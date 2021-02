Alex Tan devient le PDG de Hyva, Marco Mazzù est nommé président

Alex avait été nommé directeur général de Hyva China en 2004 et a depuis dirigé brillamment l'entreprise, supervisant sa croissance fulgurante depuis sa création jusqu'à sa position de leader du marché. Il fut nommé à la tête de Hyva Asia en 2011 et a également assumé la responsabilité mondiale de la branche d'activité de gestion des déchets de Hyva en 2015. Voici ce qu'il a dit : « Je suis honoré d'avoir la possibilité de diriger l'entreprise qui a été ma vie pendant 21 ans. Le succès d'Hyva a été obtenu grâce à l'esprit d'entreprise fort de notre personnel et à l'attention que nous portons à nos clients et à leur réussite. Je souhaite conserver ces qualités alors même que nous renforçons nos capacités en matière d'innovation et de développement de nouveaux produits pour soutenir efficacement nos clients face à l'évolution rapide des nouvelles technologies et de la numérisation dans notre secteur. »

L'actuel PDG, Marco Mazzù, assumera le rôle de président. Avant Hyva, il a occupé pendant les 20 dernières années des postes de direction dans les secteurs de l'automobile, des véhicules commerciaux et des équipements agricoles sur quatre continents. « Je suis honoré d'avoir dirigé l'équipe Hyva pendant les six dernières années et d'avoir contribué à repositionner l'entreprise, notre organisation mondiale et nos processus commerciaux. Je suis fier des grands résultats et des réalisations de l'entreprise au cours de cette période. Je travaille avec Alex depuis six ans, et je sais qu'il conduira Hyva vers de nouvelles et belles réalisations. »

Le conseil d'administration de Hyva a déclaré dans un communiqué : « Nous tenons à remercier Marco pour son excellent travail. Il a rejoint Hyva alors que la société faisait face à une période tumultueuse sur plusieurs de ses marchés clés et a depuis initié une amélioration considérable de la performance opérationnelle et financière de la société, qui s'est maintenue en 2020 malgré les perturbations causées par la COVID-19. Nous souhaitons également accueillir et féliciter Alex pour sa nomination au poste de PDG. Alex a fait ses preuves en matière de gestion d'excellence. En tant que dirigeant d'Hyva, il apporte une connaissance approfondie de nos produits, de nos marchés et de nos clients. Nous lui souhaitons tout le succès possible. »

L'entreprise est présente dans le monde entier sur tous les grands marchés, avec une présence de longue date dans la région Asie-Pacifique, qui connaît une croissance rapide. Hyva fournit des solutions à plus de 20 000 clients et est le leader mondial des vérins de basculement frontaux avec plus de 40 % de part de marché mondiale. L'entreprise est présente dans plus de 110 pays et emploie plus de 3 500 personnes dans le monde entier. Le groupe comprend plus de 30 filiales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe centrale et orientale, avec une vaste couverture de vente et de service et une base de production parfaitement équipée de 12 sites de production au Brésil, en Chine, en Allemagne, en Inde et en Italie.

Pendant la période difficile de la pandémie de coronavirus, Hyva a réussi à protéger la santé de ses employés et a continué à servir ses clients dans le monde entier dans les quatre secteurs d'activité : Solutions de basculement, grues, solutions de manutention des conteneurs et solutions de traitement des déchets.

