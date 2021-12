Artmarket.com: Artprice e Cision estendono la loro collaborazione a 119 paesi per diventare la più importante agenzia di stampa al mondo dedicata al mercato dell'arte, agli NFT e al Metaverso

Secondo Frédéric Dumas, vicepresidente Vendite di Cision France: «Cision supporta brand internazionali rispettati in tutto il mondo. La prosecuzione e il rafforzamento della nostra partnership con Artmarket.com offre a Cision l'opportunità di essere all'avanguardia dell'innovazione tecnologica nel mercato dell'arte e nel mondo dell'arte digitale».

Per thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com: «La collaborazione con Cision, che da oggi servirà 119 paesi, ci permette di raggiungere i paesi emergenti di ogni continente, che hanno già un netto vantaggio sull'Occidente in materia di criptovalute, blockchain e NFT. Questa partnership strategica si basa su 21 anni di rispetto reciproco e scambi quotidiani tra Cision PR Newswire e Artprice by Artmarket».

Negli ultimi 120 anni Cision ha saputo costruire piano piano una rete globale di divulgazione delle notizie riconosciuta da oltre 100.000 clienti autorevoli nel settore finanziario. Cision è inoltre il leader mondiale per il software "PR & Influence".

Con un database di 1,6 milioni di giornalisti e organi mediatici, Cision diffonde notizie e informazioni ad alto valore aggiunto in tutti e cinque i continenti.

Questo ultimo accordo è il risultato diretto della ventennale collaborazione tra Artprice e Cision, entrambi leader potenti nei loro rispettivi mercati.

Secondo Thierry Ehrmann: «Il servizio di Cision supera gli standard del settore in materia di diffusione delle notizie. Consente ad Artprice di raggiungere un pubblico più vasto, che oggi rappresenta circa 900 milioni di appassionati d'arte, collezionisti, professionisti del mercato (gallerie, case d'asta e istituzioni/musei) e recentemente si è ampliato per includere un'intera popolazione di nuovi giovani artisti, creatori e consumatori stimolati dal legame del mercato dell'arte con il "criptoverso" e dalla comparsa degli NFT e del Metaverso.

Questo flusso quotidiano di informazioni raggiungerà nel profondo ben 119 paesi sviluppati ed emergenti. Tra questi ultimi, alcuni sono molto all'avanguardia relativamente al fenomeno degli NFT, trasportati da comunità di artisti che stanno trasformando il mondo in un nuovo paradigma in cui l'artista diventa il protagonista principale, al centro del mercato dell'arte. Questa evoluzione è perfettamente coerente con le nostre più profonde convinzioni e con il nostro recente Manifesto».

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-manifesto---the-future-of-nfts-and-the-metaverse-301428347.html

Artprice dispone già di una comunità aperta di 765.000 artisti e 5,4 milioni di membri attivamente impegnati, dei quali 4,5 milioni sono collezionisti e appassionati d'arte e 900.000 sono professionisti del settore.

Grazie a questo sodalizio con Cision, ormai esteso a ben 119 paesi, Artprice by Artmarket andrà incontro a nuovi mondi e ai rispettivi universi paralleli.

#ArtMarket by #ARTPRICE $ PRC #NFT #CryptoArt #metaverse #DigitalArt #NFTs #MarketPlace #BTC #ETH #OpenSeaNFT #raribleNFT #Ethereum #Manifesto

