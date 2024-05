Supermicro के CEO, Charles Liang एक बार फिर COMPUTEX 2024 में CEO का मुख्य भाषण देंगे

CEO ने Rack Scale Plug-and-Play (PnP) समाधानों में लिक्विड कूलिंग, बढ़ी हुई दक्षता और AI, क्लाउड तथा Edge कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित प्रदर्शन सहित नवीनतम नवाचारों के बारे में बात की

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और ताइपेई, 1 मई, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के Total IT Solution प्रदाता, ने घोषणा की कि COMPUTEX 2024 में लगातार सातवें वर्ष, इसके अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, CEO का मुख्य भाषण देंगे, जो 4 से 7 जून, 2024 तक ताइपे में होने वाले 'कनेक्टिंग AI' विषय पर केंद्रित सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों में से एक है। Supermicro के CEO का मुख्य भाषण बुधवार, 5 जून को सुबह 9:30 बजे ताइपे नांगंग प्रदर्शनी केंद्र हॉल 2, 7F (या ऑनलाइन) में होगा।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro सीमाओं को आगे बढ़ाकर और डेटा सेंटर से लेकर इंटेलिजेंट Edge तक पूरे स्पेक्ट्रम में नवीन ऊर्जा के कुशल समाधान तैयार करके जनरेटिव AI टेक्नोलॉजियों को विकसित कर रही है। ग्रीन IT समाधान और ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, Supermicro की लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को ऊर्जा की खपत को कम करने और डेटा सेंटर TCO को 40% तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि ग्राहकों के लिए सिस्टम के प्रदर्शन को अनुकूलित किया गया है और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है। Supermicro आज 100kW प्रति रैक AI समाधान प्रदान कर रहा है। Supermicro COMPUTEX 2024 का हिस्सा बनकर और इन नवाचारों और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए रोमांचित है।"

COMPUTEX 2024 में Supermicro की उपस्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया देखें: https://learn-more.supermicro.com/computex ।

जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी में नवीन उपलब्धियों पर केंद्रित, ताइपे इंटरनेशनल कंप्यूटर शो (COMPUTEX 2024) में छह प्रमुख विषय शामिल हैं: AI कंप्यूटिंग, उन्नत कनेक्टिविटी, भविष्य की गतिशीलता, इमर्सिव रियलिटी, स्थिरता और नवाचार।

COMPUTEX CEO मुख्य वक्ता के सत्र में, Charles Liang, जो इस कार्यक्रम में अक्सर मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेते हैं, Supermicro की अत्याधुनिक प्रणालियों का परिचय देंगे, जिन्हें बाजार में समय पर लाने, Building Block Solutions® पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तथा यह भी बताएंगे कि ग्रीन IT के परिणामस्वरूप डेटा सेंटरों के लिए स्वामित्व की कुल लागत (TCO) में किस प्रकार से कमी आई है।

आज के डेटा सेंटरों के लिए ग्रीन कंप्यूटिंग महत्वपूर्ण है, जो विश्व भर में बिजली की मांग का लगभग 1-3% खपत करते हैं और इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। Supermicro ऐसे कम्पोनेन्टों को डिजाइन करने और वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सर्वर और डेटा सेंटर के प्रदर्शन को अधिकतम करके और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करके ग्रीन कंप्यूटिंग का निर्माण करते हैं।

Supermicro रैक-स्केल समाधान प्रदान करता है जो वर्तमान के AI/ML, क्लाउड और भंडारण मांगों के लिए आदर्श हैं, और डेटा सेंटरों में तेजी से तैनाती की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बिल्डिंग ब्लॉक समाधान फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, GPU, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग समाधानों के एक सर्वसमावेशी सेट को सपोर्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटिंग उद्देश्यों के लिए उद्यमों को कई अनुकूलित सिस्टम बनाने में सहायता मिलती है।

इस वर्ष, Supermicro अपने बूथ म 0311A पर विविध उद्योगों में नवाचार, खोज और विकास को बढ़ावा देने वाले रैक स्केल, लिक्विड कूलिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग समाधानों का प्रदर्शन करेगी। ये समाधान नवीनतम पीढ़ी के Intel® Xeon® प्रोसेसर, AMD EPYC™ प्रोसेसर और NVIDIA GPUs द्वारा संचालित किए जाते हैं। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया यहां पर जाएं https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html ।

CEO का मुख्य भाषण बुधवार, 5 जून को सुबह 9:30 बजे ताइपे नांगंग प्रदर्शनी केंद्र हॉल 2, 7F (या ऑनलाइन) में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाएगा।

व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करने या लाइव स्ट्रीम के लिए साइन अप करने के लिए, कृपया https://www.supermicro.com/en/event/computex पर जाएं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और संचालित Supermicro बाजार में एंटरप्राइज, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पहला नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं सहित Total IT Solutions के निर्माता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए, Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक समर्थ बनाती है। हमारे उत्पादों को परिसर के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित प्रणालियों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लीकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमवेशी सेट को सपोर्ट करते हैं।

