Aliplast (Gruppo Hera) rafforza la sua leadership nella rigenerazione delle plastiche acquisendo il 70% di Kronos Polymer Polska

BOLOGNA, Italia, 15 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Aliplast (Gruppo Hera) rafforza ulteriormente la propria leadership nel riciclo delle plastiche di alta qualità, grazie all'accordo vincolante stipulato dalla controllata polacca Aliplast Polska per l'acquisto del 70% di Kronos Polymer Polska, nuova società che sarà costituita mediante scissione da Kronos Polymer, operatore polacco attivo nel riciclo e nella lavorazione di polietilene (PE).

With plants in Italy, France, Spain and Poland, Aliplast has developed an integrated industrial model: from the collection of plastic waste to its transformation into secondary raw material, to the production of 100,000 tonnes/year of recycled products (including PET and LDPE flakes and granules, PET sheet, LDPE film, PP and HDPE flakes). Its communication campaign invite people to overcome their prejudices and view recycled plastics as a strategic resource, when managed within a secure, certified and compliant European supply chain

Kronos Polymer opera in un sito industriale di recente realizzazione a Gniew (Pomerania, Polonia), a circa 300 chilometri dalla filiale di Aliplast Polska a Tuszyn. Nella newco oggetto dell'operazione confluirà un impianto dotato di una linea completa di selezione, macinazione e lavaggio di polietilene con una capacità produttiva installata di 12.000 tonnellate annue, che consentirà ad Aliplast di ampliare progressivamente anche il mercato locale, effettuando in loco il riciclo e la rigenerazione ottimizzando così i flussi e la logistica

Grazie a questa operazione e ad altri progetti in corso di realizzazione - come l'impianto per il riciclo delle plastiche rigide a Modena e il nuovo impianto per il riciclo PE-LD a Borgolavezzaro (Novara) - saranno così ulteriormente potenziate le sinergie industriali già esistenti all'interno del Gruppo e Aliplast potrà incrementare la flessibilità di riciclo, arrivando a raddoppiare la propria capacità e superando le 210.000 tonnellate annue.

In linea con il Piano industriale al 2029 della multiutility, Aliplast prosegue il percorso che l'ha caratterizzata gli ultimi anni: espansione della capacità produttiva anche sui mercati esteri, focalizzazione crescente su qualità e tracciabilità del materiale riciclato e competenze mirate per dare risposta concreta alle esigenze del mercato europeo, facendo leva anche sulla presenza già consolidata in paesi come la Francia e la Spagna. Attività ancora più strategiche soprattutto in una fase come quella attuale in cui il Regolamento PPWR ha introdotto nuove regole europee per la progettazione, la produzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e favorire l'economia circolare, rendendo di fatto indispensabile rivedere anche dal punto di vista strutturale l'intera filiera degli imballaggi.

Per una realtà radicata sul territorio polacco come Kronos Polymer, la partnership con Aliplast rappresenta una grande opportunità per declinare la propria esperienza industriale e know-how all'avanguardia.

L'acquisizione del 70% di Kronos Polymer Polska da parte di Aliplast Polska è sottoposta ad alcune normali condizioni sospensive (incluso il perfezionamento della suddetta scissione e il trasferimento delle autorizzazioni ambientali), il cui avveramento ai fini della finalizzazione dell'operazione è previsto entro fine 2026.

"Questa operazione ci consentirà di espandere ulteriormente la capacità produttiva di Aliplast, in linea con la strategia del Gruppo Hera che vede nella rigenerazione delle risorse un pilastro fondamentale" ha commentato Michele Petrone, Amministratore Delegato di Aliplast. "L'avvio del percorso che porterà all'acquisizione della maggioranza della newco Kronos Polymer Polska, inoltre, è in linea con il Piano industriale della capogruppo che prevede di continuare a crescere nella filiera ambiente, ampliando i mercati di riferimento: il rafforzamento della presenza in Polonia, dove la filiale di Aliplast è operativa da tempo, consentirà infatti di intercettare la promettente crescita della domanda di plastica riciclata di questo Paese".

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