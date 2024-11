OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LA 1000 MIGLIA 2025

BRESCIA, Italie, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il est désormais possible de s'inscrire à la 43e édition de la Plus belle course du monde, prévue du 17 au 21 juin. La date limite pour formaliser l'inscription est fixée à 16h00 le jeudi 16 janvier 2025. La confirmation de l'acceptation, ainsi que la publication de la liste des voitures acceptées, seront envoyées avant le 4 avril.

Mille Miglia

La particularité de la 1000 Miglia 2025, qui confirme pour la troisième année consécutive le format de la course de 5 jours , sera le parcours en "huit" des éditions épiques d'avant-guerre. Le quatrième jour, à Empoli, les routes montante et descendante se croiseront et la course traversera toute l'Italie d'Est en Ouest, en reliant les deux mers, de l'Adriatique à la Tyrrhénienne.

Le Unique Travelling Museum, tel que l'a défini Enzo Ferrari , partira le mardi 17 juin de la plate-forme Viale Venezia de Brescia. En passant par Desenzano, Sirmione, Verona et Ferrara, la première étape se terminera à San Lazzaro di Savena (Bologne). Le mercredi 18, sur les traces des pilotes des années 1930, la route traversera les cols Futa et Raticosa , puis Prato et Siena pour enfin se diriger vers le cœur de Rome, où les voitures défileront sur la rampe de la Via Veneto. Lors de la troisième étape, le jeudi 19, l'ascension passera par Orvieto, Foiano della Chiana et Sansepolcro, après quoi les 1000 Miglia 2025 reviendront sur le territoire de la République de Saint-Marin avant de terminer la journée à Cervia-Milano Marittima. Le quatrième jour, le vendredi 20, la course atteindra Forlì et, après avoir traversé les Apennins, Empoli. En continuant vers l'ouest, la route passera par Pontedera avant d'atteindre la mer Tyrrhénienne, en passant par l'Académie navale italienne à Livourne. Il remontera ensuite par Viareggio et le Cisa Pass, pour terminer la journée à Parma. Le samedi 21 juin, la cinquième et dernière matinée de la course ramènera les équipages à Brescia, qui accueille chaque année l'arrivée avec un enthousiasme croissant.

Pour participer, il est indispensable d'être en possession du certificat Registro 1000 Miglia. Nouveauté de cette année, l'introduction du droit d'entrée réservé aux équipages de moins de 30 ans. Pour consulter la liste des voitures éligibles et obtenir de plus amples informations sur l'inscription, veuillez consulter le site 1000miglia.it .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549658/Mille_Miglia.jpg