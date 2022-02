3 FILS SI COLLOCA IN TESTA ALLA PRIMA CLASSIFICA DEI MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS PER IL 2022

Le star del mondo della ristorazione si sono incontrate ad Abu Dhabi questa sera, 7 febbraio 2022, in occasione della prima edizione dei premi Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna. Ristoranti di 11 Paesi sono stati votati come le 50 migliori destinazioni per esperienze gastronomiche in Medio Oriente e Nord Africa nella cornice di un evento organizzato in collaborazione con il Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi, culminato con l'annuncio del ristorante No.1 della regione, 3 Fils, il cui team è salito sul palco per ritirare il premio.

L'izakaya giapponese Zuma al DIFC di Dubai si classifica al secondo posto, seguito da OCD Restaurant di Tel Aviv al terzo posto. Gli EAU sono in cima alla lista dei Paesi rappresentati con 19 ristoranti, di cui tre della città ospitante Abu Dhabi.

È possibile visualizzare la lista completa qui.

3 Fils, un ristorante indipendente casual e contemporaneo, situato nello storico Jumeirah Fishing Harbour di Dubai, è stato fondato nel 2016 da due emiratini e da un singaporiano, che combinano deliziosi piatti fusion asiatici con uno stile di servizio personalizzato.

William Drew, direttore dei contenuti per MENA's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "È un grande onore annunciare che 3 Fils si è classificato al primo posto dei Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants. Si tratta di un ristorante di origine locale splendidamente riuscito, amato sia dalle persone del luogo che dai turisti: una gemma nascosta che riesce a elevare ogni esperienza culinaria con un senso di comfort, scoperta e un amore condiviso per il cibo".

