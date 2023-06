Supermicro COMPUTEX कीनोट ने उत्पाद नवप्रवर्तन, विनिर्माण पैमाने और हरित प्रौद्योगिकी के लिए कंपनी की एक्सलरेट एवरीथिंग रणनीति का अनावरण किया

Supermicro के संस्थापक और सीईओ चार्ल्स लियांग, क्लाउड, एआई, एज, और स्टोरेज वर्कलोड को गति देने के लिए विकास, ड्राइव रैक स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश, और ग्रीन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आज के डेटासेंटर के पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए नवाचार की रूपरेखा तैयार करने के लिए NVIDIA के सीईओ जेन्सेन हुआंग और अन्य उद्योग जगत के दिग्गजों से जुड़ेंगे

सैन जोस, कैलिफोर्निया और ताइपे, ताइवान, 29 मई, 2023 /PRNewswire/ -- क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/एज के लिए समग्र आईटी समाधान प्रदाता, Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), आज के आधुनिक डेटा सेंटर के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आईटी समाधान पेश करना जारी रखे हुए है। Supermicro उत्पाद डिजाइन, ग्रीन कंप्यूटिंग, निर्माण और रैक स्केल एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा रही है जो संगठनों को उत्पादक बनने और ऊर्जा की खपत को तेजी से कम करने में सक्षम बनाती है।

Supermicro के अध्यक्ष और सीईओ, चार्ल्स लियांग ने कहा, "हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग फोकस सुपरमाइक्रो को NVIDIA, इंटेल और AMD की नवीनतम सीपीयू और जीपीयू तकनीकों के साथ अत्याधुनिक सर्वर और स्टोरेज सिस्टम को डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम बनाता है जो बिजली की खपत को कम करते हैं।" "हमारा इनोवेटिव रैक स्केल लिक्विड कूलिंग विकल्प संगठनों को डेटा सेंटर पावर उपयोग खर्च को 40% तक कम करने में सक्षम बनाता है। NVIDIA HGX H100 8-GPU सर्वर के साथ हमारे लोकप्रिय GPU सर्वर AI वर्कलोड की मांग में बने हुए हैं। हम अभिनव सर्वरों के साथ अपनी समाधान पेशकशों का विस्तार कर रहे हैं जो NVIDIA ग्रेस सीपीयू सुपरचिप का उपयोग करते हैं और एआई और अन्य उद्योगों के लिए बाजार में ऊर्जा कुशल सर्वर लाने के लिए NVIDIA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज दुनिया भर में हमारी विनिर्माण क्षमता 4,000 रैक है और इस साल बाद में 5,000 से अधिक है।"

Supermicro के पास एआई वर्कलोड और अन्य कार्यक्षेत्रों का समर्थन करने के लिए सबसे व्यापक पोर्टफोलियो है। इन अभिनव प्रणालियों में 1U, 2U, 4U, 5U, और 8U फॉर्म फैक्टर में चौथी पीढ़ी के Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर और चौथी पीढ़ी के AMD EPYC प्रोसेसर पर आधारित सिंगल और डुअल-सॉकेट रैक माउंट सिस्टम शामिल हैं, जो 1-10 जीपीयू के साथ-साथ घनत्व-अनुकूलित के साथ-साथ 8U एनक्लोजर में 20 NVIDIA H100 GPU को सपोर्ट करने वाले SuperBlade® सिस्टम, और IoT और एज वातावरण के लिए डिजाइन किए गए SuperEdge सिस्टम को सपोर्ट करता है। हाल ही में घोषित E3.S पेटास्केल स्टोरेज सिस्टम बहुत बड़े AI डेटासेट पर प्रशिक्षण देते समय उत्कृष्ट शक्ति दक्षता बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण प्रदर्शन, क्षमता, प्रवाह क्षमता और सहनशक्ति प्रदान करते हैं।

NVIDIA ग्रेस सीपीयू सुपरचिप पर निर्मित एक नया उत्पाद परिवार जल्द ही उपलब्ध होगा। इन नए सर्वरों में प्रत्येक में 900 जीबी/सेकंड कनेक्शन से जुड़े दोहरे सीपीयू के साथ 144 कोर होंगे, जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील एआई अनुप्रयोगों और बेहद कम विलंबता प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता वाले लोगों के लिए अनुमति देते हैं। 500W TDP पर चल रहे CPU के साथ, यह सिस्टम क्लाउड-नेटिव वर्कलोड और अगली पीढ़ी के AI अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा की खपत को कम करेगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/2U/ARS-221GL-NR

एआई अनुप्रयोगों के प्रसार के साथ, हाई एंड एआई डिजाइन किए गए सर्वरों की मांग बढ़ रही है, जो सिस्टम प्रदाताओं के लिए नवीनतम सीपीयू और जीपीयू को शामिल करने के लिए नई चुनौतियां लाता है। सबसे उन्नत Supermicro जीपीयू सर्वर में दोहरे सीपीयू और आठ NVIDIA एचजीएक्स एच100 जीपीयू शामिल हैं, जो ओपेक्स को कम करने वाले लिक्विड कूल्ड विकल्प के साथ उपलब्ध हैं।

NVIDIA में हाइपरस्केल और एचपीसी के उपाध्यक्ष इयान बक ने कहा, "सबसे अधिक मांग वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए सर्वर डिजाइनों में तेजी से नवाचार लाने के लिए NVIDIA, Supermicro के साथ मिलकर काम कर रहा है।" "ग्रेस सीपीयू सुपरचिप्स द्वारा संचालित Supermicro के सर्वर शीघ्र ही शिपिंग और एच100 जीपीयू दुनिया भर में कर्षण प्राप्त कर रहे हैं, हम एआई को बाजारों और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"

ग्राहकों के लिए TCO को कम करने के लिए, Supermicro नए NVIDIA MGX संदर्भ आर्किटेक्चर का समर्थन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप AI, HPC और ओम्निवर्स अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला के लिए सौ से अधिक सर्वर कॉन्फिगरेशन होंगे। इस मॉड्यूलर रेफरेंस आर्किटेक्चर में सीपीयू, जीपीयू और डीपीयू शामिल हैं और इसे प्रोसेसर की कई पीढ़ियों के लिए डिजाइन किया गया है।

Supermicro समाधानों की विस्तृत श्रृंखला में नवीनतम NVIDIA नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी, NVIDIA Spectrum™-X नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को भी शामिल करेगी। प्‍लेटफॉर्म, अपनी तरह का पहला है ज‍िसे विशेष रूप से ईथरनेट-आधारित एआई क्लाउड के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। Spectrum-X, NVIDIA Spectrum-4 ईथरनेट स्विच और NVIDIA BlueField®-3 डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (DPU) के टाइट कपलिंग द्वारा संचालित नेटवर्क नवाचारों पर बनाया गया है। यह सफल तकनीक मल्टी-टेनेंट वातावरण में सुसंगत, अनुमानित प्रदर्शन के साथ-साथ 1.7 गुना बेहतर समग्र एआई प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता प्राप्त करती है।

ग्रीन कंप्यूटिंग आज के डेटा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया भर में बिजली की मांग का 1-1.5% उपभोग करते हैं। Supermicro का पूरा रैक स्केल लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन पारंपरिक कूलिंग विधियों की आवश्यकता को काफी कम कर देता है। अतिरिक्त और हॉट-स्वैपेबल बिजली आपूर्ति और पंपों के साथ, उच्च प्रदर्शन वाले एआई और एचपीसी अनुकूलित सर्वरों के पूरे रैक को बिजली आपूर्ति या पंप की विफलता के दौरान भी कुशलता से ठंडा किया जा सकता है। यह समाधान सीपीयू और जीपीयू दोनों के लिए कस्टम-डिजाइन किए गए कोल्ड प्लेट्स का भी उपयोग करता है, जो पारंपरिक डिजाइनों की तुलना में गर्मी को दूर करने में अधिक कुशल हैं। यदि डेटा सेंटर Supermicro तकनीक के साथ अपने पीयूई क्लोजर को 1.0 तक कम करते हैं और 30 फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट बनाने नहीं पड़ते हैं तो ऊर्जा लागत में 10 बिलियन डॉलर तक की बचत की जा सकती है।

Supermicro लिक्विड कूलिंग समाधानों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया देखें: www.supermicro.com/liquidcooling

सुपरमाइक्रो लिक्विड कूलिंग समाधान में शामिल हैं:

सीडीयू – कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो सर्वर के पूरे रैक में लिक्विड को सर्कुलेट करती है।

– कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो सर्वर के पूरे रैक में लिक्विड को सर्कुलेट करती है। सीडीएम – कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनिफोल्ड प्रत्येक सर्वर और रिटर्न पाथ को कूल लिक्विड डिलीवर करता है।

– कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैनिफोल्ड प्रत्येक सर्वर और रिटर्न पाथ को कूल लिक्विड डिलीवर करता है। कोल्ड प्लेट्स – सीधे सीपीयू या जीपीयू से जुड़ी होती हैं और इन्हें कस्टम डिजाइन किया जाता है।

– सीधे सीपीयू या जीपीयू से जुड़ी होती हैं और इन्हें कस्टम डिजाइन किया जाता है। होसेस/कनेक्टर्स – लीकप्रूफ कनेक्टरों के साथ सर्वर से तरल पदार्थ को सीडीएम से जोड़ने के लिए।

Supermicro ने इस अत्याधुनिक कूलिंग समाधान के साथ विभिन्न उत्पाद परिवारों के कई सर्वरों को योग्य बनाया है। सर्वर सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

BigTwin®: 2U2N, 2U4N

SuperBlade

हाइपर: 1U, 2U

जीपीयू सर्वर (PCIe तथा SXM)

GrandTwinTM 4U8N, 4U4N

रैक स्केल इंटीग्रेशन एक अन्य मुख्य योग्यता है जिसकी डेटा सेंटर संचालक मांग कर रहे हैं। उत्पादकता में तेजी के लिए जाने के लिए तैयार पूरे रैक को डेटा सेंटरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। Supermicro के पास L11 और L12 क्लस्टर डिलीवर करने की क्षमता है, ग्राहक अनुप्रयोगों सहित पूरी तरह से परीक्षण किया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर बड़े पैमाने पर तरल शीतलन के लिए कॉन्फिगर किया गया है।

Supermicro के बारे में अधिक जानने के लिए और Computex Taipei 2023 में उत्पाद विशेषज्ञों से बात करने के लिए, यहां देखें www.supermicro.com/computex

Computex Taipei 2023 में चार्ल्स लियांग और विशेष अतिथि और NVIDIA के संस्थापक व सीईओ जेन्सेन हुआंग के साथ Supermicro के सीईओ कीनोट देखें।

Supermicro के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां देखें www.supermicro.com

Super Micro Computer, Inc. के बारे में

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लिकेशन-अनुकूलित समग्र आईटी समाधान में वैश्‍व‍िक लीडर है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थापित और पर‍िचालन कर रही Supermicro एंटरप्राइज, क्लाउड, एआई और 5जी टेल्को/एज आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, एआई, स्टोरेज, आईओटी और स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर व सेवाओं के साथ समग्र आईटी समाधान प्रदाता बनने के लिए रूपांतर‍ित हो रहे हैं और इस दौरान उन्नत उच्च मात्रा वाले मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद ड‍िलीवर कर रहे हैं। उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मापन और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हैं तथा टीसीओ में सुधार व पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे लचीले और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉक्स से निर्मित सिस्टम के विस्‍तृत परिवार से चयन करके अपने सटीक व‍र्कलोड और ऐप्लिकेशन के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देता है जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, जीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग सॉल्यूशंस (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के व्यापक सेट का समर्थन करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green ये Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क हैं और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम, और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

