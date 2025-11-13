75 ans de la Spielwarenmesse - fêter, découvrir et établir des liens!

Actions sur l'ensemble du parc des expositions et dans la « ToyCity »

Distinction spéciale : 15 exposants présents depuis la première édition

NUREMBERG, Allemagne, 13 novembre 2025/PRNewswire/ -- Exactement 75 jours avant l'ouverture du salon, le 13 novembre, le magazine en ligne Spirit of Play lance le compte à rebours d'un anniversaire tout particulier : en 2026, la Spielwarenmesse fêtera son 75e anniversaire et transformera, du 27 au 31 janvier, le parc des expositions de Nuremberg en un lieu d'expérience unique pour la communauté internationale du jouet. Avec de nombreuses animations, des offres interactives et de nombreux espaces dédiés aux rencontres personnelles, cette édition anniversaire s'annonce comme le rendez-vous incontournable du secteur.

Edition exceptionelle

« Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes impliquées pour leur formidable collaboration, en leur permettant de vivre leur Spielwarenmesse dans une atmosphère toute particulière », souligne Christian Ulrich, porte-parole du directoire de Spielwarenmesse eG. Le coup d'envoi est donné : le magazine en ligne Spirit of Play raconte avec vivacité l'histoire à succès commencée en 1950 sous le nom de Deutsche Spielwaren-Fachmesse. Chaque jour, articles, anecdotes et analyses offrent de nouvelles perspectives sur le passé, le présent et l'avenir du salon. Parallèlement, exposants, visiteuses et visiteurs sont invités à partager leurs propres souvenirs et témoignages, à l'exception des années 2021 et 2022, durant lesquelles le salon n'a pas pu se tenir en présentiel en raison de la pandémie.

Au cœur de l'action

Pendant l'événement, diverses animations autour de l'anniversaire offriront des moments inoubliables : une exposition interactive, installée devant l'entrée principale au centre, proposera un voyage à travers l'histoire de la Spielwarenmesse, mettant en lumière ses grandes étapes, comme la rapide internationalisation, le déménagement vers le parc des expositions ou encore les premières mondiales de produits emblématiques. Cette succès-story se poursuit aujourd'hui avec la digitalisation croissante et le renforcement du réseautage sur le salon, sous la direction actuelle de Florian Hess, Jens Pflüger et Christian Ulrich. Un autre temps fort : sur l'ensemble du parc des expositions, de nombreux exposants célèbreront également l'anniversaire à travers leurs propres initiatives : des espaces de jeu interactifs, des performances musicales et des coins photo créatifs viendront rythmer cette édition exceptionnelle.

15 exposants présents depuis le début sont dignement honorés :

EDWIN MIEG oHG TIPP-KICK GmbH

Franz Schneider GmbH & Co. KG

Gebr. Märklin & Cie. GmbH

HABA Sales GmbH & Co. KG Teil der HABA FAMILYGROUP

Heless GmbH

J.A. Huck GmbH & Co KG Metallwarenfabrik

J.G. Schrödel GmbH

Loquai Holzkunst GmbH

Peter Bausch GmbH & Co. KG

Rathgeber GmbH

Ravensburger Verlag GmbH

Sieper Beteiligungs GmbH

Sieper GmbH

Sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG

Teddy-Hermann GmbH Hermann Teddy Original

Les temps forts de l'anniversaire :

La ToyNight exclusive réunira tous les exposants dès le premier jour du salon, tandis que la RedNight, organisée le jeudi soir, favorisera les échanges entre professionnels du secteur dans une ambiance conviviale à travers de nombreuses fêtes sur les stands. Un grand feu d'artifice dans le parc des expositions marquera le début de cette soirée exceptionnelle. L'anniversaire de

la Spielwarenmesse sera également mis à l'honneur dans toute la « ToyCity »



de Nuremberg. Toutes les informations relatives aux différents événements seront disponibles sur l'application officielle et le site web du salon www.spielwarenmesse.de/en/75-anniversary. Les fans du salon pourront, par exemple, encadrer leur photo dans un design exclusif "75 ans" et partager leur enthousiasme à l'approche de la plus grande fête du secteur de l'année.

Pour un aperçu desétapes importantes de la Spielwarenmesse entre 1949 et 2026, rendez-vous sur : https://www.spielwarenmesse-eg.de/fileadmin/SeG_Dateien/PDF/Pressemitteilungen/20251113_SWM_Meilensteine_fr.pdf

Spielwarenmesse®

Il s'agit de l'événement mondial phare de la branche : la Spielwarenmesse®. À l'occasion de cette manifestation B2B, des Key Players ainsi que des startups présentent au commerce mondial leurs innovations et leurs tendances en direct de Nuremberg. Lors de ce rendez-vous incontournable, les participants trouvent non seulement une offre complète de produits, mais également une source intarissable d'inspiration pour leurs activités quotidiennes, ainsi que de précieuses connaissances sectorielles et une orientation utile sur le marché. En complément, la plateforme multifonctionnelle Spielwarenmesse Digital et la revue électronique « Spirit of Play » fournissent toute l'année des sujets, des analyses et des avant-goûts sur le jeu. Depuis 2013, la désignation Spielwarenmesse® est protégée en tant que marque nominative en Allemagne.

Dates de la Spielwarenmesse® : du mardi 27 au samedi 31 janvier 2026

