Artmarket.com: Paris Photo präsentiert die besten Werke eines Mediums, das Artprice als essenziell ansieht

PARIS, 9. November 2023 /PRNewswire/-- Die Aufregung um die Pariser Fotomesse (9. bis 12. November 2023) im Grand-Palais Éphémère kommt nicht nur von der Messe selbst, sondern auch von den zahlreichen Ausstellungen und Auktionen, die Anfang November der Fotografie in der französischen Hauptstadt gewidmet sind. Diese jährliche Veranstaltung ist der Grund für die zentrale Stellung Frankreichs in diesem Nischenmarkt. 2022 erwirtschafteten die französischen Auktionshäuser 11 % des weltweiten Auktionsumsatzes im Segment der Kunstfotografie, ein Beitrag, der fast doppelt so hoch war wie der Beitrag zu anderen künstlerischen Medien auf globaler Ebene (5,9 %).

Auction turnover from photographs in France and around the world László Moholy-Nagy -Untitled, Berlin (1922), sold on 20 October 2023 at Christie’s in Paris for $93,400 (Estimated: $160,000 - $260,000)

Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice: „Die Paris Photo ist zur unverzichtbaren Messe für alle Bereiche der Fotografie geworden: Diese 27. Ausgabe der Messe wird internationale Galerien (Pace, Gagosian...) an historischen Orten (Camera Obscura, Le Réverbère...), Presseagenturen (Magnum, Aperture...), Verlage (Actes Sud, Hatje Cantz...), experimentelle Projekte (L'Avant Galerie Vossen, laCollection.io...) sowie die Arbeiten zahlreicher Fotografen (Kristine Potter, Omar Victor Diop...) präsentieren.

Wir haben uns schon immer für Paris Photo eingesetzt, insbesondere im Jahr 2000, als wir stolz als Hauptsponsor fungierten und Rik Gadella bei der Entwicklung der Messe unterstützten", erinnert sich Thierry Ehrmann.

Die Beliebtheit des Mediums Fotografie ist in erster Linie auf seine Zugänglichkeit zurückzuführen: Der Durchschnittspreis für ein fotografisches Werk liegt bei einer Auktion bei 6.000 $, verglichen mit 41.000 $ für ein Gemälde und 23.000 $ für eine Skulptur. Diese Zugänglichkeit ist zum Teil auf die Reproduzierbarkeit zurückzuführen. Fotos existieren in der Regel in mehreren Exemplaren, manchmal in unterschiedlichen Größen, die regelmäßig ausgetauscht werden können oder über Äquivalente in hoch angesehenen Sammlungen verfügen. Die NFT-Technologie eröffnet neue Wege, um Sammler über die in Umlauf befindlichen Arbeiten zu informieren und ihnen Sicherheit zu bieten.

Zurück zu den großen Namen der traditionellen Fotografie

Mit weltweit 24.100 verkauften Posten im Jahr 2022 (davon 5.000 in Frankreich) machten die Verkäufe von Fotografien 3,4 % aller Kunstauktionen weltweit aus und erzielten einen Gesamtwert von 147 Millionen Dollar. Aber es war nur das elft-beste Jahr für dieses Medium, dessen Umsatz im Jahr 2014 einen Rekord von 220 Millionen Dollar erreichte. Trotz zweier historischer Ergebnisse - für Man Rays Le Violon d'Ingres (1924) mit 12,4 Millionen Dollar (Christie's New York am 14. Mai 2022) und für Edward Steichens The Flatiron (1904) mit 11,8 Millionen Dollar (Christie's New York am 9. November 2022) - ist der Markt für hochwertige Fotografie nicht mehr so lebhaft wie vor zehn Jahren: 2022 gab es nur sechs Ergebnisse über der Millionengrenze, verglichen mit dreizehn im Jahr 2014.

Seit 2020, hart getroffen von der Gesundheitskrise, ist der Fotomarkt dennoch wieder auf Wachstumskurs, angetrieben von den großen Namen des 20. Jahrhunderts statt von den Superstars der zeitgenössischen Fotografie. Dieser Wandel in den Vorlieben der Sammler macht sich besonders bei Andreas Gursky bemerkbar, vor allem durch die Ergebnisse von Pyongyang IV (2007), von dem sieben sehr große Exemplare gedruckt wurden (304 x 207 cm):

14.02.2008: 1.375.000 $ (geschätzt: 300.000 $ – 400.000 $)

15.10.2010: 2.128.000 $ (geschätzt: 800.000 $ – 1.120.000 $ $)

11.11.2015: 1.390.000 $ (geschätzt: 1.200.000 $ – 1.800.000 $)

10.15.2021: Nicht verkauft (geschätzt: 440.000 $ – 578.000 $)

28.06.2023: Nicht verkauft (geschätzt: 253.000 $ – 380.000 $)

Richard Avedon, der neue „Top-Seller"

Auf der Paris Photo 2023 wird die Gagosian Gallery Werke von William Eggleston (1939), Sally Mann (1951) und Richard Avedon (1923-2004) präsentieren. Letzterer ist der erfolgreichste Fotograf der Welt bei Auktionen. Seit Anfang des Jahres wurden 55 seiner Fotografien für insgesamt 3,9 Millionen Dollar versteigert. Richard Avedon hat bereits sieben Ergebnisse über 200.000 $ im Jahr 2023 und profitiert damit von einem besonders dynamischen Markt in den Vereinigten Staaten, wo 90 % seines Auktionsumsatzes unter den Hammer kommen.

Top-10-Fotografen nach globalen Auktionsumsätzen, Januar bis November 2023

©artprice.com

Richard AVEDON (1923-2004): 3.874.000 $ Cindy SHERMAN (1954-): 3.782.000 $ Barbara KRUGER (1945-): 3.024.000 $ Richard PRINCE (1949-): 2.984.000 $ Hiroshi SUGIMOTO (1948-): 2.929.000 $ Ansel Easton ADAMS (1902-1984): 2.342.000 $ Robert FRANK (1924-2019): 2.311.000 $ Robert MAPPLETHORPE (1946-1989): 1.953.000 $ William EGGLESTON (1939-): 1.937.000 $ Wolfgang TILLMANS (1968-): 1.903.000 $

Cindy Sherman ist nach wie vor die zweitmeistverkaufte Fotografin der Welt. Die Preise für ihre Fotos sind jedoch erheblich gesunken, wie die verschiedenen Verkäufe ihres Werks Untitled film #48 (1979) zeigen, das in dreifacher Ausfertigung im Format 40 x 50 cm gedruckt wurde:

19.05.1999: 200.500 $ (geschätzt: 60.000 $ – 80.000)

12.05.2004: 321.600 $ (Geschätzt: 200.000 $ – 300.000 $)

13.11.2007: 1.217.000 $ (Geschätzt: 800.000 $ – 1.200.000 $)

11.11.2014: 2.225.000 (Geschätzt: 1.500.000 $ – 2.000.000 $)

27.06.2023: 970.000 $ (Geschätzt: 800.000 $ – 1.000.000 $)

NFTs im Fotomarkt enthalten

Mit ihrem neuen Sektor Digital räumt die Paris Photo 2023 der digitalen Kunst und den NFTs einen Ehrenplatz ein. Die deutsche Galerie Nagel Draxler präsentiert eine Einzelausstellung des Krypto-Kunst-Pioniers Kevin Abosch. Die englische Plattform Verse hat sich mit der Galerie Nguyen Wahed zusammengetan, um eine Auswahl von drei großen Namen im Web3-Ökosystem anzubieten: 0xDEAFBEEF, Sofia Crespo und Matt Deslauriers – vier Künstler, für die Artprice bereits über ausreichende Ergebnisse verfügt, um den Wert ihrer Werke zu schätzen.

Generative Kunst treibt den Umsatz von NFT in diesem Jahr an. Spektakuläre Ergebnisse von Dmitri Cherniak, Tyler Hobbs, Larva Labs und Snowfro haben einen Markt konsolidiert, der noch jung und unbeständig ist. In seinem brandneuen Bericht über den Markt für zeitgenössische und ultra-zeitgenössische Kunst stellt Artprice jedoch fest, dass NFT-Verkäufe inzwischen 11 % der Auktionserlöse für Künstler unter 40 Jahren ausmachen, was dieses Medium nach der Malerei zum zweitwichtigsten für junge, modische Signaturen macht. Grund genug, um diese Technologie mit Fotografie zu kombinieren.

Bilder: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/11/image1-artmarket-com-photography-at-auction-turnover-france-vs-world-artprice.png] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/11/image2-artmarket-com-laszlo-moholy-nagy-untitled-berlin-2022-christies-paris-october-2023-20-usd-93-400.jpeg]

Copyright 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

