YES ने अग्रणी सेमीकंडक्टर डिवाइस ग्राहकों को कई VeroTherm Formic Acid Reflow सिस्टम प्रदान किए

फ़्रेमोंट, कैलिफ़ोर्निया, 28 जून, 2024 /PRNewswire/ -- सेमीकंडक्टर उन्नत पैकेजिंग एप्लिकेशनों के लिए प्रोसेस उपकरणों के एक अग्रणी निर्माता, YES (Yield Engineering Systems, Inc.) ने आज घोषणा की कि इसने प्रमुख लॉजिक और मेमोरी ग्राहकों को कई VeroTherm Formic Acid Reflow (FAR) सिस्टम विक्रय किए हैं। इस सिस्टम का उपयोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLM) एप्लिकेशनों द्वारा संचालित उच्च क्षमता वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटरस (AI accelerators) के विकास को सहज बनाने के लिए आवश्यक मेमोरी और लॉजिक चिप्स की 3D स्टैकिंग को सक्षम करने के लिए किया जाएगा।

VeroTherm FAR सिस्टम को प्रवाहरहित सोल्डर और द्रव्यमान पुन:प्रवाह प्रोसेसओं के साथ 10-माइक्रोन से कम माइक्रो- बम्प संरचनाओं की प्राप्ति हेतु समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह सिस्टम विशेष रूप से उन्नत पैकेजिंग आर्किटेक्चर (advanced packaging) जैसे स्टैक्ड लॉजिक (stacked logic) और हाई बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) के निर्माण को बेहतर गुणवत्ता और कम संचालन लागत (CoO) में सक्षम बनाती है, जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटरस (AI accelerators) का एक अभिन्न अंग हैं।

"VeroTherm अद्वितीय सिंगल वेफर चैम्बर डिजाइन प्रदान करता है, जो पुन:प्रवाह गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिशीलता तथा घटी हुई उभार पिचों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है। YES ने बेहतर पुन:प्रवाह परिणाम प्रदर्शित किए हैं, जिसमें 30 माइक्रोन से कम पिच पर कोई बम्प के टूटने या दरार जैसे दोष नहीं देखा गया है, तथा 12 माइक्रोन से कम पिच पर कोई विफल बम्प नहीं देखा गया है। YES स्वामित्व प्रोसेस के परिणामस्वरूप दोषरहित सोल्डर पुन:प्रवाह होता है, जिससे उच्च थ्रूपुट और कम संचालन लागत (CoO) उत्पन्न होता है। ये परिणाम बम्प-आधारित मास पुन:प्रवाह टेक्नोलॉजी को 10um पिच से नीचे तक विस्तारित कर सकते हैं," YES में वैश्विक बिक्री के SVP, Alex Chow,, ने कहा। Chow ने कहा, "ये ऑर्डर YES के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं क्योंकि यह हमारे विभिन्न बाजार खंडों को सेवा प्रदान करने के प्रयासों का प्रमाण है।"

YES के ड्राई बिजनेस यूनिट के SVP तथा GM, Saket Chadda के अनुसार, "हमारी VeroTherm FAR वेफर उत्पाद लाइन वैक्यूम आधारित सिंगल वेफर प्रोसेसिंग प्रस्तुत करती है, जिसमें ऑक्साइड को हटाने और सोल्डर को पुराने वायुमंडलीय दबाव सिस्टमों में पाए जाने वाले दोषों के बिना उत्कृष्ट बम्प आकार में पुनः प्रवाहित करने के कार्य की अद्वितीय क्षमताएं हैं। 10um से नीचे की माइक्रोन पिचों तक विस्तारशीलता के साथ अंतर-धात्विक मिश्रण क्षेत्रों को न्यूनतम करते हुए यह SnAg एग्लोमरेट दोषों और खुरदरी सतहों को समाप्त करता है।"

YES का परिचय

YES (Yield Engineering Systems, Inc.) सतहों, सामग्रियों और इंटरफेस को बदलने के लिए उच्च तकनीक, लागत प्रभावी उपकरणों का अग्रणी निर्माता है। कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में वैक्यूम क्योर ओवन, रासायनिक वाष्प जमाव (CVD) सिस्टम और प्लाज्मा एचिंग उपकरण सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग सेमीकन्डक्टर वेफर्स, सेमीकन्डक्टर और MEMS उपकरणों, और जैव उपकरणों की सटीक सतह संशोधन और पतली फिल्म कोटिंग के लिए किया जाता है। YES के साथ, स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 100 कंपनियों तक के ग्राहक उन्नत पैकेजिंग, MEMS, संवर्धित वास्तविकता/वर्चुअल वास्तविकता और जीवन विज्ञान सहित बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला में उत्पादों का सृजन और बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। YES का मुख्यालय फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया में है और इसकी वैश्विक उपस्थिति बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.yieldengineering.com पर जाएं।

