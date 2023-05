Thematoespraak van Supermicro op COMPUTEX onthult de Accelerate Everything-strategie van het bedrijf voor productinnovatie, productieschaal en groene technologie

Oprichter en CEO van Supermicro, Charles Liang, wordt vergezeld door Jensen Huang, CEO van NVIDIA, en andere vooraanstaande personen uit de branche om de ontwikkelingen te schetsen om cloud-, AI-, Edge- en opslagwerkladingen te versnellen, investeringen om productie op schaal van rekken te stimuleren en innovaties om de milieu-impact van hedendaagse datacenters te verminderen met groene computertechnologieën

SAN JOSE, Californië en TAIPEI, Taiwan, 29 mei 2023 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), een aanbieder van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, blijft IT-oplossingen aanbieden om de milieu-impact van het moderne datacenter van vandaag te verminderen. Supermicro bevordert technologie op kritieke gebieden zoals productontwerp, groene computers, productie en rekschaalintegratie, waardoor organisaties productief kunnen worden en het energieverbruik snel kunnen verminderen.

"Onze focus op groene computers stelt Supermicro in staat om hypermoderne servers en opslagsystemen te ontwerpen en te produceren met de nieuwste CPU- en GPU-technologieën van NVIDIA, Intel en AMD die het energieverbruik verminderen", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze innovatieve optie voor vloeistofkoeling op rekschaal stelt organisaties in staat om de energieverbruikskosten van datacenters met tot wel veertig percent te verlagen. Onze populaire GPU-servers met de NVIDIA HGX H100 8-GPU-server blijven in trek voor AI-werkladingen. We breiden ons aanbod van oplossingen uit met innovatieve servers die gebruikmaken van de NVIDIA Grace CPU Superchip en werken nauw samen met NVIDIA om energie-efficiënte servers op de markt te brengen voor AI en andere branches. Wereldwijd ligt ons productievermogen op vierduizend rekken vandaag en meer dan vijfduizend later dit jaar."

Supermicro heeft het meest uitgebreide portfolio om AI-werkladingen en andere branches te ondersteunen. Deze innovatieve systemen omvatten single- en dual-socket-rekmontagesystemen op basis van schaalbare Intel Xeon-processors en AMD EPYC-processors, beide van de 4e generatie, in 1U-, 2U-, 4U-, 5U- en 8U-vormfactor die 1-10 GPU's ondersteunen, evenals de voor dichtheid geoptimaliseerde SuperBlade®-systemen die twintig NVIDIA H100 GPU's in een 8U-behuizing ondersteunen, en SuperEdge-systemen die zijn ontworpen voor IoT- en Edge-omgevingen. De nieuw aangekondigde E3.S Petascale-opslagsystemen bieden aanzienlijke prestaties, vermogen, doorvoer en uithoudingsvermogen bij het trainen op heel grote AI-datasets, terwijl ze een uitstekende energie-efficiëntie behouden.

Er zal binnenkort een nieuwe productfamilie gebouwd op de NVIDIA Grace CPU Superchip beschikbaar zijn. Deze nieuwe servers zullen elk 144 kernen bevatten met dubbele CPU's, verbonden door een verbinding van 900 GB/sec, waardoor heel responsieve AI-toepassingen mogelijk zijn en toepassingen die extreem lage latentie vereisen. Met een CPU die draait op 500W TDP, vermindert dit systeem het energieverbruik voor cloud-native werkladingen en AI-applicaties van de volgende generatie.

Met de toename van AI-toepassingen neemt de vraag naar high-end AI-ontworpen servers toe, wat voor systeemaanbieders nieuwe uitdagingen met zich meebrengt om de nieuwste CPU's en GPU's te integreren. De meest geavanceerde Supermicro GPU-server bevat dubbele CPU's en maximaal acht NVIDIA HGX H100 GPU's, die beschikbaar zijn met een vloeistofgekoelde optie, waardoor de operationele uitgaven worden verminderd.

"NVIDIA werkt nauw samen met Supermicro om snel innovaties te brengen aan nieuwe serverontwerpen om aan de behoeften van de meest veeleisende klanten te voldoen", zegt Ian Buck, Vice President van hyperscale en HPC bij NVIDIA. "Nu de servers van Supermicro, aangedreven door Grace CPU Superchips, binnenkort beschikbaar zijn en H100 GPU's wereldwijd aan populariteit winnen, werken we samen om AI naar een breed scala aan markten en toepassingen te brengen."

Om de totale eigendomskost voor klanten te verlagen ondersteunt Supermicro de nieuwe NVIDIA MGX-referentiearchitectuur die zal resulteren in meer dan honderd serverconfiguraties voor een reeks AI-, HPC- en Omniverse-toepassingen. Deze modulaire referentiearchitectuur omvat CPU's, GPU's en DPU's en is ontworpen voor meerdere generaties processors.

Supermicro zal ook de nieuwste NVIDIA-netwerktechnologie, het NVIDIA Spectrum™-X-netwerkplatform, integreren in een breed scala aan oplossingen. Het platform is het eerste dat specifiek is ontworpen om de prestaties en efficiëntie van op ethernet gebaseerde AI-clouds te verbeteren. Spectrum-X is gebouwd op netwerkinnovaties die worden aangedreven door de nauwe koppeling van de NVIDIA Spectrum-4 Ethernet-switch plus NVIDIA BlueField ®-3 gegevensverwerkingseenheid (DPU). Deze baanbrekende technologie zorgt voor x 1,7 betere algehele AI-prestaties en energie-efficiëntie, samen met consistente, voorspelbare prestaties in omgevingen met meerdere huurders.

Groen computergebruik is van cruciaal belang voor de datacenters van vandaag, die goed zijn voor 1 tot 1,5% van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Supermicro's complete oplossing voor vloeistofkoeling op rekschaal vermindert de behoefte aan traditionele koelmethoden aanzienlijk. Met redundante en hot-swappable voeding en pompen kunnen hele rekken met goed presterende AI- en HPC-geoptimaliseerde servers efficiënt worden gekoeld, zelfs tijdens een stroomvoorzienings- of pompstoring. Deze oplossing maakt ook gebruik van op maat ontworpen koelplaten voor zowel CPU's als GPU's, die efficiënter zijn in het afvoeren van warmte dan traditionele ontwerpen. Er kan tot tien miljard dollar aan energiekosten worden bespaard, als datacenters hun stroomefficiëntie dichter bij 1,0 brengen met Supermicro-technologie en geen dertig energiecentrales op fossiele brandstof hoeven te bouwen.

De Supermicro Liquid Cooling-oplossing omvat:

CDU – de Cooling Distribution Unit, die de vloeistof door het hele rek met servers laat circuleren.

CDM – de Cooling Distribution Manifold levert de koelvloeistof aan elke server en het retourpad.

Koelplaten – rechtstreeks op de CPU's of GPU's aan te sluiten en op maat ontworpen.

Slangen/connectoren – voor het aansluiten van de vloeistof van de server op de CDM met lekvrije connectoren.

Supermicro heeft een aantal servers uit verschillende productfamilies gekwalificeerd met deze hypermoderne koeloplossing. De serverlijst bevat het volgende:

BigTwin®: 2U2N, 2U4N

SuperBlade

Hyper: 1U, 2U

GPU-servers (PCIe en SXM)

GrandTwinTM 4U8N, 4U4N

Rekschaalintegratie is een andere kerncompetentie waar datacenterbeheerders om vragen. Voor een snellere time-to-productiviteit moeten complete rekken gebruiksklaar worden afgeleverd bij datacenters. Supermicro heeft de mogelijkheid om L11- en L12-clusters te leveren, grondig getest, inclusief toepassingen van klanten, en indien nodig geconfigureerd voor grootschalige vloeistofkoeling.

Bekijk de thematoespraak van de CEO van Supermicro op Computex Taipei 2023 met Charles Liang en speciale gast en NVIDIA-oprichter en CEO Jensen Huang.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processors, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

