संगठनों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

पारंपरिक शिल्प कौशल प्रदर्शन, मंच प्रदर्शन और गहन सांस्कृतिक अनुभव - इन तीन प्रमुख खंडों के इर्द-गिर्द संरचित इस टेंपल फेयर में चीनी सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को उजागर करने वाला एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। पारंपरिक शिल्प और विरासत प्रथाओं के प्रदर्शन में वुडब्लॉक New Year प्रिंट, चावल की मूर्तिकला, चीनी चित्रकला और Xiashi लालटेन कला शामिल थी। इस कार्यक्रम में कठपुतली थिएटर, पारंपरिक चाय समारोह के प्रदर्शन और Wu Opera की प्रस्तुतियां भी शामिल थीं। एक समर्पित "Porcelain, Tea and the Silk Road" इमर्सिव ज़ोन ने कार्यक्रम में श्रीलंकाई आगंतुकों को संवादात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से चीन के इतिहास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान परंपराओं के पहलुओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हुए एक विषयगत आयाम जोड़ा गया था।

टेंपल फेयर ने स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष गतिविधियों और जीवंत प्रदर्शनों के माध्यम से चीनी सांस्कृतिक परंपराओं से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इस आयोजन का उद्देश्य घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना, Belt & Road सहयोग को जारी रखने में सहायता करना और चीन तथा श्रीलंका के बीच जन-जन आदान-प्रदान को और मजबूत करना है।