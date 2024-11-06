2025年度一千英里耐久賽現已開放報名
新聞提供者Mille Miglia
07 11月, 2024, 00:22 CST
意大利布雷西亞2024年11月7日 /美通社/ -- 堪稱「世界最華麗賽車賽事」的第43屆「一千英里耐久賽」（Mille Miglia）現已開放報名，賽程預定於6月17日至21日。正式報名截止日期為2025年1月16日（星期四）下午4時（16:00）。報名成功後，確認通知及最終入選車輛名單將於4月4日前公佈。
2025年度一千英里耐久賽（1000 Miglia 2025）的特色將是延續三年之久的五天賽事形式，並且將恢復具有史詩意義的戰前「八字形」賽道路線。這條經典路線曾經在早期的賽事中大放異彩，將為參賽者提供難忘的駕駛體驗。在第四天賽程中，於恩波利（Empoli）賽段，賽道將出現上下行交匯，賽車將橫跨整個意大利，從東至西連接亞德里亞海（Adriatic）與第勒尼安海（Tyrrhenian），縱覽兩岸風光。
Enzo Ferrari所稱的「獨特流動博物館」（Unique Travelling Museum）將於6月17日（星期二）從布雷西亞（Brescia）的威尼斯大道（Viale Venezia）平台出發，展開壯麗旅程。經過德森扎諾（Desenzano）、錫爾米奧內（Sirmione）、維羅納（Verona）和費拉拉（Ferrara）後，第一賽段將在博洛尼亞（Bologna）的小鎮聖拉扎羅迪薩韋納（San Lazzaro di Savena）結束。6月18日（星期三），賽事將循著1930年代車手的足跡，穿越富塔（Futa）和拉提科薩（Raticosa）山口通道，經過普拉托（Prato）和錫耶納（Siena），最終駛向羅馬（Rome）心臟地帶，車隊將於威尼托大街（Via Veneto）隆重列隊遊行。第三賽段於6月19日（星期四）展開，車隊將攀升經過奧爾維耶托（Orvieto）、福亞諾德拉基亞納（Foiano della Chiana）和聖塞波爾克羅（Sansepolcro），隨後重返聖馬力諾共和國（Republic of San Marino）境內，當日賽程在切爾維亞—米蘭馬里蒂馬（Cervia-Milano Marittima）結束。6月20日（星期五），第四日賽事將抵達福利（Forlì），然後穿越亞平寧山脈（Apennines），抵達恩波利（Empoli）。比賽路線將沿著西部行駛，經過龐泰德拉（Pontedera）後抵達第勒尼安海（Tyrrhenian Sea），並穿越利佛諾（Livorno）的意大利海軍學院（Italian Naval Academy）。隨後，車隊將繼續北上，途經維亞雷焦（Viareggio）和奇薩山口（Cisa Pass）通道，並於當日傍晚抵達帕爾馬（Parma）。6月21日（星期六），即賽事第五天，也是最後一個賽程日，車隊將於清晨啟程返回布雷西亞（Brescia），每年當地都以愈發高漲的熱情迎接車隊歸來。
參賽者必須持有「1000 Miglia登記」證書（Registro 1000 Miglia）。今年的嶄新賣點為30歲以下參賽隊伍專屬的報名費優惠。欲查閱合資格車款名單及報名詳情，請瀏覽 1000miglia.it 。
SOURCE Mille Miglia
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