Supermicro ने नए NVIDIA Blackwell Architecture समाधानों की विशेषता वाले सिस्टम और रैक आर्किटेक्चर की एक नई पीढ़ी के साथ AI अनुकूलित उत्पाद पोर्टफोलियो विकसित किया है।

बड़े पैमाने के CSPs और NSPs के लिए शक्तिशाली और कम ऊर्जा-खपत के लिए कुशल समाधान में, NVIDIA Quantum X800 प्लेटफ़ॉर्म और NVIDIA AI Enterprise 5.0 के साथ अगली पीढ़ी के NVIDIA GPU और CPU का एक पूरा स्टैक सम्मिलित है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 20 मार्च, 2024 /PRNewswire/ -- NVIDIA GTC 2024, -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक Total IT Solution प्रदाता, बड़े पैमाने पर जेनरेटिव AI के लिए नए AI सिस्टम की घोषणा कर रहा है, जिसमें नवीनतम NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell Superchip, NVIDIA B200 Tensor Core और B100 Tensor Core GPU सहित NVIDIA के अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर उत्पाद सम्मिलित हैं। Supermicro अपने मौजूदा NVIDIA HGX™ H100/H200 8-GPU सिस्टम को NVIDIA HGX™ B100 8-GPU में ड्रॉप-इन के लिए तैयार और डिलीवरी समय में कमी लाने हेतु B200 को सपोर्ट करने के लिए विस्तार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, Supermicro अपने व्यापक NVIDIA MGX™ सिस्टम लाइन-अप को और अधिक मजबूत बनाएगा जिसमें 72 NVIDIA Blackwell GPU के साथ एक पूरे रैक स्तर के समाधान NVIDIA GB200 NVL72 सहित NVIDIA GB200 की विशेषताएं होंगी। Supermicro अपने लाइन-अप में 4U NVIDIA HGX B200 8-GPU लिक्विड-कूल्ड सिस्टम सहित नए सिस्टम भी जोड़ रहा है।

"AI के लिए बिल्डिंग ब्लॉक आर्किटेक्चर और रैक-स्केल Total IT पर हमारे फोकस ने हमें NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर-आधारित GPU की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के लिए अगली पीढ़ी के सिस्टम डिजाइन करने योग्य बनाया है, उदाहरणार्थ हमारी नई 4U लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX B200 8-GPU आधारित प्रणाली के साथ-साथ NVIDIA GB200 NVL72 युक्त पूर्णत: एकीकृत डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूल्ड रैक,'' Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang ने कहा। "ये नए उत्पाद Supermicro और NVIDIA के NVIDIA ब्लैकवेल GPU की नई क्षमताओं के अनुकूल प्रमाणित HGX और MGX सिस्टम आर्किटेक्चर पर बनाए गए हैं। Supermicro के पास एयर-कूल्ड और लिक्विड-कूल्ड सिस्टम की एक विस्तृत रेंज में 1kW GPU को समाविष्ट करने की विशेषज्ञता के साथ-साथ 5,000 रैक/माह की रैक स्केल उत्पादन क्षमता है और ऐसा अनुमान हैं कि NVIDIA Blackwell GPU की विशेषता वाले पूरे रैक क्लस्टर तैनात करने में यह बाजार में सर्वप्रथम है।"

Supermicro की डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग तकनीक नवीनतम GPU की बढ़ी हुई थर्मल पॉवर (TDP) को संभव बनाएगी और NVIDIA Blackwell GPU की पूरी क्षमता प्रदान करेगी। NVIDIA Blackwell के साथ Supermicro के HGX और MGX सिस्टम AI इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं और यह मल्टी-ट्रिलियन पैरामीटर AI प्रशिक्षण और वास्तविक समय में AI परिणाम के लिए अभूतपूर्व प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे।

GPU-अनुकूलित Supermicro सिस्टम की एक विस्तृत रेंज NVIDIA Blackwell B200 और B100 Tensor Core GPU के लिए तैयार होगी और नवीनतम NVIDIA AI Enterprize सॉफ़्टवेयर के लिए मान्य होगी, जो NVIDIA NIM परिणाम माइक्रोसर्विसेज के लिए सपोर्ट जोड़ता है। Supermicro सिस्टम में निम्न सम्मिलित हैं:

NVIDIA HGX B100 8-GPU और HGX B200 8-GPU सिस्टम

अधिकतम 10 GPU के साथ 5U/4U PCIe GPU सिस्टम

8U घेराव के लिए 20 B100 GPU तक और 6U घेराव में 10 B100 GPU तक के साथ SuperBlade®

3 B100 GPU तक के साथ 2U Hyper

4 B100 GPU तक के 2U x86 MGX सिस्टम के साथ Supermicro

बड़े पैमाने पर बुनियादी AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए, NVIDIA HGX B200 8-GPU और HGX B100 8-GPU सिस्टम जारी करने वाला पहला बाजार बनने के लिए Supermicro तैयार है। इन प्रणालियों में 8 NVIDIA Blackwell GPU हैं जो उच्च गति वाली पांचवीं-पीढ़ी के NVIDIA® NVLink® 1.8TB/s पर, जो 1.5TB कुल उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी के साथ पिछली पीढ़ी के प्रदर्शन को दोगुना करते हुए इंटरकनेक्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और NVIDIA Hopper आर्किटेक्चर की पीढ़ी की तुलना में GPT-MoE-1.8T मॉडल जैसे LLMs के लिए 3X तेज़ प्रशिक्षण परिणाम प्रस्तुत करेंगे। ये प्रणालियाँ 1:1 GPU-टू-NIC अनुपात के साथ NVIDIA Quantum-2 InfiniBand और NVIDIA Spectrum-X Ethernet विकल्पों को सपोर्ट करते हुए सिस्टम क्लस्टरों के ऊपर जाने के लिए उन्नत नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करती हैं।

"Supermicro बाजार में त्वरित कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सर्वरों की एक अद्भुत रेंज ला रहा है जो बाजार में आज किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए AI प्रशिक्षण और परिणाम के लिए तैयार हैं।" NVIDIA में GPU उत्पाद प्रबंधन के उपाध्यक्ष Kaustubh Sanghani, ने कहा। "हम ग्राहकों के लिए सबसे अनुकूलित समाधान लाने के लिए Supermicro के साथ मिलकर काम करते हैं।"

सबसे अधिक मांग वाले LLM परिणाम वर्कलोड के लिए, Supermicro NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip के साथ निर्मित कई नए MGX सिस्टम जारी कर रहा है, जो एक NVIDIA Grace CPU को दो NVIDIA Blackwell GPU के साथ जोड़ते हैं। GB200 सिस्टम के साथ Supermicro का NVIDIA MGX, NVIDIA HGX H100 की तुलना में 30 गुना अधिक गति के साथ AI परिणाम के लिए प्रदर्शन में एक बड़ी छलांग लगाएगा। Supermicro और NVIDIA ने NVIDIA GB200 NVL72 के साथ एक रैक-स्केल समाधान विकसित किया है, जो 36 Grace CPUs और 72 Blackwell GPUs को एक ही रैक में जोड़ता है। 1.8TB/s पर GPU-से-GPU संचार के लिए सभी 72 GPU पांचवीं-पीढ़ी के NVIDIA NVLink से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, Supermicro द्वारा अनुमानित कार्यभार के लिए, GH200 उत्पादों की श्रृंखला पर आधारित एक 2U सर्वर, ARS-221GL-NHIR की घोषणा की जा रही है, जिसमें दो GH200 सर्वर एक 900Gb/s हाई स्पीड इंटरकनेक्ट के माध्यम से जुड़े होंगे। अधिक जानकारी के लिए GTC के Supermicro बूथ पर आएं।

Supermicro सिस्टम आगामी NVIDIA Quantum-X800 QM3400 स्विच और SuperNIC800 युक्त NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand प्लेटफ़ॉर्म, और NVIDIA Spectrum-X800 SN5600 स्विच और SuperNIC800 युक्त NVIDIA Spectrum-X800 Ethernet प्लेटफ़ॉर्म, को भी सपोर्ट करेगा। NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर के लिए अनुकूलित, NVIDIA Quantum-X800, और Spectrum-X800 AI इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उच्चतम स्तर का नेटवर्किंग प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा।

Supermicro NVIDIA समाधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, https://www.supermicro.com/en/accelerator/nvidia पर जाएं

Supermicro के आगामी सिस्टम लाइनअप में NVIDIA B200 और GB200 सम्मिलित हैं:

Supermicro के NVIDIA HGX B200 8-GPU एयर-कूल्ड और लिक्विड-कूल्ड सिस्टम उच्चतम जेनरेटिव AI प्रशिक्षण प्रदर्शन के लिए हैं। इस प्रणाली में AI प्रशिक्षण कार्यभार को गति देने के लिए 1.5TB उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी (60TB/s तक) के पूल के साथ पांचवीं पीढ़ी के NVLink के माध्यम से जुड़े 8 NVIDIA ब्लैकवेल GPU हैं।

Supermicro का सबसे अधिक बिकने वाला AI ट्रेनिंग सिस्टम, NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU के साथ 4U/8U सिस्टम, NVIDIA के आगामी HGX B100 8-GPU को सपोर्ट करेगा।

प्रति नोड 2 Grace CPUs और 4 NVIDIA Blackwell GPUs में GB200 सुपरचिप सिस्टम युक्त Supermicro Rack-Level Solution सर्वर नोड्स के रूप में उपलब्ध हैं। सभी एक सिंगल 44U ORV3 रैक में, Supermicro का डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड-कूलिंग 72 GB 200 192 GB GPU (1200W टीडीपी प्रति GPU) के साथ अधिकतम घनत्व बनाता है।

GTC 2024 में Supermicro

Supermicro, 18-21 मार्च तक San Jose Convention Center में NVIDIA के GTC 2024 इवेंट में AI के लिए GPU सिस्टम का एक संपूर्ण पोर्टफोलियो का प्रदर्शन करेगा। प्रशिक्षण जनरेटिव AI मॉडल, AI परिणाम और Edge AI सहित AI एप्लीकेशनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निर्मित समाधान देखने के लिए Supermicro के बूथ #1016 पर जाएं। NVIDIA GB200 में Supermicro द्वारा पांचवीं-पीढ़ी के NVLink से इन्टरकनैक्टेड 72 लिक्विड-कूल्ड GPU सहित दो रैक-स्तरीय समाधान वाले कॉन्सेप्ट रैक भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

GTC 2024 में प्रदर्शित होने वाले Supermicro समाधानों में निम्न सम्मिलित हैं:

Supermicro के NVIDIA HGX H200 8-GPUs के साथ 8 4U 8-GPU सिस्टम युक्त लिक्विड-कूल्ड AI ट्रेनिंग रैक

पांचवीं-पीढ़ी के NVLink के माध्यम से जुड़े कुल 72 NVIDIA GB200 सुपरचिप्स हॉस्ट करने वाले लिक्विड-कूल्ड MGX सिस्टम नोड्स के साथ Supermicro कॉन्सेप्ट ORV3 रैक

1U लिक्विड-कूल्ड NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip सिस्टम युक्त Supermicro MGX सिस्टम

Edge पर GPU कंप्यूटिंग डिलीवर करने के लिए Supermicro शॉर्ट-डेप्थ Hyper-E सिस्टम

उच्च-प्रदर्शन AI डेटा पाइपलाइनों के लिए Supermicro Petascale ऑल-फ्लैश स्टोरेज सिस्टम

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ऐप्लिकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है। सैन जॉस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ़्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं के साथ हम एक Total IT Solutions के उत्पादक हैं। Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को अधिक सक्षम बनाती है, जिससे हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए Cloud से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार सुलभ बनते हैं। हमारे उत्पादों के डिज़ाइन और उत्पादन हमारे कार्यस्थलों (US, ताइवान और नीदरलैंड्स में) में ही तैयार किए जाते हैं, और TCO में सुधार और पर्यावरण संबंधी (ग्रीन कम्प्यूटिंग) प्रभाव को कम करने और इनकी पैमाइश तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संचालनों का प्रयोग किया जाता है। ग्राहकों को उनके अपने वर्कलोड और एप्लीकेशन के आधार को अधिकतम बनाने के लिए Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो सहायता करता है और ऐसा करने के लिए वे हमारे सुविधाजनक और बार-बार उपयोग किए जा सकने वाले उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से तैयार किए गए सिस्टम्स के सर्वसमावेशी सेट में से अपनी पसंद के फ़ॉर्म फ़ैक्टर्स, प्रोसेसर्स, मेमोरी, GPU, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (एयर-कंडीशन्ड, फ़्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) की विस्तृत शृंखला को पूरा करने वाले सिस्टम का चयन कर सकते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके अपने-अपने स्वामियों की परिसंपत्ति हैं।

