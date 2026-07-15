Aliplast (groupe Hera) renforce sa position de leader dans le secteur de la régénération des plastiques en acquérant 70 % de Kronos Polymer Polska

BOLOGNE, Italie, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aliplast (groupe Hera) renforce encore son leadership dans le domaine du recyclage des plastiques de haute qualité, grâce à l'accord contraignant signé par sa filiale polonaise Aliplast Polska en vue d'acquérir 70 % de Kronos Polymer Polska, une nouvelle société qui sera créée par scission de Kronos Polymer, un opérateur polonais actif dans le recyclage et la transformation du polyéthylène (PE).

With plants in Italy, France, Spain and Poland, Aliplast has developed an integrated industrial model: from the collection of plastic waste to its transformation into secondary raw material, to the production of 100,000 tonnes/year of recycled products (including PET and LDPE flakes and granules, PET sheet, LDPE film, PP and HDPE flakes). Its communication campaign invite people to overcome their prejudices and view recycled plastics as a strategic resource, when managed within a secure, certified and compliant European supply chain

Kronos Polymer exerce ses activités sur un site industriel récemment construit situé à Gniew (Poméranie, Pologne), à environ 300 kilomètres de la succursale d'Aliplast Polska à Tuszyn. La nouvelle société impliquée dans l'opération recevra une usine équipée d'une ligne complète de tri, de broyage et de lavage du polyéthylène, d'une capacité de production installée de 12 000 tonnes par an. Cela permettra à Aliplast de se développer progressivement sur le marché local également, en effectuant le recyclage et la régénération directement sur place, optimisant ainsi les flux et la logistique.

Grâce à cette opération et à d'autres projets italiens actuellement en cours – tels que l'usine de recyclage de plastiques rigides à Modène et la nouvelle usine de recyclage de PE-LD à Borgolavezzaro (Novara) – les synergies industrielles déjà existantes au sein du Groupe seront encore renforcées, et Aliplast pourra accroître sa flexibilité en matière de recyclage, en doublant sa capacité pour la porter à plus de 210 000 tonnes par an.

Aliplast poursuit sur la voie qui l'a caractérisée ces dernières années : l'extension de ses capacités de production, notamment sur les marchés étrangers ; une attention croissante portée à la qualité et à la traçabilité des matériaux recyclés ; et une expertise ciblée permettant d'apporter une réponse concrète aux besoins du marché européen, en tirant également parti de sa présence déjà bien établie dans des pays tels que la France et l'Espagne. Ces activités revêtent une importance stratégique encore plus grande, notamment dans le contexte actuel, où le règlement PPWR a instauré de nouvelles règles européennes en matière de conception, de production et de gestion des déchets d'emballages, dans le but de réduire l'impact environnemental et de favoriser l'économie circulaire, ce qui rend indispensable une refonte de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des emballages, y compris d'un point de vue structurel.

Pour une entreprise profondément ancrée en Pologne telle que Kronos Polymer, le partenariat avec Aliplast représente une opportunité majeure de développer davantage son expérience industrielle et son savoir-faire de pointe.

L'acquisition de 70 % de Kronos Polymer Polska par Aliplast Polska est soumise à certaines conditions suspensives habituelles (notamment la finalisation de la scission et le transfert des autorisations environnementales), dont la réalisation, en vue de la finalisation de l'opération, est prévue d'ici fin 2026.

« Cette opération nous permettra d'accroître encore la capacité de production d'Aliplast, conformément à la stratégie du groupe Hera, qui considère la régénération des ressources comme un pilier fondamental », a déclaré Michele Petrone, PDG d'Aliplast. « Le lancement du processus qui mènera à l'acquisition d'une participation majoritaire dans la nouvelle société Kronos Polymer Polska s'inscrit également dans le cadre du plan d'affaires de la société mère, qui prévoit une croissance continue dans la chaîne de valeur des services de gestion des déchets grâce à l'élargissement des marchés de référence. Le renforcement de notre présence en Pologne, où la filiale d'Aliplast est implantée depuis un certain temps déjà, nous permettra en effet de tirer parti de la croissance prometteuse de la demande en plastique recyclé dans ce pays. »

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