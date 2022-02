ACE Money Transfer e HBL offrono ai clienti l'opportunità di riabbracciare i loro cari

MANCHESTER, Inghilterra, 4 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, uno dei principali fornitori di servizi di rimessa online e HBL, la più grande banca commerciale del Pakistan, offrono ai propri clienti l'opportunità di incontrare i loro cari.

Nell'ambito di questa campagna promozionale, i clienti che inviano denaro in Pakistan dal Regno Unito, dall'Europa, dal Canada o dall'Australia attraverso l'app mobile o il sito web di ACE Money Transfer su un conto HBL o che ricevono liquidità da una delle oltre 1650 filiali HBL distribuite in tutto il Pakistan potranno partecipare all'estrazione di 1 dei 10 biglietti aerei di andata e ritorno per il loro luogo di residenza in Pakistan.

I clienti che inviano rimesse tra il 1° febbraio e il 15 marzo 2022 potranno partecipare al concorso. L'estrazione dei fortunati vincitori avverrà ogni settimana a partire dal 7 febbraio fino alla fine della campagna. Sono accettate tante partecipazioni al sorteggio quante sono le transazioni effettuate; maggiore sarà il numero di transazioni, maggiori saranno le possibilità di vincere.

Per ulteriori informazioni sull'offerta, visitare il sito: https://acemoneytransfer.com/promotion/hbl-and-ace

ACE Money Transfer e HBL sono leader nel settore delle rimesse in Pakistan, consentendo transazioni agevoli e ottimizzate a milioni di clienti in tutto il mondo. Mentre ACE Money Transfer è il maggiore soggetto operante nel campo delle rimesse dall'Europa al Pakistan, HBL è la più grande realtà finanziaria del Pakistan e serve oltre 23 milioni di clienti in tutto il mondo.

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato "Aftab Currency Exchange Limited") è un istituto finanziario con sede a Manchester specializzato in pagamenti transfrontalieri che fornisce servizi di rimessa di denaro online da Regno Unito, UE e Australia con una vasta rete di oltre 350.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su HBL

HBL è stata la prima banca commerciale a essere fondata in Pakistan nel 1947. Nel corso degli anni, HBL ha mantenuto la sua posizione di maggiore banca per il settore privato nel Paese con oltre 1.650 filiali, più di 2.100 ATM e più di 54.000 Konnect da parte di agenti HBL (piattaforma bancaria branchless) al servizio di oltre 23 milioni di clienti in tutto il mondo.

