2025年度一千英里耐久賽現已開放報名

意大利布雷西亞2024年11月7日 /美通社/ -- 堪稱「世界最華麗賽車賽事」的第43屆「一千英里耐久賽」（Mille Miglia）現已開放報名，賽程預定於6月17日至21日。正式報名截止日期為2025年1月16日（星期四）下午4時（16:00）。報名成功後，確認通知及最終入選車輛名單將於4月4日前公佈。

2025年度一千英里耐久賽（1000 Miglia 2025）的特色將是延續三年之久的五天賽事形式，並且將恢復具有史詩意義的戰前「八字形」賽道路線。這條經典路線曾經在早期的賽事中大放異彩，將為參賽者提供難忘的駕駛體驗。在第四天賽程中，於恩波利（Empoli）賽段，賽道將出現上下行交匯，賽車將橫跨整個意大利，從東至西連接亞德里亞海（Adriatic）與第勒尼安海（Tyrrhenian），縱覽兩岸風光。