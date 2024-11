APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 1000 Miglia 2025

BRESCIA, Italia, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- È ora possibile iscriversi alla quarantatreesima edizione della Corsa più bella del mondo, in programma dal 17 al 21 Giugno prossimo. Il termine per formalizzare l'iscrizione è fissato alle ore 16:00 di giovedì 16 Gennaio 2025, mentre la conferma di avvenuta accettazione, con conseguente pubblicazione dell'Elenco delle vetture ammesse, verrà inviata entro il 4 Aprile.

Mille Miglia

La particolarità della 1000 Miglia 2025, che vede confermato per il terzo anno consecutivo il format delle 5 giornate di gara, sarà il percorso "a otto" mutuato dalle epiche edizioni dell'anteguerra. Nella quarta giornata, all'altezza di Empoli, il tracciato in risalita incrocerà quello percorso durante la discesa e la gara arriverà a compiere per intero la traversata dell'Italia da Est a Ovest, collegando i due mari dalla sponda adriatica a quella tirrenica.

Il Museo viaggiante unico al mondo, come lo definì Enzo Ferrari, partirà martedì 17 Giugno dalla pedana di viale Venezia a Brescia e, passando da Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, taglierà il primo traguardo di tappa a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mercoledì 18, sulle orme dei piloti degli anni Trenta, ecco i passi della Futa e della Raticosa, poi Prato e Siena per puntare infine al cuore di Roma, dove le vetture sfileranno sulla rampa di via Veneto. Nella terza tappa, giovedì 19, la risalita toccherà Orvieto, Foiano della Chiana e Sansepolcro, dopodiché la 1000 Miglia 2025 tornerà nel territorio della Repubblica di San Marino prima della conclusione di giornata a Cervia-Milano Marittima. Nella quarta giornata, venerdì 20, la gara toccherà Forlì e, una volta valicati gli Appennini, Empoli. Tenendo la rotta a ovest, il transito a Pontedera prima di raggiungere il Mar Tirreno con il passaggio dall'Accademia Navale della Marina Militare a Livorno. Si riprenderà poi a risalire attraverso Viareggio e il Passo della Cisa, per chiudere la giornata a Parma. Sabato 21 Giugno, la quinta e ultima mattinata di gara riporterà gli equipaggi a Brescia, che accoglie ogni anno l'arrivo della Freccia Rossa con crescente entusiasmo, regalando ai piloti il degno lieto fine di una cavalcata che quest'anno conterà circa 1900 chilometri.

Per iscriversi è indispensabile possedere, o aver richiesto, il certificato del Registro 1000 Miglia. Novità di quest'anno l'introduzione della quota d'iscrizione riservata agli equipaggi under 30. Per vedere l'elenco delle vetture candidabili e per maggiori informazioni sull'iscrizione, visitare il sito 1000miglia.it.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549658/Mille_Miglia.jpg