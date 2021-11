Artmarket.com: Artprice e Cision ampliam sua aliança para 119 países para se tornarem a principal agência de notícias dedicada ao Mercado das Artes, NFT e Metaverso

De acordo com Frédéric Dumas, Vice-presidente de Vendas da Cision France: «A Cision apoia marcas globais que são respeitadas em todo o mundo. Desenvolver e reforçar nossa parceria com Artmarket.com dá à Cision a oportunidade de estar na vanguarda da inovação tecnológica no mercado das Artes e no mundo da Arte Digital.»

Para Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com:« Esta aliança com a Cision, que agora serve 119 países, permite chegarmos a países emergentes em todos os continentes, que já têm uma vantagem considerável sobre o «Oeste» em termos de criptomoeda, Blockchain e NFT. Esta aliança estratégica se baseia em 21 anos de respeito mútuo e prática diária entre a Cision PR Newswire e a Artprice by Artmarket.

Ao longo dos últimos 120 anos, a Cision construiu pouco a pouco uma rede de distribuição de notícias global reconhecida por mais de 100.000 clientes conceituados no setor financeiro. A Cision também é líder global em RP e Software de Influência.

Com sua base de dados de 1,6 milhão de jornalistas e meios de comunicação, a Cision difunde notícias e informação de alto valor agregado para os cinco continentes do globo.

O acordo mais recente é o resultado direto da longa duração, com mais de vinte anos, entre a Artprice e a Cision, ambas líderes poderosas em seus respectivos mercados.

De acordo com thierry Ehrmann: «O newswire da Cision supera os padrões da indústria para divulgação de notícias. Permite à Artprice chegar a um público maior, que representa atualmente cerca de 900 milhões de amantes da arte, colecionadores, profissionais do mercado (galerias, leiloeiras e instituições/museus) e que se expandiu recentemente para incluir toda uma nova população de artistas, criadores e consumidores mais jovens, estimulados pelas ligações do mercado das artes ao criptoverso e ao surgimento dos NFT e do Metaverso».

Este feed de notícias diário geograficamente ampliado penetrará profundamente em 119 países «desenvolvidos» e «emergentes». Alguns destes estão na primeira linha do fenômeno NFT, realizado por comunidades de artistas que estão mudando o mundo para um novo paradigma onde o artista se torna o principal interveniente no centro do mercado das artes. Esta evolução está perfeitamente de acordo com nossas convicções de longa data e com nosso Manifesto recente.

A Artprice já tem uma comunidade aberta de 765.000 artistas e 5,4 milhões de membros ativos contribuintes, incluindo 4,5 milhões de colecionadores e entusiastas de arte e 900.000 profissionais relacionados com arte.

Através desta aliança com a Cision – agora ampliada a 119 países – Artprice by Artmarket está chegando a novos mundos... e a seus universos paralelos.

Sobre a Cision / PR Newswire:

Cision é líder global em Mídia Conquistada, RP e software de Influência para profissionais da comunicação. Cision permite que os comunicadores identifiquem e colaborem com seus principais jornalistas e influenciadores, desenvolvam e distribuam conteúdo e avaliem o impacto de suas campanhas: TV, Rádio, Imprensa, Internet e Redes Sociais. A Cision tem uma força de trabalho com mais de 4.000 colaboradores e escritórios em 22 países (Américas, EMEA, APAC).

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está cotada na Eurolist por Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu CEO, thierry Ehrmann. A Artmarket e seu departamento Artprice são controlados pelo Groupe Serveur, criado em 1987.

A Artmarket é um player global no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial no acúmulo, gerenciamento e exploração de informação histórica e atual de mercados de arte em bancos de dados com mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 770.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial em informação sobre o mercado de arte, estabeleceu a ambição, por meio de seu Global Standardized Marketplace, de ser a principal plataforma de NFT de Belas-Artes do mundo.

Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do Mercado de Arte do mundo: 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte de 1.700 até ao presente, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, acumula dados de forma permanente de 6.300 Casas de Leilões e produz informação essencial sobre o Mercado de Arte para a imprensa principal e agências noticiosas (7.200 publicações). Seus 5.4,4 milhões ('login de membros'+redes sociais) de usuários têm acesso a anúncios publicados por outros membros, uma rede que hoje representa o principal Global Standardized Marketplace® para comprar e vender obras de arte a um preço fixo ou oferta (leilões regulamentados pelos parágrafos 2 e 3 d Artigo L 321.3 do Código Comercial francês).

A Artmarket, com seu departamento Artprice, recebeu o selo do estado «Empresa Inovadora» pelo Public Investment Bank (BPI) (pela segunda vez em novembro de 2018 por um novo período de 3 anos), que está apoiando a empresa em seu projeto para consolidar sua posição de player global no mercado da arte.

Relatório do Mercado de Arte Contemporânea 2020/21 da Artprice por Artmarket.com:

Relatório do Mercado de Arte Global 2020 da Artprice by Artmarket publicado em março de 2021:

Índice de comunicados de imprensa pulicados pela Artmarket com seu departamento Artprice:

