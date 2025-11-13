75 años de la Spielwarenmesse: ¡celebrar, descubrir, conectar!

Actividades en todo el recinto ferial y en la ToyCity

Homenaje especial: 15 expositores participantes desde el principio

NÚREMBERG, Alemania, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Exactamente 75 días antes del inicio de la feria, el 13 de noviembre, la revista online «Spirit of Play» inicia la cuenta atrás para un aniversario especial: en 2026, la Spielwarenmesse celebra su 75 aniversario y, del 27 al 31 de enero, transforma el recinto ferial de Núremberg en un espacio único de vivencias para la comunidad internacional del juguete. Con numerosas actividades, ofertas interactivas y espacio para encuentros personales, la edición de aniversario se convertirá en una cita ineludible para todo el sector.

From 27 to 31 January, the Spielwarenmesse transforms the Nuremberg Exhibition Centre into a one-of-a-kind experience hub – full of events that inspire celebration, discovery and networking.

Edición única

«Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los participantes su magnífica colaboración, que les ha permitido disfrutar de «su» Spielwarenmesse en un ambiente muy especial», destaca Christian Ulrich, portavoz del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG. El pistoletazo de salida ya se ha dado: la revista online «Spirit of Play» narra de forma amena la historia de éxito que comenzó en 1950 como «Feria Alemana del Juguete». Cada día, historias, datos y reportajes de fondo ofrecen nuevas perspectivas sobre el pasado, el presente y el futuro de la Spielwarenmesse. Al mismo tiempo, se invita a los expositores y visitantes a compartir sus historias personales, excepto las de los años 2021 y 2022, en los que la feria no pudo celebrarse de forma presencial debido a la pandemia.

En pleno centro de la acción

Durante el evento, diversas ofertas conmemorativas garantizarán momentos inolvidables: una exposición con elementos interactivos situada frente a la Entrada Centro ofrece una visión apasionante de la historia de la Spielwarenmesse y muestra los hitos más importantes, como la rápida internacionalización, el traslado al recinto ferial o los estrenos mundiales de productos. La historia de éxito también incluye la digitalización progresiva y la expansión del fuerte carácter de networking bajo la dirección de los actuales

miembros del consejo de administración Florian Hess, Jens Pflüger y Christian Ulrich. Como punto estelar adicional, numerosos expositores celebrarán

el aniversario con sus propias actividades en todo el recinto ferial, desde estaciones de juego interactivas hasta actuaciones musicales y creativos puntos fotográficos.

Los 15 expositores que han participado desde el principio recibirán el reconocimiento que se merecen:

EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH

Franz Schneider GmbH & Co. KG

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP

Heless GmbH

J.A. Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik

J.G. Schrödel GmbH

Loquai Holzkunst GmbH

Peter Bausch GmbH & Co. KG

Rathgeber GmbH

Ravensburger Verlag GmbH

Sieper Beteiligungs GmbH

Sieper GmbH

Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG

Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original

Lo más destacado del aniversario

La exclusiva ToyNight reúne a todos los expositores el primer día de la feria, mientras que la RedNight del jueves por la noche fomenta el intercambio entre colegas del sector con animadas fiestas en los stands. Un gran castillo de fuegos en el parque de la feria da inicio a esta velada tan especial. El aniversario de la Spielwarenmesse también será visible en la ToyCity Núremberg.

La aplicación y la página web www.spielwarenmesse.de/en/75-anniversary ofrecen información actualizada sobre todos los eventos. Los «fans» de la feria pueden, por ejemplo, añadir a sus fotos un marco con el diseño exclusivo del 75 aniversario y compartir su ilusión por la mayor fiesta del sector del año.

Un resumen de los hitos de la Spielwarenmesse de 1949 a 2026 está disponible en:

www.spielwarenmesse-eg.de/fileadmin/SeG_Dateien/PDF/ Pressemitteilungen/20251113_SWM_Meilensteine_sp.pdf

Spielwarenmesse®

La Spielwarenmesse® es el evento líder del sector a nivel mundial. Este acontecimiento B2B reúne

en Núremberg tanto a grandes empresas como a jóvenes talentos y start-ups para presentar a los visitantes llegados de todo el mundo las últimas tendencias en juegos y juguetes. La cita por excelencia del sector presenta toda la oferta de productos y servicios existente en la actualidad y proporciona conocimientos especializados y una orientación clara de mercado con propuestas inspiradoras para impulsar su negocio diario. Por su parte, la plataforma multifuncional Spielwarenmesse Digital y la revista digital Spirit of Play tematizan la actualidad del sector durante todo el año a través de numerosos reportajes, informes y análisis. Spielwarenmesse® es una marca registrada en Alemania desde el año 2013.

Próxima edición: Spielwarenmesse® Martes 27 de enero a sábado 31 de enero de 2026

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821438/Spielwarenmesse_eG_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2821437/Spielwarenmesse_75_Years_Logo.jpg