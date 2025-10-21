Toshiba, हार्ड ड्राइवों के लिए 12-डिस्क स्टैकिंग टेक्नोलॉजी को सत्यापित करने वाली उद्योग जगत की पहली कंपनी है

- 2027 में अगली पीढ़ी के 40TB-क्लास HDDs के लॉन्च का लक्ष्य -

ताइपेई, 21 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation (Toshiba), स्टोरेज उद्योग में उच्च क्षमता वाली हार्ड डिस्क ड्राइवों (HDDs) के लिए 12-डिस्क स्टैकिंग टेक्नोलॉजी को सत्यापित करने वाली पहली[1] कंपनी है। कंपनी का लक्ष्य, इस उपलब्धि को माइक्रोवेव-एसिस्टिड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग (MAMR) टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए डेटा सेंटरों के लिए 40TB[2]-क्लास 3.5-इंच[3] HDDs को 2027 में बाजार में प्रस्तुत करना है।

Toshiba द्वारा पतले, कॉम्पैक्ट उत्पादों को तैयार करने के लिए विकसित की गई यह क्रांतिकारी स्टैकिंग टेक्नोलॉजी उन्नत डिजाइन और विश्लेषण टेक्नोलॉजियों का लाभ उठाती है, और कंपनी अपने नियरलाइन HDDs में उपयोग करते हुए स्टैन्डर्ड 10-डिस्क, 3.5-इंच डिस्क ट्रैक में दो डिस्क जोड़ती है। प्रमुख प्रगतियों में स्टैक में नए समर्पित भागों का विकास, तथा वर्तमान एल्युमीनियम सब्सट्रेट माध्यम को अधिक टिकाऊपन प्रदान करने तथा पतले डिज़ाइन को संभव बनने वाले ग्लास सब्सट्रेट से प्रतिस्थापित करना है। ये प्रगतियां उन्नत मकैनिकल स्थिरता और समतल सटीकता, उच्च घनत्व और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती हैं।

क्लाउड सेवाओं के विस्तार, स्ट्रीमिंग वीडियो सेवाओं की लोकप्रियता में वृद्धि, तथा जैनरेटिव AI और डेटा विज्ञान में तीव्र वृद्धि के कारण डेटा उत्पादन और स्टोरेज में लगातार वृद्धि हो रही है। स्टोरेज क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता को समझते हुए, Toshiba अगली पीढ़ी के हीट-एसिस्टिड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग (HAMR) के साथ 12-डिस्क स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी जांच कर रही है। कंपनी का लक्ष्य डेटा केंद्रों की लगातार बढ़ती स्टोरेज मांग को पूरा कर सकने के साथ-साथ ग्राहकों के लिए स्वामित्व की कुल लागत (TCO) को कम कर सकने वाले उच्च क्षमता के HDD समाधान प्रदान करना है।

Toshiba की नई 12-डिस्क स्टैकिंग टेक्नोलॉजी को 17 अक्टूबर, 2025 को कावासाकी, जापान में आयोजित होने वाले IDEMA Symposium में प्रदर्शित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया IDEMA वेबसाइट पर जाएँ:

https://www.idema.gr.jp/forumseminar/Symposium/2025/OctoberSymposium2025.pdf

Toshiba के HDD स्टोरेज उत्पादों की पूरी रेंज के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

हमारे संग्रहण समाधानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया Instagram पर @ToshibaStorage.Asia का अनुसरण करें।

[1] Toshiba अनुसंधान की 14 अक्टूबर, 2025

[2] तक क्षमता की परिभाषा: एक टेराबाइट (TB) = एक ट्रिलियन बाइट्स, लेकिन यह वास्तव में उपलब्ध स्टोरेज क्षमता ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और फॉर्मैटिंग के आधार पर भिन्न हो सकती है। उपलब्ध स्टोरेज क्षमता (विभिन्न मीडिया फ़ाइलों के उदाहरणों सहित) फ़ाइल आकार, फॉर्मैटिंग, सैटिंग्स, सॉफ्टवेयरऔर ऑपरेटिंग सिस्टम और/या पूर्व-स्थापित सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशनों, या मीडिया सामग्री के आधार पर भिन्न होंगी। वास्तविक फॉर्मैटिड क्षमता भिन्न हो सकती है।

[3] "3.5-इंच" का अर्थ HDDs का फॉर्म फैक्टर है। वे ड्राइव के फिज़िकल आकार नहीं दर्शाते हैं।

* यहां उल्लिखित कंपनी, उत्पाद और सेवा के नाम उनकी संबंधित कंपनियों के ट्रेडमार्क हो सकते हैं।

* इस दस्तावेज़ में उत्पाद की कीमतों और विनिर्देशों, सेवाओं की सामग्री और संपर्क जानकारी सहित जानकारियां सामयिक हैं और घोषणा की तारीख तक सही मानी गई हैं, लेकिन उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बदला जा सकता है।

Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation (TET) का परिचय

Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation, ताइवान, चीन और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में Toshiba हार्ड डिस्क ड्राइवों और बाहरी HDDs की बिक्री तथा मार्केटिंग प्रचार और समर्थन करती है। TET एंटरप्राइज सर्वर, स्टोरेज और नोटबुक कंप्यूटरों के लिए सर्वोत्तम भागीदार है, और इसका ध्येय उच्चतम गुणवत्ता और सबसे अधिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को सम्मिलित करते हुए सर्वोत्तम सेवा और उत्पाद प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँ:

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

Toshiba Electronics Asia (Singapore) का परिचय

Toshiba Electronics Asia (Singapore) ("TEA"), Toshiba कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation के तहत ऑपरेट करती है। TEA की स्थापना 1990 में हुई थी, और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में Toshiba की Canvio पोर्टेबल हार्ड ड्राइवों और आंतरिक हार्ड ड्राइवों सहित स्टोरेज समाधानों की बिक्री, मार्केटिंग और सेवाएँ प्रदान करती है। उपभोक्ताओं और उद्यमों के लिए TEA एक सर्वोत्तम भागीदार है, जिसका ध्येय उच्चतम गुणवत्ता और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सहित सर्वोत्तम सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना है। हमसे मिलें:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/storage.html

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2795431/TOSHIBA_12_disk_stacking_technology_image_logo_web.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2479685/Toshiba_Logo_Red_RGB_Logo_Logo.jpg