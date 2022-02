ACE Money Transfer en HBL geven klanten de kans om hun dierbaren te ontmoeten

MANCHESTER, Engeland, 4 februari 2022 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, een toonaangevende online overboekingsprovider, en HBL, de grootste commerciële bank in Pakistan, bieden hun klanten de mogelijkheid om hun dierbaren in hun thuisland te ontmoeten.

In het kader van deze promotiecampagne komen klanten die vanuit het VK, Europa, Canada of Australië via de mobiele app of website van ACE Money Transfer geld naar Pakistan sturen naar een HBL-rekening of in contanten ontvangen in een van de meer dan 1650 HBL-kantoren in Pakistan, in aanmerking voor een loterij waarbij ze 1 van de 10 retourtickets van hun land van verblijf naar Pakistan kunnen winnen.

Klanten die geld overmaken tussen 1 februari en 15 maart 2022 komen in aanmerking voor deelname. De lotingen vinden elke week plaats vanaf 7 februari tot het einde van de campagne. U kunt meerdere keren deelnemen aan de loterij door meerdere transacties te doen; hoe meer transacties u doet, hoe meer kans u maakt om te winnen.

Meer informatie over de aanbieding vindt u op: https://acemoneytransfer.com/promotion/hbl-and-ace

ACE Money Transfer en HBL namen het voortouw in de sector van de betalingsopdrachten in Pakistan en maakten naadloze en gestroomlijnde transacties mogelijk voor miljoenen klanten over de hele wereld. Terwijl ACE Money Transfer de grootste bijdrage levert aan overboekingen van Europa naar Pakistan, is HBL de grootste financier in Pakistan met meer dan 23 miljoen klanten wereldwijd.

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited") is een in Manchester gevestigde financiële instelling die gespecialiseerd is in grensoverschrijdende betalingen en diensten voor het online geld overboeken vanuit het VK, de EU, Canada en Australië via een uitgebreid netwerk van meer dan 350.000 locaties verspreid over meer dan 100 landen wereldwijd.

Over HBL

HBL is de eerste commerciële bank die in 1947 in Pakistan werd opgericht. In de loop der jaren heeft HBL haar positie als de grootste bank in de private sector in Pakistan behouden met meer dan 1650 kantoren, meer dan 2100 geldautomaten en meer dan 54.000 Konnect by HBL-agenten (bankplatform zonder kantoren) die meer dan 23 miljoen klanten wereldwijd bedienen.

Mediacontact:

[email protected]

+44 161 3936 999

SOURCE ACE Money Transfer