The Bicester Collection महिला सामाजिक उद्यमियों की अगली लहर का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया में Unlock Her Future™ Prize 2025 लेकर आया है

अपने तीसरे संस्करण में, वार्षिक उद्यमिता प्रोग्राम का उद्देश्य दक्षिण एशिया की महिला सामाजिक प्रभाव उद्यमियों की पहचान करते हुए उन्हें समर्थन देकर परिवर्तन लाना है।

लंदन, 14 जनवरी, 2025 /PRNewswire/ -- The Bicester Collection द्वारा संचालित महिला सामाजिक प्रभाव उद्यमियों के लिए Unlock Her Future Prize, एक वार्षिक स्टार्ट-अप प्रतियोगिता है, जो 2023 में MENA और 2024 में LATAM में अपनी सफलता के बाद 2025 में दक्षिण एशिया में अपनी शुरुआत कर रही है।

The Bicester Collection Brings the Unlock Her Future(TM) Prize 2025 to South Asia.

प्रत्येक वर्ष यह वैश्विक पहल विश्व के विभिन्न भागों में जाकर महिलाओं की पहचान करती है तथा उन्हें व्यवस्था परिवर्तनकारी स्टार्ट-अप शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 2025 संस्करण में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की 18 वर्ष आयु से अधिक की महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके पास समाज पर सकारात्मक और टिकाऊ प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक प्रेरक स्टार्ट-अप विचार है, जैसा कि United Nations Sustainable Development Goals द्वारा परिभाषित किया गया है।

आवेदकों के स्टार्ट-अप या तो विचार/सत्यापन चरण में हो सकते हैं, जहां उनके पास सत्यापन किए जाने वाले प्रोटोटाइप परीक्षण के साथ एक नए उत्पाद या सेवा के लिए एक बड़ा विचार हो, या वह तीन वर्ष से कम अवधि वाले और US$1 मिलियन से कम राजस्व वाले स्टार्ट-अप के लिए लांच हो रहा हो/विकास चरण में हो।

विजेताओं में से प्रत्येक को अपना स्टार्ट-अप शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए US$100,000 तक का व्यवसाय अनुदान, हमारे अकादमिक साझेदार, Oxford University के Saïd Business School में एक कार्यकारी शिक्षा प्रोग्राम, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट नेतृत्व कोचिंग, विशेषज्ञ सलाहकारों तक पहुंच और The Bicester Collection के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संपर्क सुविधा मिलेगी।

इस Unlock Her Future Prize की शुरुआत एक चौंका देने वाले शोध के बाद 2022 में की गई थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि अगर उद्यमिता में पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वैश्विक GDP 3% से बढ़कर 6% हो सकती है, जो $5 ट्रिलियन (The Boston Consulting Group) के बराबर होगी। फिर भी, Harvard Business School के अनुसार, महिलाओं के नेतृत्व वाले 3% से भी कम व्यवसायों को उद्यम पूंजी वित्तपोषण प्राप्त होता है।

अब अपने तीसरे वर्ष में, The Bicester Collection के DO GOOD लोक-हितैषी प्रोग्राम के एक भाग के रूप में, Unlock Her Future Prize अपने सकारात्मक वैश्विक प्रभाव को जारी रखेगा तथा पूरे विश्व में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य के परिवर्तनकर्ताओं को उनके व्यापारिक उपक्रमों के लिए समर्थन तथा वित्त पोषण की कमी को पूरा करके उनको सपोर्ट करेगा।

लगभग US$600,000 के अनुदान, तथा अपने अन्य समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे पहले से ही शुरू किए गए आठ स्टार्ट-अप्स के साथ, Unlock Her Future Prize 2025 दक्षिण एशिया संस्करण के विजेता सामाजिक प्रभाव वाले दूरदर्शी व्यक्तियों के एक प्रतिष्ठित भूतपूर्व छात्रों के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इनमें 2024 LATAM संस्करण से Valentina Agudelo, कोलंबिया (Salva Health), Thamires Pontes, ब्राज़िल (Phycolabs), Leydi Cruz, बोलिविया (Agrimet), तथा Annie Rosas, मेक्सिको (BlueKali) तथा Young Changemaker Kristal del Valle, ग्वाटेमाला, और उद्घाटन 2023 MENA संस्करण से Noor Jaber, लेबनान (NAWAT Health), Sara Lalla, इराक/UAE (EcoCentric), Nubayr Zein मिस्र/UAE (Leaukeather), तथा Fella Bouti, अल्जीरिया (EcoTashira) शामिल हैं।

"The Bicester Collection में, हम अनुभवात्मक खुदरा व्यापार को उद्देश्य से मिलाने वाले गंतव्यों का निर्माण करने के लिए समर्पित हैं। यूरोप, चीन और अमेरिका में प्रमुख स्थानों के साथ, हम अपने मेहमानों और भागीदारों को एकजुट करके सार्थक परिवर्तन लाते हैं और अन्यों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर महिलाओं की क्षमता को उजागर करना हमारे मिशन का केन्द्र बिन्दु है। महिला उद्यमियों को पूंजी, शिक्षा और प्रभावशाली नेटवर्क तक पहुंच की आवश्यकता है। हमारे लोकहितैषी प्रोग्राम, DO GOOD के माध्यम से हम उन्हें सफल होने में सहायता करने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं। Unlock Her Future Prize महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने, समुदायों को बदलने और स्थायी विकास बनाने के लिए सशक्त बनाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ता है।" Chantal Khoueiry, The Bicester Collection में मुख्य संस्कृति अधिकारी।

"Ashoka एक ऐसा विश्व बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां हर किसी के पास देने, परिवर्तन में योगदान करने और परिवर्तनकर्ता बनने की शक्ति हो! हम अपने समाज में महिलाओं और लड़कियों की नेतृत्वकारी भूमिका के ऐतिहासिक क्षण के भी साक्षी बन रहे हैं। हम The Bicester Collection के साथ इस समयोचित और अति आवश्यक भागीदारी को लेकर बहुत उत्साहित हैं, जिससे महिला उद्यमियों को 'Everyone A Changemaker' समाज बनाने में सहायता मिलेगी और वे सभी महत्वाकांक्षी महिला परिवर्तनकर्ताओं के लिए आदर्श बन सकेंगी। Shruti Nair, लीडर, Ashoka Innovators for the Public, दक्षिण एशिया

"हम इस पहल के लिए The Bicester Collection के साथ भागीदारी करके, बदलाव की चाहत रखने वाली महिला उद्यमियों के विकास का समर्थन करके प्रसन्न हैं। मैं महिलाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए समान अवसर देने के लिए उत्साहित हूं और यह प्रतियोगिता, समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न संगठनों में हममें से अनेक लोगों के दीर्घकालिक मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं Unlock Her Future Prize 2025 South Asia Edition के फाइनलिस्टों का ऑक्सफ़ोर्ड उद्यमशीलता इकोसिस्टम में स्वागत करने और उन्हें उनकी यात्रा के अगले चरण पर ले जाने के लिए उत्सुक हूं।" Kathy Harvey, एसोसिएट डीन, Oxford University का Saïd Business School

The Bicester Collection, Oxford University का Saïd Business School और Ashoka South Asia – सामाजिक प्रभाव पर अग्रणी वैश्विक आवाज - के साथ साझेदारी में प्रस्तुत Unlock Her Future Prize 2025 South Asia Edition के फाइनलिस्टों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत के अग्रणीयों और सामाजिक प्रभाव वाले विशेषज्ञों की एक चयन समिति द्वारा चुना जाएगा। इसके बाद उन्हें अक्टूबर में इस क्षेत्र में आयोजित एक पिच दिवस पर आमंत्रित किया जाएगा, जहां वे दक्षिण एशिया की उच्च-प्रोफ़ाइल महिलाओं वाले जजों के एक समूह के समक्ष अपने स्टार्ट-अप को प्रस्तुत करेंगी।

विजेताओं की घोषणा नवंबर 2025 में ब्रिटेन में Bicester Village के साथ एक समारोह के दौरान की जाएगी, जो The Bicester Collection की तीसवीं वर्षगांठ समारोह का भाग होगा।

Unlock Her Future Prize 2025 South Asia Edition के लिए आवेदन अब 10 मार्च 2025 तक खुले हैं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए यहां जाएं: https://www.thebicestercollection.com/en/do-good/unlock-her-future-2025/

@TheBicesterCollection #DOGOOD #UnlockHerFuture

The Bicester Collection का परिचय

1995 में निर्मित, The Bicester Collection ने लग्ज़री रिटेल, आतिथ्य, लाइव संगीत और खेल मनोरंजन की दुनिया की सीमाओं को पुनः परिभाषित किया है, तथा विश्व के अत्यंत समझदार मेहमानों के लिए असाधारण अनुभव तैयार किए हैं। यूरोप, चीन और अमेरिका में स्थित, The Bicester Collection के 12 गांव, पूरे विश्व में प्रतिष्ठित, खुली हवा में खरीदारी के स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक में अविश्वसनीय मूल्य पर विश्व के सर्वोत्तम ब्रांड तथा प्रसिद्ध रेस्तरां और अद्वितीय सेवाएं उपलब्ध हैं। अपनी स्थापना के बाद से एक चौथाई शताब्दी से भी अधिक समय से, The Bicester Collection गावों का मिशन दूसरों के जीवन को बेहतर बना रहा है – इसके द्वारा सेवा किए जाने वाले समुदायों से लेकर उनके मेहमानों, ब्रांड भागीदारों और लोगों तक। अपने DO GOOD प्रोग्राम के माध्यम से, The Bicester Collection का लक्ष्य United Nations' Sustainable Development Goals के समर्थन में स्थायी सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना है, तथा इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है, वे चाहे कहीं भी पैदा हुए हों।

The Bicester Collection, न्यूयॉर्क मेट्रो क्षेत्र (New York Islanders आइस हॉकी टीम का गृहनगर) में सेवा प्रदान करने वाले पहले तीसरी-पीढ़ी के, Isles Lab Team कॉन्सेप्ट स्टोर की विशेषता वाला एक अग्रणी संगीत समारोह स्थल, UBS Arena में असाधारण लाइव संगीत और खेल अनुभव प्रस्तुत करता है। Collection के पुरस्कार विजेता होटल गंतव्य, Mission Pacific Beach Resort और The Seabird Ocean Resort & Spa (इसके Michelin-तारांकित रेस्तरां, Valle; Sunny के प्रसिद्ध Spa & Beauty Lounge; और स्थानीय रूप से क्यूरेट किए गए बुटीक The Ozone के साथ), दक्षिणी कैलिफोर्निया के छिपे हुए रत्न, Oceanside में जीवंत गंतव्य हैं।

The Bicester Collection वास्तविक दुनिया में अनुभव करने के लिए मौजूद है। वास्तविक होना, वर्चुअल नहीं। जीने के लिए। TheBicesterCollection.com पर अधिक जानें

Oxford University के Saïd Business School का परिचय

Saïd Business School का परिचय: University of Oxford में Saïd Business School एक जीवंत और नवप्रवर्तनशील बिज़नेस स्कूल है, जो 900 वर्ष पुराने विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालय में स्थित है। हम वैश्विक प्रभाव और पहुंच वाले प्रोग्राम और विचार बनाते हैं। हम हर उद्योग और क्षेत्र के अग्रणीयों, परिवर्तनकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को शिक्षित करते हैं। हमारा अभूतपूर्व अनुसंधान और असाधारण शिक्षण विश्व को बदलने वाले व्यवसायों को बदलने वाले व्यक्तियों को बदलता है। हम भीतर से प्रभाव पैदा करते हैं और हमें इस बात पर गर्व है कि 2024 में हमारी पूर्णकालिक MBA क्लास में महिलाओं का 51% बहुमत था। www.sbs.ox.ac.uk

Ashoka South Asia का परिचय

Ashoka ने उद्यमिता और सामाजिक नवाचार में एक अग्रणी वैश्विक संगठन के रूप में 40 वर्षों तक काम किया है। मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्रों में इसके 800 से अधिक सक्रिय फेलो, युवा परिवर्तनकर्ता, परिवर्तनकर्ता संस्थान, इत्यादि ऐसे समुदाय बनाते व विकसित करते हैं, जो यह मानते हैं कि विश्व को अब हर किसी से परिवर्तनकर्ता बनने की आवश्यकता है - एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन करने में सक्षम मानता हो।

विश्वव्यापी स्तर पर परिवर्तनकारी गतिविधियों में नई असमानताओं में तीव्र वृद्धि के बीच, हम एक साथ मिलकर "Everyone a Changemaker" विश्व के निर्माण के लिए एक आंदोलन को संघटित करते हैं (और उसे गति प्रदान करते हैं), जहां सभी लोगों को अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए समाधानों का सह-नेतृत्व करने का अधिकार और क्षमता होगी। अधिक जानकारी के लिए https://www.ashoka.org पर जाएं

वीडियो: https://mma.prnewswire.com/media/2596805/The_Bicester_Collection_Prize.mp4