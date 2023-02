Artmarket.com: Valutare la liquidità delle opere d'arte con gli strumenti Artprice (Parte 1 di 2)

PARIGI, 7 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- La facilità con cui un'opera d'arte può essere scambiata dipende da diversi fattori a cominciare dall'equilibro domanda/offerta per le opere dell'artista che l'ha creata e la rarità del singolo pezzo in questione. Ma in realtà anche un capolavoro raro può rilevarsi difficile da vendere se ci sono pochi collezionisti in grado di partecipare alla sua asta o se il suo valore è molto incerto. Gli strumenti sviluppati da Artprice consentono di anticipare gli scenari diversi identificando le dinamiche che stanno dietro il mercato di ogni artista, un processo che prevede l'individuazione di tutte le opere realmente simili per ogni artista.

The values of canvases (65 x 100cm) in Claude Monet’s “Waterloo Bridge” series Breakdown of artists by number of lots sold at auction in 2022

L'autorità di vigilanza dei mercati finanziari della Francia (l'AMF) fornisce una definizione relativamente aperta e ampia della nozione di "liquidità": Un'attività finanziaria (azioni, obbligazioni ecc) si definisce "liquida" quando può essere comprata o venduta rapidamente, senza che la sua vendita abbia qualsiasi impatto significativo sul prezzo. La nozione di "liquidità" riflette la facilità con cui un'attività può essere scambiata. Per estensione la nozione di liquidità viene applicata ai mercati: quanto più un mercato è "liquido", tanto più facile, veloce ed economico è quello di effettuarvi transazioni.

www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/placements-que-savoir-sur-la-liquidite-0

Ma come Thierry Ehrmann, AD di Artmarket.com e fondatore di Artprice sottolinea, la liquidità di un'opera d'arte non può essere paragonata a quella di un'attività finanziaria. La procedura per includere una data opera d'arte in un catalogo d'asta può richiedere diverse settimane o anche mesi e i costi di transazione d'asta possono facilmente raggiungere il 20% o addirittura il 30%, mentre le gallerie possono addebitare anche di più. Detto questo, tra gli 803.000 artisti elencati da Artprice, ci sono profili di mercato molto diversi, e queste differenze di solito dipendono principalmente da come si sta inclinando il delicato equilibro tra l'offerta e la domanda.

Artprice identifica quattro profili particolarmente singolari:

1. I "Grandi maestri": un'offerta molto limitata con richiesta eccessiva

Quando il Salvator Mundi di Da Vinci riemerse nel 2016 (dopo aver lasciato il porto franco di Ginevra), pochi esperti furono in grado di prevedere che il suo prezzo avrebbe raggiunto 450 milioni di dollari. Anche oggi, la battaglia di offerta tra i due miliardari, uno dei quali è stato il Principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, rimane avvolta nel mistero. Ma non c'è dubbio che l'estrema rarità delle opere di Leonardo abbia giocato un ruolo fondamentale nell' "incertezza" sul reale valore di mercato dell'opera.

Infatti è proprio per queste firme estremamente ricercate che le garanzie di vendite sono state inizialmente sviluppate con l'obiettivo di rassicurare i venditori. Oggi questo meccanismo sta diventando più sistematico; durante la vendita recente della collezione di Paul G. Allen, tutti i pezzi sono garantiti dal banditore. Tra di loro, un unico dipinto di Gustave Klimt che era stato offerto all'asta per due anni, è stato finalmente venduto per 104 milioni di dollari.

I mercati per le opere dei Grandi Maestri sono circondati da gruppi di opere con relative attribuzioni "scuola di", "seguace di", "cerchia di", ecc. Nel novembre 2022, Christie's, a Parigi, ha venduto un Salvator Mundi "attribuito a Leonardo da Vinci" per 1,1 milioni di dollari (comprese le tasse), sebbene l'opera fosse stimata tra 10.000 e 15.000 dollari.

www.artprice.com/artist/17205/leonardo-da-vinci/painting/28647612/salvator-mundi

2. Gli artisti Blue-Chip: un'offerta regolare con una domanda elevata

D'altra parte, le opere di artisti come Picasso e Monet, essenzialmente dipinti, vengono scambiate ogni anno in numero sufficiente in modo da poter seguire l'evoluzione generale dei prezzi. Le aste possono essere sempre direttamente influenzate da eventi particolari, da spese eccessive o perfino da circostanze negative, ma il valore delle opere di questi artisti segue generalmente una logica relativamente meccanica basata sui risultati più recenti per pezzi simili.

L'indice di Artprice100© è concentrato su tali firme e mentre i loro prezzi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi vent'anni, le soluzioni di frazionamento consentono di investire nelle loro opere senza dover pagare l'intero prezzo di acquisto (attraverso la partecipazione finanziaria).

Alcuni di questi artisti hanno anche prodotto disegni, stampe e in alcuni casi in grandi quantità, e queste opere consentono ai collezionisti di acquistare pezzi "più piccoli" che possono diventare anche molto preziosi. Nel marzo 2022 un'incisione di Pablo Picasso intitolata Le repas frugal (1904) ha superato per la prima volta la soglia di 8 milioni di dollari.

www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal

3. Artisti locali: un'offerta abbondante con una domanda limitata

Per quanto riguarda le firme meno note nella storia dell'arte, il mercato delle aste d'arte offre una gamma abbondante ed estremamente diversificata di opere di quasi ogni periodo e movimento artistico (anche se la "storia dell'arte' di per sé è ancora ampiamente dominata dagli artisti bianchi).

Per molte di queste firme, vendite più o meno modeste tendono a verificarsi in un singolo paese o talvolta in una regione particolare. Questo può essere perché la domanda è concentrata in un luogo o perché lì i risultati sono generalmente più alti o semplicemente per ragioni storiche le opere di questi artisti sono messe in vendita da case d'asta che si sono specializzate nelle loro opere.

Per esempio, ben 124 opere dell'artista tedesco Hans Von Faber du Faur (1863-1940), figlio di Otto Von Faber du Faur, sono state vendute nel 2022 a un prezzo medio di 200 dollari, alle quali sono stati aggiunti 89 lotti invenduti. Tuttavia, sono stati tutti offerti in un'unica sessione ospitata online il 14 luglio 2022 dal banditore tedesco, Michael Zeller.

4. Artisti riservati: un'offerta limitata con poca domanda

Nel 2022 Artprice ha registrato un numero record storico di transazioni di aste d'arte: più di 1 milione di lotti attribuiti a più di 170.000 artisti. Di questi, 34.000 artisti hanno avuto una o più opere offerte all'asta, ma nessuna di queste ha raggiunto il prezzo di riserva. Inoltre, più di due terzi di tutti gli artisti le cui opere sono state messe all'asta nel 2022, sono visualizzati solo da una a cinque volte. Sfortunatamente, questa frequenza è troppo bassa per calcolare con certezza l'evoluzione dei loro prezzi.

Tuttavia, è talvolta tra queste firme, un po' fuori moda o dimenticate, che si fanno le scoperte più sorprendenti. In questa categoria rientrano anche giovani artisti visivi che non hanno ancora vissuto il loro momento di gloria.

Utilizzando questi quattro profili molto diversi, Artprice può iniziare il processo per calcolare la liquidità degli artisti sul mercato dell'arte. Questo parametro dovrebbe interessare tutti i collezionisti per i quali la liquidità delle opere riveste una certa importanza, nonché tutti gli utenti di nuove piatteforme che offrono soluzioni per l'investimento finanziario esclusivamente per l'arte.

Immagini:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image1-claude-monet-values-of-canvases-waterloo-bridge-series.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image2-breakdown-of-artists-lots-sold-at-auction-2022.png]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Contatta il nostro Dipartimento di Econometria per domande sui nostri dati statistici e studi personalizzati: [email protected]

per domande sui nostri dati statistici e studi personalizzati: Prova i nostri servizi (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

(demo gratuita): https://www.artprice.com/demo Abbonati ai nostri servizi: https://www.artprice.com/subscription

A proposito di Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Parigi, SRD long only e Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è stata fondata nel 1997 dal CEO thierry Ehrmann. Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è controllata dal Groupe Serveur, creato nel 1987.

Biografia certificata Who's Who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'Arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aggiudicazione, per oltre 800.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale dell'informazione sul mercato dell'arte, ha come ambizione quella di diventare, mediante il suo Global Standardized Marketplace, la più grande piattaforma di NFT d'arte.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: ben 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket con il suo dipartimento Artprice, accumula dati su base permanente da 6500 case d'asta e produce informazioni chiave sul mercato dell'arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7200 pubblicazioni). I suoi 7,2 milioni ('membri log in'+social media) di utenti hanno accesso agli annunci pubblicati da altri membri, una rete che oggi rappresenta il principale mercato mondiale standardizzato® per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio francese).

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto il marchio di Stato "Società Innovativa" dalla Banca Pubblica di Investimento (BPI) (per la seconda volta nel novembre del 2018 per altri 3 anni), che sostiene la società nel progetto di consolidamento della sua posizione come operatore globale del mercato dell'arte.

Artprice pubblica il rapporto sul mercato dell'arte ultra-contemporanea 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Il rapporto del primo semestre 2022 di Artprice: il mercato dell'arte torna a crescere fortemente in Occidente

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Rapporto 2020 sul Mercato Globale dell'Arte di Artprice by Artmarket, pubblicato nel marzo del 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Rapporto 2020-2021 di Artprice sul mercato dell'arte contemporanea by Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo dipartimento Artprice:

serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htm

Segui tutte le notizie sul Mercato dell'Arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 5,9 milioni di follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea l'Organe "La Demeure du Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Il museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (oltre 4 milioni di follower)

https://vimeo.com/124643720

Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Contatti: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994994/Artmarket_com.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1994995/Artmarket_com_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com