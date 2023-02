Artmarket.com: Evaluación de la liquidez de las obras de arte con las herramientas de Artprice (Parte 1 de 2)

PARÍS , 7 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- La facilidad de comercialización de una obra de arte depende de varios factores, empezando por el equilibrio entre la oferta y la demanda de las obras del artista que la creó y la rareza de la pieza en cuestión. Pero, en realidad, incluso una obra maestra poco común puede resultar difícil de vender si hay pocos coleccionistas que puedan participar en su subasta o si su valor es muy incierto. Las herramientas desarrolladas por Artprice permiten anticipar los distintos escenarios identificando la dinámica del mercado de cada artista, un proceso que requiere la identificación de todas las obras realmente similares de cada artista.

The values of canvases (65 x 100cm) in Claude Monet’s “Waterloo Bridge” series Breakdown of artists by number of lots sold at auction in 2022

La autoridad francesa de supervisión de los mercados financieros (la AMF) ofrece una definición relativamente amplia y abierta de la noción de "liquidez": Se dice que un activo financiero (acciones, obligaciones, etc.) es "líquido" cuando puede comprarse o venderse rápidamente sin que su venta tenga un impacto significativo sobre su precio. La noción de "liquidez" refleja, por tanto, la facilidad con la que puede negociarse un activo. Por extensión, la noción de liquidez también se aplica a los mercados: cuanto más "líquido" es un mercado, más fácil, rápido y barato es realizar transacciones en él.

www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/placements-que-savoir-sur-la-liquidite-0

Pero como señala thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice, la liquidez de una obra de arte no puede compararse a la de un activo financiero. El procedimiento para incluir una obra de arte determinada en el catálogo de una subasta puede durar varias semanas o incluso meses, y los costes de transacción de las subastas pueden alcanzar fácilmente el 20% o incluso el 30%, mientras que las galerías pueden cobrar incluso más. Dicho esto, entre los 803.000 artistas que figuran en la lista de Artprice hay perfiles de mercado muy diferentes, y estas diferencias suelen depender fundamentalmente de hacia dónde se incline el delicado equilibrio entre oferta y demanda.

Artprice identifica cuatro perfiles especialmente singulares:

1. Los "Grandes Maestros": una oferta muy limitada con una enorme demanda

Cuando el Salvator Mundi de Da Vinci reapareció en 2016 (tras abandonar el puerto franco de Ginebra), pocos expertos fueron capaces de predecir que su precio alcanzaría los 450 millones de dólares. Aún hoy, la batalla de pujas entre los dos multimillonarios, uno de los cuales era el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, sigue rodeada de misterio. Pero no cabe duda de que la extrema singularidad de las obras de Leonardo ha desempeñado un papel clave en la "incertidumbre" que rodea al valor real de mercado de la obra.

De hecho, precisamente para estas firmas tan codiciadas se desarrollaron inicialmente garantías de venta con el objetivo de dar seguridad a los vendedores. Este mecanismo se está sistematizando hoy en día; en la reciente venta de la colección de Paul G. Allen, todas las piezas están aseguradas por el subastador. Entre ellas, un cuadro único de Gustave Klimt que llevaba dos años ofreciéndose en subasta se vendió finalmente por 104 millones de dólares.

Los mercados de las obras de los grandes maestros están rodeados de grupos de obras con atribuciones como "escuela de", "seguidor de", "círculo de", etc. En noviembre de 2022, Christie's vendió en París un Salvator Mundi "de Leonardo da Vinci" por 1,1 millones de dólares (impuestos incluidos), aunque la obra estaba estimada entre 10.000 y 15.000 dólares.

www.artprice.com/artist/17205/leonardo-da-vinci/painting/28647612/salvator-mundi

2. Artistas Blue-chip: una oferta regular con una elevada demanda

Por otra parte, las obras de artistas como Picasso y Monet, principalmente pinturas, se negocian en número suficiente cada año, lo que permite seguir la evolución general de sus precios. Las subastas siempre pueden verse directamente afectadas por acontecimientos particulares, excesos pasionales o incluso circunstancias negativas, pero el valor de las obras de estos artistas suele seguir una lógica relativamente mecánica basada en los resultados más recientes de piezas similares.

El índice Artprice100© se centra en estas firmas, y aunque en general sus precios se han disparado en los últimos veinte años, el fraccionamiento permiten invertir en sus obras sin tener que pagar su precio íntegro de adquisición (vía participación financiera).

Algunos de estos artistas también han producido dibujos y grabados, y en algunos casos en grandes cantidades, y estas obras permiten a los coleccionistas adquirir piezas "más pequeñas" que también pueden llegar a ser muy valiosas. En marzo de 2022, un aguafuerte de Pablo Picasso titulado Le repas frugal (1904) superó por primera vez el umbral de los 8 millones de dólares.

www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal

3. Artistas locales: una oferta abundante con una demanda limitada

En cuanto a las firmas menos conocidas de la historia del arte, el mercado de subastas de arte ofrece una amplia gama y extremadamente diversificada de obras de casi todos los periodos y movimientos artísticos (aunque la "historia del arte" per se siga estando dominada en gran medida por artistas blancos).

Para muchas de estas firmas, las ventas más o menos modestas suelen producirse en un solo país o, a veces, en una región concreta. Esto puede deberse a que la demanda se concentra en un lugar, o a que los resultados suelen ser allí más elevados, o simplemente por razones históricas las obras de estos artistas se ponen a la venta por casas de subastas que se han especializado en sus obras.

Por ejemplo, en 2022 se vendieron nada menos que 124 obras del artista alemán Hans Von Faber du Faur (1863-1940), hijo de Otto Von Faber du Faur, por un precio medio de 200 dólares, a los que se añadieron 89 lotes no vendidos. Sin embargo, todos ellos fueron ofrecidos en una única sesión organizada online el 14 de julio de 2022 por el subastador alemán Michael Zeller.

4. Artistas confidenciales: una oferta limitada con poca demanda

Artprice registró un récord histórico de transacciones de subastas de arte en 2022: más de 1 millón de lotes atribuidos a más de 170.000 artistas. De ellos, 34.000 artistas tuvieron una o más obras ofrecidas en subasta, pero ninguna alcanzó el precio de reserva. Además, más de dos tercios de todos los artistas cuyas obras se ofrecieron en subasta en 2022 aparecieron solo entre una y cinco veces. Por desgracia, esta frecuencia es demasiado baja para calcular con cierta confianza la evolución de sus precios.

Sin embargo, es a veces entre estas firmas, un poco pasadas de moda u olvidadas, donde se producen los redescubrimientos más sorprendentes. Esta categoría incluye también a jóvenes artistas plásticos que aún no han vivido su momento de gloria.

A partir de estos cuatro perfiles tan diferentes, Artprice puede iniciar el proceso de cálculo de la liquidez de los artistas en el mercado del arte. Este parámetro debería interesar a todos los coleccionistas para los que la liquidez de las obras reviste cierta importancia, así como a todos los usuarios de nuevas plataformas que ofrecen soluciones para la inversión financiera exclusivamente en arte.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image1-claude-monet-values-of-canvases-waterloo-bridge-series.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image2-breakdown-of-artists-lots-sold-at-auction-2022.png]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

