3 FILS OCUPA O PRIMEIRO LUGAR NA DIVULGAÇÃO DA LISTA INAUGURAL MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS DE 2022

As celebridades culinárias do mundo dos restaurantes se reuniram em Abu Dhabi na noite de 7 de fevereiro de 2022, para a estreia da premiação Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, com o patrocínio da S.Pellegrino & Acqua Panna. Restaurantes de 11 países foram eleitos os 50 melhores destinos gastronômicos do Oriente Médio e Norte da África em um evento realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, que culminou com o anúncio do primeiro restaurante número um da região, o 3 Fils, cuja equipe subiu ao palco para receber o prêmio.

O japonês em estilo izakaya Zuma na área de DIFC, em Dubai, ocupou o segundo lugar, seguido pelo OCDRestaurant em Tel Aviv (terceiro lugar). Com 19 restaurantes, os Emirados Árabes Unidos lideram a lista de países representados, incluindo três da cidade-anfitriã, Abu Dhabi.

A lista completa pode ser visualizada aqui.

O 3 Fils, um restaurante casual e contemporâneo, não autorizado a vender bebidas alcoólicas, com localização no histórico porto de pesca de Dubai, Jumeirah, foi fundado em 2016 por dois emiradenses e um singapuriano e combina deliciosos pratos de fusão asiática com um estilo de serviço personalizado.

William Drew, diretor de conteúdo do MENA's 50 Best Restaurants, disse: "É uma grande honra anunciar que o 3 Fils conquistou o primeiro lugar da lista inaugural Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants. É um restaurante acolhedor e com excelente serviço, muito apreciado por residentes locais e visitantes. Esta joia oculta tem orgulho de elevar cada experiência gastronômica com uma sensação de conforto, descoberta e um amor compartilhado pela comida."

