ACE Money Transfer et HBL offrent aux clients la possibilité de rencontrer leurs proches

MANCHESTER, Angleterre, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer (ACE), un important fournisseur de services de transfert de fonds en ligne, et HBL, la principale banque commerciale du Pakistan, offrent à leurs clients la possibilité de rencontrer leurs proches restés au pays.

Dans le cadre de cette campagne de promotion, les clients qui envoient de l'argent au Pakistan depuis le Royaume-Uni, l'Europe, le Canada ou l'Australie par le biais de l'application mobile ou du site Internet d'ACE Money Transfer sur un compte HBL ou qui reçoivent de l'argent liquide depuis l'une des plus de 1650 agences HBL au Pakistan pourront participer à un tirage au sort pour gagner 1 des 10 billets aller-retour depuis leur pays de résidence vers le Pakistan.

Les clients qui envoient des fonds entre le 1er février et le 15 mars 2022 pourront y participer. Les tirages au sort auront lieu chaque semaine à partir du 7 février et jusqu'à la fin de la campagne. Il est possible de participer plusieurs fois au tirage au sort en effectuant plusieurs transactions ; plus vous effectuez de transactions, plus vous avez de chances de gagner.

Pour plus d'informations sur l'offre, veuillez consulter le site https://acemoneytransfer.com/promotion/hbl-and-ace

ACE Money Transfer et HBL ont été les fers de lance de l'industrie des transferts de fonds au Pakistan, permettant des transactions transparentes et rationalisées pour des millions de clients à travers le monde. Alors qu'ACE Money Transfer est le plus grand contributeur de transferts de fonds de l'Europe vers le Pakistan, HBL est le plus grand financier au Pakistan, servant plus de 23 millions de clients dans le monde.

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited ») est une institution financière basée à Manchester. Elle est spécialisée dans les paiements transfrontaliers et fournit des services de transfert de fonds en ligne depuis le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada et l'Australie, grâce à un réseau étendu de plus de 350 000 emplacements répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos de HBL

Créée en 1947, HBL a été la première banque commerciale établie au Pakistan. Au fil des ans, HBL a maintenu sa position de principale banque du secteur privé dans le pays, avec plus de 1 650 succursales, plus de 2 100 guichets automatiques et plus de 54 000 agents Konnect by HBL (plateforme bancaire sans succursale), au service de plus de 23 millions de clients dans le monde.

