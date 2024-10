AV-Comparatives pubblica gli ultimi risultati dei test sulla sicurezza informatica aziendale: Prodotti ad alte prestazioni per protezione e prestazioni certificate

Test approfonditi rivelano le migliori soluzioni di sicurezza informatica per le aziende, evidenziando una protezione solida, falsi positivi minimi e un impatto ridotto sulle prestazioni del sistema.

INNSBRUCK, Austria, 25 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, il laboratorio indipendente leader mondiale nei test sulla sicurezza informatica, ha pubblicato i suoi ultimi risultati della Business Main-Test Series. Questi test, condotti tra agosto e settembre 2024, hanno valutato la protezione, i falsi allarmi e l'impatto sulle prestazioni delle soluzioni di sicurezza informatica a livello aziendale. I risultati evidenziano l'efficacia e l'impatto dei principali prodotti di sicurezza in scenari reali, fornendo informazioni essenziali per i CISO e per i team IT aziendali.

Risultati chiave: Il Business Real-World Protection Test ha valutato la capacità di 17 fornitori di bloccare i malware e proteggere i sistemi dalle infezioni. Inoltre, il Malware Protection Test si è concentrato sul rilevamento di file dannosi, mentre il test delle prestazioni ha misurato l'impatto sul sistema durante le operazioni aziendali quotidiane. In tutti i test, i fornitori hanno dimostrato capacità straordinarie, garantendo elevati livelli di protezione e riducendo al minimo l'interruzione della produttività aziendale.

Fornitori e venditori testati e CERTIFICATI:

Avast Ultimate Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security Premium

CISCO Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastic Security

ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud

G Data Endpoint Protection Business

K7 On-Premises Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, con KSC

Microsoft Defender Antivirus con Microsoft Endpoint Manager

NetSecurity ThreatResponder

Rapid7 InsightIDR

SenseOn Platform con EPP

Sophos Intercept X Advanced

Trellix Endpoint Security (ENS)

VIPRE Endpoint Detection and Response

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

Dettagli:

Bitdefender , Sophos , Cisco ed ESET hanno ottenuto punteggi eccezionali, con Bitdefender che ha offerto prestazioni impeccabili nei test Real-World Protection e Malware Protection.

, , ed hanno ottenuto punteggi eccezionali, con Bitdefender che ha offerto prestazioni impeccabili nei test Real-World Protection e Malware Protection. Anche Kaspersky , Trellix , VIPRE e G Data hanno mantenuto tassi elevati di protezione senza falsi allarmi sui software aziendali più importanti.

, , e hanno mantenuto tassi elevati di protezione senza falsi allarmi sui software aziendali più importanti. Avast , CrowdStrike, K7 e Microsoft hanno dimostrato solide funzionalità di sicurezza, mantenendo al contempo un equilibrio tra protezione e basso impatto sul sistema.

, e hanno dimostrato solide funzionalità di sicurezza, mantenendo al contempo un equilibrio tra protezione e basso impatto sul sistema. Altre soluzioni ad alte prestazioni includono Elastic, NetSecurity, Rapid7, SenseOn e VMware, che hanno tutti dato risultati competitivi, raggiungendo o superando gli elevati standard richiesti per la certificazione.

Nel complesso, questi prodotti hanno garantito un elevato livello di sicurezza per gli ambienti aziendali, con zero falsi positivi sui software aziendali più comuni. I test sono stati condotti in condizioni reali per riflettere le sfide e le esigenze in materia di sicurezza informatica a cui devono far fronte le aziende moderne.

Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives: "Il nostro rigoroso processo di test evidenzia l'elevata qualità delle soluzioni di sicurezza aziendale disponibili oggi. Questi prodotti offrono alle aziende la solida protezione di cui hanno bisogno e il livello di prestazioni che richiedono".

Invito all'azione: AV-Comparatives incoraggia le aziende e i professionisti della sicurezza informatica a esplorare il rapporto completo, disponibile su AV-Comparatives.org. Per saperne di più sulle migliori soluzioni di sicurezza per la tua azienda, dai un'occhiata al report PDF.

Informazioni su AV-Comparatives: AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente, riconosciuta a livello mondiale, che offre test sistematici per esaminare l'efficacia delle soluzioni di sicurezza informatica. Utilizzando una delle metodologie di test più complete e rigorose, AV-Comparatives fornisce ad aziende e consumatori risultati di test imparziali, trasparenti e affidabili.

AV-Comparatives - Dove la sicurezza incontra la fiducia - Con imparzialità. Trasparenza. Sicurezza.

Contatto: Peter Stelzhammer, e-mail: [email protected], telefono: +43 720115542

