AV-Comparatives publie les derniers résultats de tests de cybersécurité des entreprises : des produits de pointe pour une protection et une performance certifiées

Des tests complets révèlent les meilleures solutions de cybersécurité pour les entreprises, mettant en évidence une protection solide, un nombre minimal de faux positifs et un faible impact sur les performances du système.

Lien vers Testreport : https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2024-factsheet/

INNSBRUCK, Autriche, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, le premier laboratoire indépendant de tests de cybersécurité au monde, vient de publier ses derniers résultats de la série Business Main-Test. Ces tests, menés entre août et septembre 2024, ont permis d'évaluer la protection, les fausses alertes et l'impact sur les performances des solutions de cybersécurité au niveau de l'entreprise. Les résultats mettent en évidence l'efficacité et l'impact des principaux produits de sécurité dans des scénarios réels, fournissant des informations essentielles aux CISO et aux équipes IT.

AV-Comparatives - Tested Cybersecurity Products 2024

Principales conclusions : Le test de protection des entreprises dans le monde réel a évalué la capacité de 17 fournisseurs à bloquer les logiciels malveillants et à protéger les systèmes contre les infections. En outre, le test de protection contre les logiciels malveillants s'est concentré sur la détection des fichiers malveillants, tandis que le test de performance a mesuré l'impact du système pendant les opérations commerciales quotidiennes. Dans tous les tests, les fournisseurs ont fait preuve de capacités remarquables, assurant des niveaux de protection élevés tout en minimisant les perturbations de la productivité des entreprises.

Lien vers Testreport : https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2024-factsheet/

Vendeurs testés et CERTIFIÉS :

Avast Ultimate Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security Premium

CISCO Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastic Security

ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud

G Data Endpoint Protection Business

K7 On-Premises Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select, with KSC

Microsoft Defender Antivirus with Microsoft Endpoint Manager

NetSecurity ThreatResponder

Rapid7 InsightIDR

Plate-forme SenseOn with EPP

Sophos Intercept X Advanced

Trellix Endpoint Security (ENS)

VIPRE Endpoint Detection and Response

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

Détails :

Bitdefender , Sophos , Cisco et ESET ont tous obtenu des scores exceptionnels, Bitdefender ayant réalisé une performance sans faille à la fois dans les tests de protection du monde réel et de protection contre les logiciels malveillants.

, , et ont tous obtenu des scores exceptionnels, Bitdefender ayant réalisé une performance sans faille à la fois dans les tests de protection du monde réel et de protection contre les logiciels malveillants. Kaspersky , Trellix , VIPRE et G Data ont également maintenu des taux de protection élevés sans fausses alertes sur les logiciels professionnels critiques.

, , et ont également maintenu des taux de protection élevés sans fausses alertes sur les logiciels professionnels critiques. Avast , CrowdStrike, K7 et Microsoft ont fait la démonstration de fonctions de sécurité robustes tout en maintenant un équilibre entre la protection et un faible impact sur le système.

, et ont fait la démonstration de fonctions de sécurité robustes tout en maintenant un équilibre entre la protection et un faible impact sur le système. Parmi les autres entreprises les plus performantes figurent Elastic, NetSecurity, Rapid7, SenseOn et VMware, qui ont toutes obtenu des résultats compétitifs, atteignant ou dépassant les normes élevées requises pour la certification.

Dans l'ensemble, ces produits ont assuré un niveau élevé de sécurité pour les environnements d'entreprise, avec zéro faux positif sur les logiciels commerciaux courants. Les tests ont été menés dans des conditions réelles afin de refléter les défis et les exigences en matière de cybersécurité auxquels sont confrontées les entreprises modernes.

Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives : « Notre processus de test rigoureux met en évidence la grande qualité des solutions de sécurité d'entreprise disponibles aujourd'hui. Ces produits offrent aux entreprises à la fois la protection solide dont elles ont besoin et les performances qu'elles exigent ».

Appel à l'action: AV-Comparatives encourage les entreprises et les professionnels de la cybersécurité à consulter le rapport complet, disponible à l'adresse suivante : AV-Comparatives.org. Pour en savoir plus sur les meilleures solutions de sécurité pour votre entreprise, consultez le rapport PDF.

À propos d'AV-Comparatives : AV-Comparatives est une organisation indépendante mondialement reconnue qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des solutions de cybersécurité. En utilisant l'une des méthodologies de test les plus complètes et les plus rigoureuses, AV-Comparatives fournit aux entreprises et aux consommateurs des résultats de test impartiaux, transparents et fiables.

AV-Comparatives - Where Security Meets Trust - Unbiased. Transparent. Trusted.

Personne de contact : Peter Stelzhammer, email : [email protected], téléphone : +43 720115542

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539393/AV_Comparatives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2257205/4986666/Logo.jpg