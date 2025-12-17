Startek ने क्षतिपूर्ति, संस्कृति और नेतृत्व के लिए तीन Comparably 2025 पुरस्कार जीते।

मुंबई, भारत, 17 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- डिजिटल-फर्स्ट वैश्विक ग्राहक अनुभव (CX) समाधानों के प्रदाता, Startek®, ने घोषणा की है कि उसे 2025 के लिए तीन प्रमुख Comparably Awards से सम्मानित किया गया है: Best Company Compensation, Best CEOs और Best Company Culture। ये सम्मान कार्यस्थल के अनुभव के प्रमुख क्षेत्रों में कर्मचारियों की भावनाओं को दर्शाते हैं और एक समान, आकर्षक और प्रदर्शन-उन्मुख वातावरण बनाने पर कंपनी के ध्यान को मजबूत करते हैं।

संगठनात्मक संस्कृति, नेतृत्व और क्षतिपूर्ति का एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, Comparably Awards पूरी तरह से कर्मचारियों द्वारा पूरे वर्ष में साझा की गई गुमनाम रेटिंग पर आधारित हैं। यह सम्मान दर्शाता है कि कर्मचारी किस प्रकार से कार्यस्थल का अनुभव करते हैं और प्रतिभा विकास, नेतृत्व क्षमता तथा समग्र कर्मचारी कल्याण में चल रहे निवेश की पुष्टि करते हैं।

Startek के वैश्विक मुख्य जनसमूह अधिकारी, SM Gupta ने कहा, "Startek में, हमारी मानव संसाधन रणनीति बिज़नेस परिणामों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। क्षतिपूर्ति, संस्कृति और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में मान्यता, ऐसे कार्य वातावरण का प्रत्यक्ष परिणाम है जहां कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान और सशक्त महसूस करते हैं। जब लोगों को पर्याप्त शिक्षण और कैरियर के अवसर मिलते हैं, तो उच्च प्रदर्शन एक स्वाभाविक परिणाम होता है। ये पुरस्कार जो उच्च प्रभाव और सार्थक विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यस्थल के निर्माण में योगदान देने वाले सभी अग्रणीयों और टीम सदस्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

ये तीनों पुरस्कार मिलकर Startek के मानव संसाधन संबंधी एजेंडा में मौजूद विशिष्ट शक्तियों को उजागर करते हैं।

Startek का परिचय

Startek® ग्राहक अनुभव मैनेजमेंट में व्यापक डिजिटल परिवर्तन और CX समाधान प्रदान करने वाला एक वैश्विक अग्रणी है। 35 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता के साथ, Startek विविध उद्योगों में बिज़नेसों को यादगार, व्यक्तिगत ग्राहक संपर्क बनाने के लिए सशक्त बनाता है। 14 देशों में 38,000 से अधिक सहयोगियों की टीम के साथ कार्यरत, Startek नवाचार, सहानुभूति और परिचालन उत्कृष्टता के माध्यम से ब्रांडों को उनके ग्राहकों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानने के लिए, www.startek.com पर जाएँ और LinkedIn पर @Startek पर हमारा अनुसरण करें।

Comparably का परिचय

ZoomInfo द्वारा Comparably एक अग्रणी कर्मचारी समीक्षा प्लेटफ़ार्म है जिसमें 70,000 अमेरिकी और कनाडाई कंपनियों पर 20 मिलियन गुमनाम कर्मचारी रेटिंग हैं। लगभग 20 कार्यस्थल श्रेणियों (लिंग, जातीयता, आयु, अनुभव, उद्योग, स्थान और शिक्षा के आधार पर) में बड़े और छोटे एवं मध्यम आकार के संगठनों पर सबसे व्यापक डेटा के साथ, यह नियोक्ता ब्रांडिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले SaaS प्लेटफार्मों में से एक है और कार्यस्थल संस्कृति और क्षतिपूर्ति डेटा के लिए एक विश्वसनीय तृतीय-पक्ष साइट है। Comparably और इसकी वार्षिक Best Places to Work सीरीज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, comparably.com पर जाएँ।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2222919/5684173/Startek_Logo.jpg