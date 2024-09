Supermicro ने नए Intel-आधारित अधिकतम-प्रदर्शन X14 सर्वर जोड़े, जो AI, HPC, Cloud और Edge के लिए उद्योग के कार्यभार-अनुकूलित सिस्टमों की सबसे व्यापक रेंज प्रदान करते हैं।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro X14 सिस्टमों को अगली पीढ़ी के CPUs, GPUs, उच्चतम बैंडविड्थ और MRDIMMs, PCle 5.0 और EDSFF E1.S और E3.S स्टोरेज के साथ न्यूनतम विलंबता सहित नवीनतम टेक्नोलॉजियों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से दोबारा इंजीनियर किया गया है। अब हम इन डिज़ाइनों का 15 से अधिक परिवारों की प्रस्तुति के साथ-साथ पूर्ण रैक एकीकरण सेवाओं और हमारे इन-हाउस विकसित लिक्विड कूलिंग समाधानों के साथ अनुकूलित समाधान बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।"

स्वीकृत ग्राहक Supermicro के Early Ship Program के माध्यम से या Supermicro JumpStart के साथ दूरस्थ परीक्षण के लिए पूर्ण, पूर्ण-उत्पादन सिस्टमों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

इन नए Supermicro X14 सिस्टम में पूरी तरह से दोबारा डिजाइन किए गए आर्किटेक्चर सम्मिलित हैं, जिनमें सभी नए 10U और मल्टी-नोड फॉर्म फैक्टर सम्मिलित हैं जो अगली पीढ़ी के GPUs और उच्चतर CPU कोर घनत्वों को सपोर्ट करते हैं, प्रति CPU 12 मेमोरी चैनलों के साथ अपडेटेड मेमोरी स्लॉट कॉन्फ़िगरेशन और नए MRDIMM हैं, जो DDR5 DIMMs की तुलना में 37% बेहतर मेमोरी बैंडविड्थ प्रदान करते हैं।

नए Supermicro X14 परिवार में कई नए सिस्टम सम्मिलित हैं - जिनमें से तीन अलग-अलग, कार्यभार-विशिष्ट श्रेणियों का आर्किटेक्चर पूरी तरह से नया है:

GPU-अनुकूलित प्लेटफॉर्म को नवीनतम टेक्नोलॉजी और उच्चतम-वाट क्षमता वाले GPUs को सपोर्ट करने के लिए असली प्रदर्शन और उन्नत थर्मल क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। बड़े पैमाने पर AI प्रशिक्षण, LLMs, जनरेटिव AI, 3D मीडिया और वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशनों के लिए सिस्टम आर्किटेक्चर का शुरू से ही निर्माण किया जाता है।

उच्च कम्प्यूट-घनत्व वाले मल्टी-नोड्स, जिनमें सभी नए FlexTwin™, SuperBlade®, तथा GrandTwin®, सम्मिलित हैं, जो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए साझा शक्ति और कूलिंग जैसे संसाधनों का लाभ उठाने के साथ-साथ प्रदर्शन पर समझौता किए बिना घनत्व को अधिकतम करने के लिए विशिष्ट मॉडलों पर डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग भी करते हैं।

बाजार में प्रमाणित Supermicro Hyper रैकमाउंट सिंगल या दोहरे सॉकेट आर्किटेक्चर को पारंपरिक फॉर्म फैक्टर में लचीले I/O और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ जोड़ते हैं, जिससे उद्यमों और डेटा सेंटरों को उनके कार्यभार के बढ़ने के साथ-साथ स्केल अप और बाहर करने में सहायता मिलती है।

Supermicro के नए अधिकतम-प्रदर्शन X14 सिस्टम, P-कोर के साथ नए Intel Xeon 6900 सिरीज़ प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, जबकि X14 कार्यकुशलता-अनुकूलित सिस्टम, E-कोर के साथ Intel Xeon 6700 सिरीज़ प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें जून 2024 में लांच किया गया था। ये सिस्टम Q1'25 में आने वाले E-कोर वाले Intel Xeon 6900 सिरीज़ प्रोसेसरों और P-कोर वाले Intel Xeon 6700 सिरीज़ प्रोसेसरों के साथ सॉकेट अनुकूलता भी प्रदान करेंगे, जिससे प्रदर्शन-प्रति-कोर या प्रदर्शन-प्रति-वाट के लिए सिस्टमों को अनुकूलित करते समय लचीलेपन का एक अतिरिक्त आयाम प्रदान किया जा सकेगा।

Intel में Xeon उत्पादों के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, Ryan Tabrah, ने कहा, "पहली बार, Intel एक ही पीढ़ी में Xeon प्रोसेसरों के दो अलग-अलग, कार्यभार-अनुकूलित परिवार प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट प्रदर्शन और कार्यकुशलता प्रोफाइल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो परिणाम प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम कर सकता है, कम्प्यूट, पावर और रैक घनत्व में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, तथा आधुनिक डेटा सेंटरों के लिए ROI को अधिकतम कर सकता है। नए संकलनों के साथ, Supermicro अपने ग्राहकों को AI और कंप्यूट-गहन कार्यभार के लिए इन नए प्रदर्शन अनुकूलित CPUs की शुरूआत के साथ और भी अधिक विकल्प प्रदान करने में सक्षम होगी।"

P-cores के साथ Intel Xeon 6900 सिरीज़ प्रोसेसरों के साथ कॉन्फ़िगर किए जाने पर, Supermicro सिस्टम AI कार्यभार प्रदर्शन में वृद्धि करने के लिए अंतर्निहित Intel® AMX त्वरक पर नए FP16 निर्देशों का अनुसरण करते हैं। इन सिस्टमों में 12 मेमोरी चैनल प्रति CPU सम्मिलित हैं, जो 8800MT/s, CXL 2.0 तक DDR5-6400 और MRDIMMs दोनों को सपोर्ट, तथा उच्च घनत्व, उद्योग-स्टैन्डर्ड EDSFF E1.S और E3.S NVMe ड्राइव के लिए अधिक व्यापक सपोर्ट प्रदान करते हैं।

Supermicro लिक्विड कूलिंग समाधान

इस विस्तारित X14 उत्पाद पोर्टफोलियो के पूरक के रूप में Supermicro में रैक-स्केल एकीकरण और लिक्विड कूलिंग क्षमताएं हैं। उद्योग में अग्रणी वैश्विक विनिर्माण क्षमता, व्यापक रैक-स्केल एकीकरण और परीक्षण सुविधाओं, तथा प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधानों के व्यापक समूह के साथ, Supermicro कुछ ही सप्ताहों में किसी भी पैमाने पर सम्पूर्ण डेटा सेंटर समाधानों का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, सत्यापन और वितरण कर सकता है।

Supermicro CPUs, GPUs, मेमोरी, कूलिंग वितरण इकाइयां, कूलिंग वितरण मैनिफोल्ड्स, होज़, कनेक्टर और कूलिंग टावर्स के लिए कोल्ड प्लेट्स सहित पूर्ण रूप से इन-हाउस विकसित लिक्विड कूलिंग समाधान प्रदान करता है। लिक्विड कूलिंग को आसानी से रैक-स्तरीय एकीकरण में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे सिस्टम की कार्यकुशलता बढ़ती है, थर्मल थ्रॉटलिंग की घटनाएं घटती हैं, तथा डेटा सेंटर परिनियोजन के TCO और पर्यावरण की कुल लागत (TCE) दोनों में कमी आती है।

P-कोर के साथ Intel Xeon 6900 सिरीज़ प्रोसेसर युक्त नए Supermicro अधिकतम-प्रदर्शन X14 सिस्टम में निम्न सम्मिलित हैं:

GPU-अनुकूलित – उच्चतम प्रदर्शन वाला Supermicro X14 सिस्टम जिसे बड़े पैमाने पर AI प्रशिक्षण, बड़े भाषा मॉडल (LLMs), जनरेटिव AI और HPC के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह नवीनतम पीढ़ी के आठ SXM5 और SXM6 GPU को सपोर्ट करता है। ये सिस्टम एयर-कूल्ड या लिक्विड-कूल्ड कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं।

PCIe GPU – अधिकतम GPU लचीलेपन के लिए डिज़ाइन किया गया, जो थर्मली-अनुकूलित 5U चेसिस में 10 डबल-चौड़ाई वाले PCIe 5.0 त्वरक कार्डों को सपोर्ट करता है। ये सर्वर AI इंफ़रेंसिंग, मीडिया, सहयोगी डिज़ाइन, सिमुलेशन, Cloud गेमिंग और वर्चुअलाइज़ेशन वर्कलोड के लिए उपयुक्त हैं।

Intel® Gaudi® 3 AI त्वरक – Supermicro ने Intel Xeon 6 प्रोसेसर द्वारा होस्ट किए गए Intel Gaudi 3 त्वरक पर आधारित उद्योग का पहला AI सर्वर देने की योजना भी बनाई है। इस सिस्टम से बड़े पैमाने पर AI मॉडल प्रशिक्षण और AI अनुमान लगाने की कार्यकुशलता में वृद्धि और लागत कम होने की उम्मीद है। इस सिस्टम में OAM यूनिवर्सल बेसबोर्ड पर आठ Intel Gaudi 3 त्वरक, लागत-प्रभावी स्केल-आउट नेटवर्किंग के लिए छह एकीकृत OSFP पोर्ट और समुदाय-आधारित, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर स्टैक का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक खुला प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए किसी सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग लागत की आवश्यकता नहीं होती है।

SuperBlade® - Supermicro का X14 6U उच्च-प्रदर्शन, घनत्व-अनुकूलित और ऊर्जा-कुशल SuperBlade रैक घनत्व को अधिकतम करता है, जिसमें प्रति रैक 100 सर्वर और 200 GPU तक हो सकते हैं। AI, HPC, तथा अन्य कम्प्यूट-गहन कार्यभारों के लिए अनुकूलित, प्रत्येक नोड में एयर कूलिंग या डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग की सुविधा होती है, जिससे कार्यकुशलता को अधिकतम तथा सर्वोत्तम TCO के साथ न्यूनतम PUE प्राप्त करने के साथ-साथ 100G अप-लिंको तथा फ्रंट I/O के साथ चार एकीकृत Ethernet स्विचों तक कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सकती है और 400G InfiniBand या 400G Ethernet प्रति नोड तक के लचीले नेटवर्किंग विकल्पों की रेंज को सपोर्ट किया जा सकता है।

FlexTwin™ - नया Supermicro X14 FlexTwin आर्किटेक्चर HPC के लिए बनाया गया है, किफायती है, और 48U रैक में 24,576 प्रदर्शन कोर के साथ मल्टी-नोड कॉन्फ़िगरेशन में अधिकतम कंप्यूट पावर और घनत्व प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। HPC और अन्य कम्प्यूट-गहन कार्यभार के लिए अनुकूलित, प्रत्येक नोड में डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग की सुविधा है, जो कार्यकुशलता को अधिकतम करने और CPU थर्मल थ्रॉटलिंग की घटनाओं को कम करने के साथ-साथ प्रति नोड 400G तक लचीले नेटवर्किंग विकल्पों की एक सिरीज़ को सपोर्ट करते हुए HPC लो लेटैन्सी फ्रंट और रियर I/O की सुविधा देता है।

Hyper - X14 Hyper, Supermicro का प्रमुख रैकमाउंट प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे चुनौतीपूर्ण AI, HPC और Enterprise एप्लिकेशनों के लिए उच्चतम प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तथा जिसमें अधिकतम कार्यभार त्वरण के लिए डबल-चौड़ाई वाले PCIe GPU को सपोर्ट करने वाले सिंगल या डबल सॉकेट कॉन्फ़िगरेशन हैं। एयर कूलिंग और डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग दोनों मॉडल उपलब्ध हैं, जो तापीय सीमाओं के बिना टॉप-बिन CPUs की सपोर्ट को सरल बनाते हैं और कार्यकुशलता में वृद्धि करते हुए डेटा सेंटर कूलिंग लागत को कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, अब Supermicro के X14 कार्यकुशलता-अनुकूलित सिस्टम भी उपलब्ध हैं, जिनमें E-कोर के साथ Intel Xeon 6700 सिरीज़ प्रोसेसर हैं:

SuperBlade® – Supermicro का उच्च-प्रदर्शन, घनत्व-अनुकूलित और ऊर्जा-कुशल मल्टी-नोड प्लेटफ़ॉर्म जो AI, डेटा विश्लेषण, HPC, Cloud और Enterprise वर्कलोड के लिए अनुकूलित है। 10 या 5 नोड्स के साथ 6U घेरा, या 20 या 10 नोड्स के साथ 8U के घेरे के रूप में उपलब्ध, एक रैक में 34,560 Xeon कंप्यूट कोर तक की सुविधा हो सकती है।

Hyper – फ्लैगशिप प्रदर्शन रैकमाउंट सर्वर को स्केल-आउट Cloud वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एप्लिकेशन आवश्यकताओं की एक विस्तृत सिरीज़ के लिए कस्टम फिट प्रदान करने के लिए स्टोरेज और I/O लचीलापन है।

CloudDC – Cloud डेटा सेंटरों के लिए ऑल-इन-वन प्लेटफ़ॉर्म, जो लचीले I/O और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और अधिकतम डेटा थ्रूपुट के लिए दोहरे AIOM स्लॉट (PCIe 5.0; OCP 3.0 के अनुरूप) के साथ OCP डेटा सेंटर मॉड्यूलर हार्डवेयर सिस्टम (DC-MHS) पर आधारित है।

Petascale स्टोरेज – EDSFF E1.S और E3.S ड्राइव के साथ उद्योग-अग्रणी ऑल-फ्लैश स्टोरेज घनत्व और प्रदर्शन, 1U या 2U चेसिस में अभूतपूर्व क्षमता और प्रदर्शन को संभव बनाता है।

WIO – लागत-प्रभावी आर्किटेक्चर में लचीले I/O कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है, ताकि प्रदर्शन में गति लाने, कार्यकुशलता बढ़ाने और विशिष्ट Enterprise एप्लीकेशनों के लिए सही फ़िट खोजने के लिए त्वरण, भंडारण और नेटवर्किंग विकल्पों के अनुकूलन को सक्षम किया जा सके।

BigTwin® – 2U 2-नोड या 2U 4-नोड प्लेटफ़ॉर्म जो प्रति नोड दोहरे प्रोसेसर और हॉट-स्वैपेबल टूल-रहित डिज़ाइन के साथ बेहतर घनत्व, प्रदर्शन और सेवा-क्षमता प्रदान करता है। बेहतर घनत्व और थ्रूपुट के लिए E3.S ड्राइव सपोर्ट और थ्रूपुट सहित ये सिस्टम नए मॉडलों के साथ Cloud, स्टोरेज और मीडिया वर्कलोडों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।

GrandTwin® – आसान सेवा-क्षमता के लिए फ्रंट (कोल्ड आइल) हॉट-स्वैपेबल नोड्स और फ्रंट या रियर I/O सहित सिंगल-प्रोसेसर प्रदर्शन और मेमोरी घनत्व के लिए उद्देश्य-निर्मित। अब यह बेहतर स्टोरेज घनत्व और थ्रूपुट के लिए E1.S ड्राइव के साथ उपलब्ध है।

Hyper-E – Edge वातावरण में तैनाती के लिए अनुकूलित होने के साथ-साथ हमारे प्रमुख Hyper परिवार को शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। Edge की अनुकूल विशेषताओं में कम-गहराई की चेसिस और फ्रंट I/O सम्मिलित हैं, जो Hyper-E को Edge डेटा केंद्र और Telco कैबिनेट के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ये कम-गहराई वाले सिस्टम 3 उच्च-प्रदर्शन GPU या FPGA कार्डों तक को सपोर्ट प्रदान करते हैं।

Edge/Telco – टेल्को कैबिनेट और Edge डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन के लिए अनुकूलित कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में उच्च-घनत्व प्रोसेसिंग शक्ति। वैकल्पिक DC पावर कॉन्फ़िगरेशन और 55° C (131° F) तक बढ़ाया गया ऑपरेटिंग तापमान।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। बाजार में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए Cloud से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए, Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और भी अधिक समर्थ बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है, जो पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, Storage, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति हैं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2513180/Supermicro_SBI_612BA_1NE34.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2513181/SYS_A22GA_NBRT_ANGLE.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2513182/SYS_522GA_NRT__1.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2513183/SYS_422GA_NBRT_LCC__1.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2513184/SYS_222FT_HEA_LCC__1.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2513185/SYS_212HA_TN__1.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg