Alex Tan nomeado CEO da Hyva, Marco Mazzù nomeado Presidente

Alex foi nomeado Diretor Administrativo da Hyva China em 2004 e, desde então, liderou o negócio com distinção, supervisionando seu crescimento meteórico desde o início até a liderança de mercado. Ele foi designado diretor da Hyva Asia em 2011 e também assumiu a responsabilidade global pela linha de negócios de gestão de resíduos da Hyva em 2015. Ele disse: "Sinto-me honrado por ter a oportunidade de liderar a empresa que tem sido a minha vida há 21 anos. O sucesso da Hyva foi alcançado por meio do forte espírito empreendedor de nossos funcionários e do foco em nossos clientes e em seu sucesso. Desejo manter estas qualidades enquanto fortalecemos nossas capacidades de inovação e desenvolvimento de novos produtos para dar suporte de maneira eficaz a nossos clientes em face do rápido desenvolvimento de novas tecnologias e digitalização em nosso setor."

O atual CEO, Marco Mazzù, assumirá a função de Presidente. Por 20 anos, antes da Hyva, ele ocupou cargos de liderança sênior nos setores automotivo, de veículos comerciais e de equipamentos agrícolas em quatro continentes diferentes: "Sinto-me honrado por ter liderado a equipe da Hyva nos últimos seis anos e ajudado a reposicionar a empresa , nossa estrutura global e nossos processos de negócios. Tenho orgulho dos grandes resultados e realizações alcançados pela empresa neste período. Trabalho com Alex há seis anos e sei que ele levará a Hyva a novas grandes conquistas."

O Conselho de Administração da Hyva declarou em comunicado: "Gostaríamos de estender nossos agradecimentos a Marco por um trabalho bem feito. Ele ingressou na Hyva enquanto a empresa enfrentava um momento tumultuado em muitos de seus principais mercados e, desde então, supervisionou uma enorme melhoria no desempenho operacional e financeiro da empresa, que foi mantido em 2020, apesar das interrupções causadas pela COVID-19. Também gostaríamos de dar as boas-vindas e parabenizar Alex por sua nomeação como CEO. Alex tem um histórico comprovado de liderança em excelência. Como membro da Hyva, ele agrega um conhecimento profundo de nossos produtos, mercados e clientes à função. Desejamos a ele tudo de bom."

A empresa tem presença mundial em todos os principais mercados, com presença de longa data na região de rápido crescimento da Ásia-Pacífico. A Hyva oferece soluções para mais de 20.000 clientes e é líder mundial em cilindros frontais para aplicação basculante com mais de 40% de participação no mercado global. A empresa opera em mais de 110 países com mais de 3.500 funcionários em todo o mundo. O grupo engloba mais de 30 subsidiárias na Europa, Ásia, Américas e MEA (Oriente Médio e África), com uma ampla cobertura de vendas e serviços e uma base de fabricação bem equipada de 12 instalações de produção no Brasil, na China, na Alemanha, na Índia e na Itália.

Ao longo do período desafiador da pandemia do coronavírus, a Hyva conseguiu proteger a saúde de seus funcionários e manteve o atendimento de seus clientes em todo o mundo nas quatro linhas de negócios: soluções de basculamento, guindastes, soluções de manuseio de contêineres e soluções de manuseio de resíduos.

Acesse www.hyva.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441194/Hyva_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1441195/Hyva_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1441196/Hyva_Logo.jpg

Para mais informações:

Marcello Laugelli

[email protected]

+393358438856

FONTE Hyva

Related Links

https://www.hyva.com



SOURCE Hyva