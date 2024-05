슈퍼마이크로 CEO 찰스 량, 컴퓨텍스 2024에서 다시 한번 CEO 기조 연설에 나서

찰스 량 CEO가 AI, 클라우드와 엣지 컴퓨팅을 위한 액체 냉각, 효율 향상 및 성능 최적화 등 랙 스케일 플러그 앤 플레이(PnP) 솔루션의 최신 혁신에 대해 이야기한다

산호세, 캘리포니아 및 타이페이, 2024년 5월 1일 /PRNewswire/ -- AI, 클라우드, 스토리지와 5G/엣지 분야의 토탈 IT 솔루션 공급업체 슈퍼마이크로(Supermicro, Inc.(나스닥: SMCI))는 2024년 6월 4일부터 7일까지 타이페이에서 '커넥팅 AI'라는 주제에 초점을 맞춘 가장 중요한 컴퓨팅 및 기술 행사 중 하나인 컴퓨텍스 2024에서 사장 겸 CEO 찰스 량(Charles Liang)이 7년 연속 CEO 기조연설을 한다고 발표했다. 슈퍼마이크로 CEO 기조연설은 6월 5일 수요일 오전 9시 30분에 타이페이 난강 전시장 2번 홀 7 층에서 진행된다(혹은 온라인).

슈퍼마이크로 사장 겸 CEO 찰스 량은 "슈퍼마이크로는 데이터 센터에서 지능형 엣지에 이르기까지 다양한 스펙트럼에 걸쳐 한계를 허물고 에너지 효율이 높은 혁신적인 솔루션을 구축함으로써 생성형 AI 기술 발전을 계속 견인하고 있다"면서 "녹색 IT 솔루션과 고객 만족을 실현하겠다는 우리의 강력한 약속을 통해 슈퍼마이크로의 액체 냉각 기술은 에너지 소비를 줄이고 데이터 센터 TCO를 최대 40%까지 낮추는 동시에 고객들을 위해 시스템 성능을 최적화하고 탄소 풋프린트를 줄이도록 설계되었다. 슈퍼마이크로는 현재 랙 당 100kW의 AI 솔루션을 구현하고 있다. 슈퍼마이크로는 컴퓨텍스 2024에 참가하여 이러한 혁신과 역량을 선보이게 되어 기쁘다"고 말했다.

슈퍼마이크로의 컴퓨텍스 2024 참가에 대한 상세 정보가 필요할 경우 https://learn-more.supermicro.com/computex를 방문하기 바란다.

생성형 AI 기술의 혁신적인 성과에 초점을 맞춘 타이페이 국제 컴퓨터 전시회(컴퓨텍스 2024)는 AI 컴퓨팅, 첨단 커넥티비티, 미래 모빌리티, 몰입 현실, 지속가능성과 혁신이라는 6가지 주요 주제를 다룬다.

컴퓨텍스 CEO 기조 세션에서는 이 행사에서 자주 기조 연설자로 나선 찰스 량이 출시 시간에 초점을 맞춰 설계된 슈퍼마이크로의 최첨단 시스템들과 빌딩 블록 솔루션즈(Building Block Solutions®)를 소개하고, 그린IT(Green IT)가 데이터 센터 총소유비용(TCO)을 어떻게 낮추었는지에 대해 설명할 예정이다.

그린 컴퓨팅은 전세계 전력 수요의 약 1~3%를 소비하고 증가할 것으로 예상되는 오늘날의 데이터 센터에 매우 중요하다. 슈퍼마이크로는 서버 및 데이터 센터 성능을 극대화하고 환경 영향을 최소화함으로써 그린 컴퓨팅을 구성하는 컴퍼넌트들의 설계와 공급에 전념하고 있다.

슈퍼마이크로는 오늘날의 AI/ML, 클라우드와 스토리지 수요에 이상적이며 데이터 센터에 이들을 신속하게 설치할 수 있는 랙 스케일 솔루션을 공급한다. 동사의 빌딩 블록 솔루션은 폼 팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력과 냉각 솔루션 등을 종합적으로 지원함으로써 기업들이 많은 컴퓨팅 목적을 위해 맞춤형 시스템을 구축할 수 있도록 해주고 있다.

올해 슈퍼마이크로는 부스 M0311a에서 다양한 산업 분야에서 혁신, 발견 및 개발을 견인하는 랙 스케일, 액체 냉각과 그린 컴퓨팅 솔루션들을 선보일 예정이다. 이 솔루션들은 최신 세대의 인텔® 제온® 프로세서, AMD EPYC™ 프로세서와 엔비디아 GPU가 구동한다. 상세 정보가 필요할 경우 https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html을 방문하기 바란다.

CEO 기조 연설은 6월 5일 수요일 오전 9시 30분 타이페이 난강 전시장 2 번홀 7층에서 직접 열린다(혹은 온라인).

직접 등록하거나 라이브 스트리밍에 사인업하려면 https://www.supermicro.com/en/event/computex를 방문하기 바란다.

슈퍼마이크로(나스닥: SMCI)는 애플리케이션에 최적화된 토탈 IT 솔루션 분야 글로벌 리더이다. 캘리포니아 산호세에서 설립되어 운영되고 있는 슈퍼마이크로는 엔터프라이즈, 클라우드, AI 및 5G 통신사/엣지 IT 인프라를 위한 혁신 제품을 최초로 출시하고자 하는 의지를 갖고 있다. 당사는 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어 및 지원 서비스를 갖춘 토탈 IT 솔루션 제조업체이다. 슈퍼마이크의 마더보드, 전원 및 섀시 설계 전문 지식은 또한 당사의 개발 및 생산을 가능하게 하며 전세계 고객들을 위해 클라우드에서 엣지에 이르는 차세대 혁신을 실현한다. 당사 제품들은 사내(미국, 아시아 및 네덜란드)에서 설계 및 제조되며 규모와 효율성을 위해 글로벌 운영을 활용하고 TCO를 개선하고 환경 영향을 줄이도록 최적화되었다(그린 컴퓨팅). 고객들은 수상 경력이 있는 서버 빌딩 블록 솔루션즈(Server Building Block Solutions®)포트폴리오를 통해 폼 팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력 및 냉각 솔루션(에어컨, 프리 공냉 또는 액체 냉각)의 종합 세트를 지원하는 당사의 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구축된 다양한 시스템 제품군 중에서 선택함으로써 자신들의 정확한 워크로드와 애플리케이션을 최적화할 수 있다.

