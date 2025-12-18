TÜV Rheinland ने स्वच्छ कक्ष सत्यापन सेवाएँ के साथ वैश्विक संदूषण नियंत्रण को मज़बूत बनाया

उच्च-सटीकता और विनियमित उद्योगों के लिए सर्वसमावेशी परीक्षण, स्वतंत्र सत्यापन और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन सहायता।

बेंगलुरु, भारत, 18 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- TÜV Rheinland, स्वतंत्र परीक्षण और प्रमाणन में एक वैश्विक अग्रणी, ने अपनी उन्नत स्वच्छ कक्ष सत्यापन सेवाएँ के माध्यम से गुणवत्ता, सुरक्षा और अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। फ़ार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और खाद्य उत्पादन जैसे क्षेत्रों में बढ़ती निष्फलताओं और संदूषण-नियंत्रण आवश्यकताओं के कारण, सटीक और विश्वसनीय स्वच्छ कक्ष सत्यापन अपरिहार्य हो गया है। TÜV Rheinland कठोर परीक्षण, उन्नत मापन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता के माध्यम से संगठनों को इन उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करता है।

Clean Room Validation Services

नियंत्रित वातावरणों में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करना

स्वच्छ कक्ष ऐसे विशेष रूप से निर्मित वातावरण होते हैं जिन्हें वायु में मौजूद कणों, सूक्ष्मजीव संदूषण, तापमान, आर्द्रता और वायु प्रवाह को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उनका प्रदर्शन उत्पाद सुरक्षा, अनुसंधान की सटीकता और नियामक अनुपालन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। वैक्सीन उत्पादन से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण तक, मामूली परिवर्तन भी उत्पादन में कमी, वित्तीय क्षति या ऑडिट में विफलता का कारण बन सकता है।

TÜV Rheinland की स्वच्छ कक्ष सत्यापन सेवाएँ संगठनों को यह विश्वास दिलाती हैं कि उनके नियंत्रित वातावरण विश्वसनीय रूप से और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप काम करते हैं। विशेषज्ञ ISO 14644, EU GMP और अन्य प्रासंगिक उद्योग दिशानिर्देशों जैसे मानकों के अनुरूपता की पुष्टि करने के लिए विस्तृत मूल्यांकन करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक स्वच्छ कक्ष प्रक्रियाओं, उत्पादों और अंतिम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त है।

सर्वसमावेशी स्वच्छ कक्ष सत्यापन सेवाएँ क्षमताएं

TÜV Rheinland नए संस्थापनों, नियमित पुनः-सत्यापन और प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए उपयुक्त सत्यापन सेवाओं का एक संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो प्रदान करता है। प्रमुख क्षमताओं में निम्न सम्मिलित हैं:

वायु प्रवाह विज़ुअलाइज़ेशन अध्ययन, वायु गति का आकलन करने और वायुमंडलीय विक्षोभ का पता लगाने के लिए।

वायुजनित कण गणना परीक्षण, वर्गीकरण और अनुपालन की निगरानी के लिए।

HEPA/ULPA फ़िल्टर अखंडता परीक्षण, निस्पंदन प्रदर्शन के सत्यापान के लिए।

वायु परिवर्तन दर (ACR) और वेंटिलेशन प्रदर्शन, पर्यावरण नियंत्रण सुसंगता का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए।

विशेषता-सूचक दबाव मापन, आवश्यक दबाव बनाए रखने के लिए।

पुनर्प्राप्ति समय परीक्षण, सफाई स्तरों के पुनर्स्थापन में लगने वाले समय का निर्धारण के लिए।

तापमान और आर्द्रता मानचित्रण, पर्यावरण स्थिरता की पुष्टि के लिए।

सूक्ष्मजीव सैंपलिंग और परीक्षण, रोगाणुरोधी और उच्च-जोखिम वाले वातावरण के लिए।

ये सेवाएं स्वच्छ कक्ष के प्रदर्शन की पूरी जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे संगठनों को संदूषण के जोखिम को कम करने, प्रोसेस की विश्वसनीयता बढ़ाने और मजबूत नियामक अनुपालन प्रदर्शित करने में सहायता मिलती है।

महत्वपूर्ण कार्यों की रक्षा करने वाली विशेषज्ञता

TÜV Rheinland के स्वच्छ कक्ष के विशेषज्ञ गहन तकनीकी ज्ञान को व्यापक उद्योग अनुभव के साथ जोड़ते हैं। प्रत्येक सत्यापन कार्यक्रम को परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है और यह सुचारू ऑडिट और निरीक्षण में सहायता करता है।

टीमें सटीक, दोहराने योग्य और पूरी तरह से ऑडिट योग्य परिणाम देने के लिए कैलिब्रेटेड, नियंत्रित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कार्यप्रणालियों का पालन करती हैं। निष्कर्षों को डेटा विश्लेषण, परिवर्तनों, सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अनुशंसओं और अनुपालन संबंधी विवरण युक्त एक व्यापक सत्यापन रिपोर्ट में संकलित किया जाता है।

"TÜV Rheinland में, हम समझते हैं कि स्वच्छ कक्ष का प्रदर्शन विश्व के कुछ सबसे अधिक संवेदनशील उद्योगों में गुणवत्ता के लिए मौलिक है," Mr. V Ravi Kumar, उपाध्यक्ष - औद्योगिक सेवाएँ, TÜV Rheinland India, ने कहा। "हमारी स्वच्छ कक्ष सत्यापन सेवाएँ संगठनों को वह आश्वासन प्रदान करती हैं जिसकी उन्हें सुरक्षित रूप से परिचालन करने और वैश्विक अनुपालन आवश्यकताओं को आत्मविश्वास के साथ पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। सटीक और स्वतंत्र सत्यापन के माध्यम से, हम ग्राहकों को उनके प्रक्रियाओं की सुरक्षा, उत्पादों की रक्षा करने और विश्वास के उच्चतम स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं।"

प्रत्येक नियंत्रित वातावरण में उत्कृष्टता को सपोर्ट करना

चाहे नई दवा सुविधाएं स्थापित करना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ाना हो या रोगाणु रहित स्वास्थ्य देखभाल स्थानों का रखरखाव करना हो, TÜV Rheinland की स्वच्छ कक्ष सत्यापन सेवाएँ विश्वसनीय संचालन के लिए आवश्यक स्पष्टता और निष्पक्ष आश्वासन प्रदान करती है।

वैश्विक विशेषज्ञता, कठोर कार्यप्रणालियां और गुणवत्ता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, TÜV Rheinland संदूषण-मुक्त वातावरण प्राप्त करने में सक्षम और सुरक्षा, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले संगठनों को सपोर्ट करता रहता है।

TÜV Rheinland का परिचय:

विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने के 150 वर्ष: परीक्षण और निरीक्षण सेवाओं के विश्व के अग्रणी प्रदाताओं में से एक TÜV Rheinland का वार्षिक राजस्व 2.7 बिलियन यूरो से अधिक है तथा इसके 50 से अधिक देशों में 27,000 कर्मचारी हैं। इसके उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ तकनीकी सिस्टमों और उत्पादों का परीक्षण करते हैं, नवाचार को सक्षम बनाते हैं, तथा कंपनियों को अधिक स्थिरता की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को प्रशिक्षित करते हैं और मैनेजमेंट सिस्टमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित करते हैं। गतिशीलता, ऊर्जा सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में असाधारण विशेषज्ञता के साथ, TÜV Rheinland स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है - विशेषत: हरित हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित ड्राइविंग जैसी उभरती टेक्नोलॉजियों के लिए। ऐसा करने में, TÜV Rheinland सभी के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य में योगदान देता है। वर्ष 2006 से, TÜV Rheinland स्थिरता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए UN Global Compact का हस्ताक्षरकर्ता है। कंपनी का मुख्यालय कोलोन, जर्मनी में स्थित है। वेबसाइट: www.tuv.com

