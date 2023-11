Artmarket.com: Paris Photo presenta le migliori opere di un medium che Artprice considera essenziale

PARIGI, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'entusiasmo che circonda la Fiera Paris Photo (dal 9 al 12 novembre 2023) alGrand-Palais Éphémère non deriva solo dalla fiera stessa, ma anche dalle numerose mostre e aste dedicate alla fotografia nella capitale francese all'inizio di novembre. In effetti, questo evento annuale rappresenta in gran parte la centralità della Francia in questo mercato di nicchia. Nel 2022, le case d'asta francesi hanno generato l'11% del fatturato d'asta globale del segmento della fotografia d'arte, un contributo quasi doppio rispetto a quello degli altri medium artistici a livello globale (5,9%).

Auction turnover from photographs in France and around the world László Moholy-Nagy -Untitled, Berlin (1922), sold on 20 October 2023 at Christie’s in Paris for $93,400 (Estimated: $160,000 - $260,000)

Thierry Ehrmann, CEO di Artmarket.com e fondatore di Artprice afferma: "Paris Photo è diventata la fiera essenziale per tutti i settori della fotografia: questa 27a edizione della fiera ospiterà gallerie internazionali (PECE, Gagosiano…) in luoghi storici (Camera Obcura, Le Réverbère…), agenzie stampa (Magnum, Aperture…), case editrici (Actes Sud, Hatje Cantz…), progetti sperimentali (L'Avant Galerie Vossen, laCollection.io…) e il lavoro di numerosi fotografi (Kristine Potter, Omar Victor Diop…).

"Ci siamo sempre impegnati a sostenere Paris Photo, in particolare nel 2000, quando siamo stati orgogliosi di essere lo sponsor principale, supportando Rik Gadella nello sviluppo dell'esposizione", ricorda Thierry Ehrmann.

La popolarità del medium fotografico è dovuta principalmente alla sua accessibilità: il prezzo medio di un'opera fotografica all'asta è di 6.000 dollari, rispetto ai 41.000 dollari per un dipinto e ai 23.000 dollari per una scultura. Questa accessibilità è in parte dovuta alla loro natura riproducibile; le foto di solito esistono in diverse copie, talvolta di dimensioni diverse, che possono essere scambiate regolarmente o hanno equivalenti in collezioni molto prestigiose. La tecnologia NFT apre nuove strade per informare e rassicurare i collezionisti sulle quantità di opere in circolazione.

Ritorno ai grandi nomi della fotografia tradizionale

Con 24.100 lotti venduti in tutto il mondo nel 2022 (di cui 5.000 in Francia), le vendite di fotografie hanno rappresentato il 3,4% del numero totale di transazioni d'asta di belle arti in tutto il mondo e generato un totale di 147 milioni di dollari. Ma si è trattato solo dell'undicesimo anno migliore per questo medium, il cui fatturato ha raggiunto un record di 220 milioni di dollari nel 2014. Nonostante i due risultati storici – per Man Ray's Le Violon d'Ingres (1924) a 12,4 milioni di dollari (Christie New York il 14 maggio 2022) e per The Flatiron di Edward Steichen, (1904) a 11,8 milioni di dollari (Christie New York il 9 novembre 2022) – il mercato della fotografia di fascia alta non è più vivace come lo era dieci anni fa: ci sono stati solo sei risultati sopra la soglia del milione di dollari nel 2022 rispetto ai tredici nel 2014.

Dal 2020, duramente colpito dalla crisi sanitaria, il mercato della fotografia è tornato alla crescita, trainato dai grandi nomi del XX secolo piuttosto che dalle superstar della fotografia contemporanea. Questo cambiamento delle preferenze dei collezionisti è particolarmente evidente per Andreas Gursky, in particolare attraverso i risultati di Pyongyang IV (2007), di cui sono state stampate sette copie di grandi dimensioni (304 x 207 cm):

14/02/2008: 1.375.000 $ (stima: 300.000 $ - 400.000 $)

15/10/2010: 2.128.000 $ (stima: 800.000 $ - 1.120.000 $)

11/11/2015: 1.390.000 $ (stima: 1.200.000 $ - 1.800.000 $)

10/15/2021: Non venduto (stima: 440.000 $ - 578.000 $)

06/28/2023: Non venduto (stima: 253.000 $ - 380.000 $)

https://fr.artprice.com/artiste/81985/andreas-gursky/lots/passes?height=304&keyword=Pyongyang%20IV&p=1&percent=5&sort=datesale_asc

https://www.artprice.com/artiste/81985/andreas-gursky/lots/passes?height=304&keyword=Pyongyang%20IV&p=1&percent=5&sort=datesale_asc

Richard Avedon, nuovo 'top-seller'

Al Paris Photo 2023, la Gagosian Gallery presenterà opere di William Eggleston (1939), Sally Mann (1951) e Richard Avedon (1923-2004). Quest'ultimo è il fotografo di maggior successo al mondo nelle aste. Dall'inizio dell'anno, 55 delle sue fotografie sono state vendute all'asta per un valore di 3,9 milioni di dollari. Richard Avedon ha già sette risultati sopra i 200.000 dollari nel 2023, attingendo a un mercato particolarmente dinamico negli Stati Uniti, dove viene battuto il 90% del suo fatturato d'asta.

I 10 migliori fotografi per fatturato globale delle aste, da gennaio a novembre 2023

©artprice.com

Richard AVEDON (1923-2004): 3.874.000 $ Cindy SHERMAN (1954-): 3.782.000 $ Barbara KRUGER (1945-): 3.024.000 $ Richard PRINCE (1949-): 2.984.000 $ Hiroshi SUGIMOTO (1948-): 2.929.000 $ Ansel Easton ADAMS (1902-1984): 2.342.000 $ Robert FRANK (1924-2019): 2.311.000 $ Robert MAPPLETHORPE (1946-1989): 1.953.000 $ William EGGLESTON (1939-): 1.937.000 $ Wolfgang TILLMANS (1968-): 1.903.000 $

Cindy Sherman rimane la seconda fotografa più venduta al mondo. I prezzi delle sue foto sono tuttavia diminuiti notevolmente, come dimostrano le varie vendite dell'opera Untitled film #48 (1979), stampata in triplice copia in un formato di 40 x 50 cm:

19/05/1999 - 200.500 $ (stima: 60.000 $ - 80.000)

12/05/2004 - 321.600 $ (stima: 200.000 $ - 300.000 $)

13/11/2007 - 1.217.000 $ (stima: 800.000 $ - 1.200.000 $)

11/11/2014 - 2.225.000 (stima: 1.500.000 $ - 2.000.000 $)

27/06/2023 - 970.000 $ (stima: 800.000 $ - 1.000.000 $)

https://fr.artprice.com/artist/26554/cindy-sherman/lots/pasts?height=40&keyword=Untitled%20film%20%2348&p=1&percent=10&sort=datesale_asc&width=50

https://www.artprice.com/artist/26554/cindy-sherman/lots/pasts?height=40&keyword=Untitled%20film%20%2348&p=1&percent=10&sort=datesale_asc&width=50

NFT inclusa nel mercato fotografico

Con il suo nuovo settore digitale, Paris Photo 2023 dà il posto d'onore all'arte digitale e all'NFT. La galleria tedesca Nagel Draxler presenterà una mostra personale del pioniere della criptoarte Kevin Abosch. La piattaforma inglese Verse unisce le forze con la galleria Nguyen Wahed per offrire una selezione di tre grandi nomi dell'ecosistema Web3: 0xDEAFBEEF, Sofia Crespo e Matt Deslauriers, quattro artisti per i quali Artprice dispone già di risultati sufficienti per stimare il valore delle loro opere.

L'arte generativa sta guidando le vendite di NFT quest'anno. I risultati spettacolari di Dmitri Cherniak, Tyler Hobbs, Larva Labs e Snowfro hanno consolidato un mercato ancora giovane e volatile. Tuttavia, nel suo nuovissimo Contemporary and Ultra-contemporary Art Market Report, Artprice osserva che le vendite di NFT rappresentano ora l'11% dei proventi d'asta per gli artisti sotto i 40 anni, il che rende questo medium il secondo più grande dopo la pittura per le firme giovani e alla moda. Una ragione sufficiente per cercare di combinare questa tecnologia con la fotografia.

Immagini: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/11/image1-artmarket-com-photography-at-auction-turnover-france-vs-world-artprice.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/11/image2-artmarket-com-laszlo-moholy-nagy-untitled-berlin-2022-christies-paris-october-2023-20-usd-93-400.jpeg]

