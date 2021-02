Alex Tan è il nuovo ceo di Hyva e Marco Mazzù diventa presidente

Nel 2004 Alex Tan riceve la nomina di Amministratore Delegato di Hyva Cina e da allora guida l'azienda con ottimi risultati. Alex ha contribuito alla sua brillante crescita già dalle origini, fino a diventare leader di mercato. Nel 2011 viene designato alla guida della regione Asia di Hyva per poi ricoprire successivamente nel 2015 un incarico a livello globale per la linea di business di Gestione dei Rifiuti. Alex dichiara: " Sono onorato di avere l'opportunità di poter guidare l'azienda che ha rappresentato la mia vita negli ultimi 21 anni. Il successo raggiunto da Hyva è dovuto allo spirito fortemente imprenditoriale delle nostre persone e alla capacità di mettere al centro i clienti e contribuire al loro successo. Desidero mantenere salde queste qualità man mano l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti si rafforzeranno sempre di più, in modo da supportare al meglio i nostri clienti in un contesto di sviluppo rapido delle nuove tecnologie e della trasformazione digitale del nostro settore."

L'attuale CEO Marco Mazzù diventerà Presidente. Precedentemente al suo ruolo in Hyva, Marco Mazzù ha ricoperto per 20 anni posizioni dirigenziali di alto livello nell'ambito automotive, dei veicoli commerciali e dei macchinari agricoli in quattro diversi continenti: "Sono onorato di aver guidato il team Hyva negli ultimi 6 anni e di aver contribuito a riposizionare l'azienda e la nostra organizzazione globale e i processi di business. Sono anche fiero degli ottimi risultati raggiunti e dei traguardi ottenuti nel corso di questi anni. Ho lavorato con Alex per 6 anni e sono certo che guiderà Hyva verso nuove conquiste."

Il Consiglio di Amministrazione di Hyva ha commentato: "Desideriamo ringraziare Marco per il suo ottimo lavoro. È entrato a fare parte di Hyva in tempi non semplici per molti dei mercati di riferimento, e ha saputo portare costantemente risultati operativi e finanziari eccellenti, che ha confermato anche nel 2020 nonostante lo scenario globale reso incerto dal COVID-19. Vogliamo inoltre accogliere e complimentarci con Alex per la sua nomina di CEO. Alex ha comprovate doti di leadership e un forte impegno per un continuo miglioramento. In quanto già da tempo in Hyva, si avvantaggia di una profonda conoscenza dei nostri prodotti, mercati e clienti. Gli auguriamo un vivo successo."

L'azienda vanta una presenza globale in tutti i mercati di riferimento, con una presenza di lunga data nella regione Asia-Pacifico, in rapida crescita. Hyva fornisce soluzioni a oltre 20.000 clienti ed è leader mondiale nei cilindri di ribaltamento front-end con una quota di mercato globale di oltre il 40%. L'azienda opera in più di 110 Paesi con oltre 3.500 dipendenti in tutto il mondo. Il Gruppo ha più di 30 filiali in Europa, Asia, USA e MEA, con un'ampia copertura di vendita e assistenza e una base di produzione ben attrezzata di 12 stabilimenti di produzione in Brasile, Cina, Germania, India e Italia.

Nonostante il periodo sfidante della pandemia, Hyva è riuscita a proteggere la salute dei suoi collaboratori e al contempo a garantire un'alta qualità di servizi per i suoi clienti in quattro aree di business: Soluzioni di ribaltamento, Gru, Movimentazione di Container e Gestione dei Rifiuti.

