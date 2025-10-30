Trinasolar एनर्जी स्टोरेज समिट इंडिया 2025 में ऐनर्जी स्टोरेज संबंधी उन्नत समाधानों में अग्रणी है

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Trinasolar, जो स्मार्ट सौर और ऐनर्जी स्टोरेज संबंधी समाधानों में एक वैश्विक अग्रणी है, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2025 तक आयोजित होने वाले ऐनर्जी स्टोरेज शिखर सम्मेलन इंडिया 2025 में अपने एलिमेंटा 2 प्रो और एलिमेंटा 3 यूटिलिटी-स्केल बैटरी ऐनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) का प्रदर्शन कर रहा है। यह भागीदारी Trinasolar की भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को उन्नत और भविष्य के लिए तैयार स्टोरेज तकनीकों के माध्यम से समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Dr. Leo Zhao, Head of Energy Storage, Trinasolar Asia Pacific, presenting at an Energy storage event
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है और उसने 2030 से काफी पहले अपनी COP26 की 50% नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य को पार कर लिया है। सौर ऊर्जा के प्रमुख होने के साथ, अब ऐनर्जी स्टोरेज ग्रिड की स्थिरता, अधिक नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य सेवाओं तथा डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है।

28 वर्षों से, Trinasolar ने 210 मिमी मॉड्यूल प्रौद्योगिकी सहित पी.वी. इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभाई है, तथा उद्योग को 600W+ और 700W+ युग में पहुँचाया है। जून तक, Trinasolar ने वैश्विक स्तर पर 12GWh से अधिक ऐनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की आपूर्ति की थी, तथा अनुमान है कि 2025 तक वार्षिक आपूर्ति 8-10GWh तक पहुँच जाएगी - जिससे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में इसकी अग्रणी स्थिति मजबूत होगी।

Elementa 2 Pro के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए और दक्षिण एशिया में Elementa 3 की शुरुआत के साथ, Trinasolar तकनीक के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका बनाए हुए है। Elementa 3 सिस्टम में उन्नत 587Ah लिक्विड-कूल्ड सेल्स और 6.25 MWh की क्षमता है, जो पिछले सिस्टम की तुलना में स्टोरेज की औसत लागत (LCOS) में 12.5% की कमी प्रदान करता है। अधिक ऊर्जा घनत्व, बेहतर सुरक्षा और उन्नत विश्वसनीयता के साथ, Elementa 3 दक्षता और प्रदर्शन के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

Elementa 2 Pro लंबी जीवनचक्र परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 12,000 सेल चक्रों तक का समर्थन करता है और 5 MWh क्षमता प्रदान करता है। इसकी ईवी-ग्रेड कोशिकाएँ, ट्रिपल-लेयर सुरक्षा और उन्नत निगरानी सुविधाएं सिस्टम दक्षता को 90% तक बढ़ा सकती हैं। हाइब्रिड और उन्नत रेफ्रिजरेंट कूलिंग तकनीक व्यापक तापमान रेंज (-30°C से 55°C) में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है, जिससे यह भारत की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए आदर्श बन जाती है, जिसमें अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता शामिल है।

"भारत दुनिया के सबसे गतिशील नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ारों में से एक के रूप में उभरा है, जिसने नीति और कार्यान्वयन दोनों में मानक स्थापित किए हैं," Trinasolar एशिया पैसिफिक के ऐनर्जी स्टोरेज के प्रमुख डॉ. लियो झाओ ने कहाउन्होंने कहा, "हम भारत के नेट-जीरो ट्रांज़ीशन का समर्थन करने के लिए तकनीकी नवाचार में तेजी ला रहे हैं और अपनी वैश्विक सेवा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं।" हमारे Elementa 2 Pro और Elementa 3 समाधानों के साथ, हमारा लक्ष्य ग्रिड लचीलापन बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में तेजी लाना और ऊर्जा स्वतंत्रता के साथ पूरे भारत में समुदायों को सशक्त बनाना है।"

Trinasolar की एक व्यावसायिक इकाई, Trina Storage, उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा रही है, और इसे लगातार सातवीं तिमाही के लिए 2025 की तीसरी तिमाही के लिए ब्लूमबर्गएनईएफ की ऊर्जा भंडारण टियर 1 रैंकिंग में नामित किया गया है - जो इसकी मजबूत बैंकिंग क्षमता, वित्तीय स्थिरता और एकीकृत सेल-टू-एसी सिस्टम समाधानों के साथ सिद्ध प्रदर्शन का प्रमाण है। अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हुए, ट्राइनासोलर को S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की पहली टियर 1 क्लीनटेक कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है — सौर पीवी मॉड्यूल्स और ऐनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स दोनों श्रेणियों में। यह उसकी मजबूत बाजार उपस्थिति, वैश्विक पहुंच और सतत प्रथाओं के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

"हमारी Elementa सीरीज़ को उच्च प्रदर्शन और तेज तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जिससे ग्राहकों को आज की ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक भरोसा और लचीलापन मिलता है," झाओ ने कहा।

Trinasolar, इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा के क्रिस्टल बैंकेट हॉल (2वीं मंजिल) में बूथ नंबर 3 पर मौजूद रहेगा, जहाँ आगंतुक कंपनी के नवीनतम Elementa 2 Pro और Elementa 3 ऊर्जा भंडारण समाधानों के बारे में अधिक जान सकते हैं और भारत के बदलते ऊर्जा परिदृश्य के अनुसार तैयार की गई नवाचारों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों से मिल सकते हैं।

1997 में स्थापित, Trinasolar Co., Ltd. (स्टॉक प्रतीक: TrinaSolar; स्टॉक कोड: 688599) मुख्य रूप से पी.वी. उत्पादों, पी.वी. प्रणालियों और स्मार्ट ऊर्जा में लगी हुई है। पी.वी. उत्पादों में पी.वी. मॉड्यूलों का अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन और बिक्री शामिल है। पी.वी. प्रणालियों में विद्युत स्टेशन और सिस्टम उत्पाद शामिल होते हैं। स्मार्ट ऊर्जा में मुख्य रूप से पीवी (सौर) ऊर्जा उत्पादन और संचालन एवं रखरखाव, ऊर्जा भंडारण के लिए स्मार्ट समाधान, स्मार्ट माइक्रोग्रिड, और बहु-ऊर्जा प्रणालियों का विकास एवं बिक्री शामिल हैं। "Trinasolar के नेतृत्व में एक नया औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और स्मार्ट पीवी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों में Trinasolar को अग्रणी बनाना" इस रणनीतिक लक्ष्य के साथ, हम स्मार्ट पीवी और ऊर्जा भंडारण समाधानों में अग्रणी बनने और नेट-ज़ीरो भविष्य के लिए नई ऊर्जा प्रणालियों के परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 जून 2020 को Trinasolar को शंघाई स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन बोर्ड (STAR मार्केट) में सूचीबद्ध किया गया था। यह पहली पी.वी. और ऊर्जा भंडारण कंपनी है जो पी.वी. उत्पाद उपलब्ध कराने वाली स्टार मार्केट में सार्वजनिक हुई है।

