X-PHY Inc ने भारत के लिए RoBridgeAI को अपना आधिकारिक चैनल पार्टनर नियुक्त किया

News provided by

X-PHY Inc

09 Mar, 2026, 18:16 IST

सिंगापुर, 9 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- हार्डवेयर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, X-PHY Inc, ने आज Rajalakshmi Group द्वारा समर्थित डीप-टेक वेंचर RoBridgeAI के साथ एक रणनीतिक चैनल साझेदारी की घोषणा की है। समझौते के तहत, RoBridgeAI को पूरे भारत में X-PHY के AI-युक्त साइबर सुरक्षा उत्पादों और समाधानों के लिए एक अधिकृत चैनल पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है।

Continue Reading
X-PHY Inc appoints RoBridge AI as channel partner for India
X-PHY Inc appoints RoBridge AI as channel partner for India

यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर से साइबर सुरक्षा तक के लिए गहन सुरक्षा दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले अगली पीढ़ी के साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए X-PHY की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। यह दृष्टिकोण स्वायत्त रूप से खतरों के डिटेक्शन, बचाव और उन पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है - यह एक ऐसी क्षमता है जो संगठनों को सुविज्ञ हमलों, AI-संचालित खतरों और सख्त डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं का सामना करने के कारण तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।

इस साझेदारी में Rajalakshmi Group द्वारा समर्थित, RoBridgeAI भारत में मैन्यूफ़ैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में उन्नत R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्थापित ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान करता है।

X-PHY Inc. की सह-संस्थापक और CEO, Ms Camellia Chan ने कहा, "हमें RoBridgeAI को अपने X-PHY पार्टनर इकोसिस्टम में शामिल करते हुए गर्व हो रहा है। ग्रुप की प्रमाणित तकनीकी विशेषज्ञता, उद्योग में मजबूत पकड़ और डिजिटल सुरक्षा को बदलने के लिए साझा दृष्टिकोण, उन्हें भारत जैसे AI को अपनाने और डेटा सुरक्षा की मांगों में तेजी से आगे बढ़ते बाजार में हमारी उपस्थिति में वृद्धि के लिए एक उपयुक्त भागीदार बनाते हैं।"

RoBridgeAI के कंट्री मैनेजर, Mr Surya Prakash ने कहा, "भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में विस्तार के साथ-साथ, अब साइबर सुरक्षा को उत्तरचिंतन नहीं माना जा सकता, बल्कि यह मूलभूत होनी चाहिए। X-PHY के साथ यह साझेदारी सुरक्षा को डिजाइन के माध्यम से प्रदान करने के हमारे दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। भारतीय उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में AI-आधारित, हार्डवेयर-स्तरीय सुरक्षा लाकर, हम महत्वपूर्ण सिस्टमों और डेटा को जमीनी स्तर से सुरक्षित रखने वाली एक सक्रिय, लचीली सुरक्षा व्यवस्था को सक्षम बना रहे हैं।"

2026 में 18% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए देश के साइबर सुरक्षा बाजार को USD 6.56 बिलियन तक पहुंचने के अनुमान के साथ, उन्नत साइबर सुरक्षा समाधानों के लिए भारत विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

इस साझेदारी के माध्यम से, RoBridgeAI भारतीय बाजार में X-PHY साइबर सुरक्षा समाधानों की पूरी रेंज लाएगी। इनमें एक X-PHY Cybersecure Solid State Drive (SSD), AI-एम्बेडेड SSD, स्वायत डिटेक्शन एवं प्रतिक्रिया प्रदान करती है, जिनमें हार्डवेयर स्तर से एंडपॉइंटों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए सुरक्षित लैपटॉप, X-PHY Deepfake Detector, और मिशन-क्रिटिकल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए निर्मित एंटरप्राइज़-ग्रेड समाधान शामिल हैं।

उद्यम ग्राहकों के लिए, X-PHY के समाधानों को एक एकीकृत पर्यवेक्षक, X-PHY Management Console के माध्यम से वास्तविक समय पर निगरानी और नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय रूप से मैनेज किया जाता है, और अपरिवर्तनीय, भौतिक-स्तर की साइबर सुरक्षा पर आधारित एक एकीकृत इकोसिस्टम प्रदान किया जाता है।

X-PHY Inc का परिचय

X-PHY Inc., हार्डवेयर-आधारित साइबर सुरक्षा समाधानों के लिए समर्पित एक अग्रणी साइबर सुरक्षा कंपनी है, जो डेटा की सुरक्षा को अपने मूल में रखती है। Security by Design के सिद्धांत पर निर्मित, X-PHY उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए अग्रसक्रिय, स्वायत्त और वास्तविक समय में सुरक्षा के लिए फिज़िकल परत पर सीधे सुरक्षा प्रदान करता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मुख्यालय वाली X-PHY Inc. की स्थापना 2021 में हुई थी और तब से इसने हार्डवेयर स्तर पर नवीन AI-एम्बेडेड सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने वाला 50 से अधिक पेटेंटों का एक बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो विकसित किया है। कंपनी के उद्योगों में जीरो-ट्रस्ट आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु पेटेंट किए गए समाधान एंडपॉइंटों, सर्वरों और डेटा केंद्रों की सुरक्षा करते हैं।

X-PHY Inc., हार्डवेयर इंजीनियरिंग और मेमोरी समाधानों में अग्रणी और सुरक्षित स्टोरेज में नवाचार तथा विशेषज्ञता की अपनी विरासत का लाभ उठाते हुए डिजिटल दुनिया के लिए अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा टेक्नोलॉजियों का निर्माण करने वाले Flexxon Group का हिस्सा है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहाँ जाएं:
X-PHY: x-phy.com
Flexxon: flexxon.com 

RoBridgeAI का परिचय

2025 में स्थापित और चेन्नई में मुख्यालय वाली RoBridgeAI, Rajalakshmi Group द्वारा संचालित एक डीप-टेक इन्नोवेशन कंपनी है। AI, IoT, रोबोटिक्स और Industry 4.0 में विशेषज्ञता के साथ, RoBridgeAI मैन्यूफ़ैक्चरिंग, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को स्केलेबल समाधानों में परिवर्तित करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएं: robridgelabs.com 

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2928782/image1.jpg

Also from this source

X-PHY Inc Appoints RoBridgeAI as Official Channel Partner for India

X-PHY Inc Appoints RoBridgeAI as Official Channel Partner for India

Hardware cybersecurity specialist, X-PHY Inc, today announced a strategic channel partnership with RoBridgeAI, a deep-tech venture backed by the...
More Releases From This Source

Explore

High Tech Security

High Tech Security

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

News Releases in Similar Topics