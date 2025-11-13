75 anni di Spielwarenmesse - Festeggiare, scoprire, fare rete!

Iniziative in tutto il quartiere fieristico e nella ToyCity

Riconoscimento speciale: 15 espositori presenti sin dall'inizio

NORIMBERGA, Germania, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Esattamente 75 giorni prima dell'inizio della fiera, il 13 novembre, la rivista online "Spirit of Play" darà il via al conto alla rovescia per un anniversario speciale: nel 2026 la Spielwarenmesse festeggerà i suoi 75 anni di attività e dal 27 al 31 gennaio trasformerà il quartiere fieristico di Norimberga in un'area unica di esperienze per la comunità internazionale del giocattolo. Con numerose iniziative, offerte interattive e spazio per incontri personali, l'edizione speciale - dedicata all'anniversario - diventerà un appuntamento imperdibile per l'intero settore.

Edizione unica

"Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti per la fantastica collaborazione, che ha permesso loro di vivere la 'loro' Spielwarenmesse in un'atmosfera davvero speciale", sottolinea Christian Ulrich, portavoce del consiglio di amministrazione della Spielwarenmesse eG. Il via è stato dato: la rivista online "Spirit of Play" racconta in modo vivace la storia, coronata di successo, iniziata nel 1950 con la "Deutsche Spielwaren-Fachmesse" (Fiera tedesca del giocattolo). Ogni giorno, storie, fatti e approfondimenti offrono nuove prospettive sul passato, il presente e il futuro della Spielwarenmesse. Allo stesso tempo, espositori e visitatori sono invitati a condividere le loro storie personali, ad eccezione degli anni 2021 e 2022, in cui la fiera non ha potuto svolgersi in presenza a causa della pandemia.

Al centro dell'azione

Durante l'evento, diverse offerte speciali dedicate all'anniversario garantiranno momenti indimenticabili: una mostra con elementi interattivi davanti all'ingresso centrale offre interessanti approfondimenti sulla storia della Spielwarenmesse e illustra le tappe fondamentali, come la rapida internazionalizzazione, il trasferimento al quartiere fieristico o anche le anteprime mondiali dei prodotti. La storia di successo comprende anche la progressiva digitalizzazione e il rafforzamento del carattere, fortemente orientato al networking, sotto l'attuale Consiglio di Amministrazione composto da Florian Hess, Jens Pflüger e Christian Ulrich. Un altro momento culiminante è rappresentato dai numerosi espositori che celebrano l'anniversario con iniziative proprie in tutto il quartiere fieristico: dalle postazioni di gioco interattive alle esibizioni musicali, fino ai punti fotografici creativi, l'offerta è davvero ricca.

I 15 espositori presenti sin dall'inizio saranno debitamente premiati:

EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH

Franz Schneider GmbH & Co. KG

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP

Heless GmbH

J.A. Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik

J.G. Schrödel GmbH

Loquai Holzkunst GmbH

Peter Bausch GmbH & Co. KG

Rathgeber GmbH

Ravensburger Verlag GmbH

Sieper Beteiligungs GmbH

Sieper GmbH

Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG

Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original

Momenti salienti dell'anniversario

L'esclusiva ToyNight riunisce tutti gli espositori il primo giorno della fiera, mentre la RedNight del giovedì sera promuove lo scambio tra colleghi del settore con suggestive feste negli stand. Un grande spettacolo pirotecnico nel parco della fiera darà il via a questa serata speciale. Anche a ToyCity Norimberga sarà visibile l'anniversario della Spielwarenmesse. Informazioni aggiornate su tutti gli eventi sono disponibili sull'app e sul sito web www.spielwarenmesse.de/en/75-anniversary. I "fan" della fiera possono, ad esempio, aggiungere alle loro foto una cornice con l'esclusivo design dei 75 anni e condividere la loro attesa per la più grande festa del settore dell'anno.

Una panoramica delle tappe fondamentali della Spielwarenmesse dal 1949 al 2026 è disponibile su:

Spielwarenmesse®

È l'evento globale leader del settore: la Spielwarenmesse®. All'evento B2B, sia i principali operatori che le start-up presentano dal vivo a Norimberga le loro innovazioni e tendenze ai rivenditori di tutto il mondo. Nel luogo d'incontro più importante per loro, i partecipanti non solo hanno a disposizione una gamma completa di prodotti, ma ricevono anche molti impulsi per la loro attività quotidiana, così come preziose conoscenze del settore ed un utile orientamento al mercato. Inoltre, la piattaforma multifunzionale Spielwarenmesse Digital e la rivista elettronica "Spirit of Play" forniscono, durante tutto l'anno, argomenti, analisi ed approfondimenti su tutti gli aspetti del gioco. Il nome Spielwarenmesse® è protetto come marchio denominativo in Germania dal 2013.

Appuntamento: Spielwarenmesse® da martedì 27 a sabato 31 gennaio 2026

