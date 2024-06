Brandwatch accelera nel settore dell'assistenza clienti social con il lancio di Case Management

I nuovi miglioramenti consentono ai team di social media e marketing di offrire un servizio clienti di livello superiore su tutte le piattaforme

CHICAGO, 20 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Brandwatch, leader nell'intelligence per i social media, presenta Case Management all'interno della sua suite per social media. Questa funzionalità innovativa consente ai marchi di passare dalla gestione della comunità a un'assistenza clienti completa, favorendo relazioni più profonde con i clienti e aumentando la fedeltà al marchio.

Il nuovo Case Management di Brandwatch trasforma il modo in cui i social media manager, i community manager e i team di assistenza clienti gestiscono le richieste di servizio. Grazie alla capacità di convertire facilmente le richieste dei clienti in casi utilizzabili, Brandwatch consente ai team di fornire un'assistenza clienti eccezionale alla velocità dei social.

Potenziare l'assistenza clienti con funzionalità avanzate

L'introduzione di Case Management offre numerosi vantaggi importanti agli utenti di Brandwatch:

Creazione di casi senza sforzo : Converti facilmente i messaggi dei social media in casi tracciabili , con tutte le informazioni pertinenti per una risoluzione efficiente.

: Converti facilmente i messaggi dei social media in casi tracciabili con tutte le informazioni pertinenti per una risoluzione efficiente. Collaborazione del team migliorata : Collaborazione del team senza soluzione di continuità con funzionalità che semplificano l'assegnazione di casi, la delega di attività e il mantenimento di tutti in contatto.

: Collaborazione del team senza soluzione di continuità con funzionalità che semplificano l'assegnazione di casi, la delega di attività e il mantenimento di tutti in contatto. Assistenza basata sull'intelligenza artificiale : Migliora i tempi di risposta dei clienti con Iris, l'assistente di scrittura IA di Brandwatch, che suggerisce risposte pertinenti e in linea con il marchio alle richieste dei clienti.

: Migliora i tempi di risposta dei clienti con Iris, l'assistente di scrittura IA di Brandwatch, che suggerisce risposte pertinenti e in linea con il marchio alle richieste dei clienti. Panoramica completa del caso: Visualizza tutte le informazioni pertinenti a colpo d'occhio, con una panoramica completa del caso, supportata da soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per prevenire richieste mancate e garantire risposte chiare e tempestive.

"I social media sono diventati un punto di contatto fondamentale per il servizio clienti", ha affermato Michael Amsinck, Chief Product Officer. "I clienti si aspettano sempre più risposte rapide e personalizzate alle loro richieste sulle piattaforme social. Con Case Management, stiamo fornendo ai marchi gli strumenti di cui hanno bisogno non solo per ascoltare e rispondere, ma per gestire l'intero percorso di assistenza clienti sui social media."

Brandwatch si impegna ad avvicinare i marchi ai propri clienti e ad aiutarli ad avere successo nel panorama digitale in evoluzione. Con il lancio di Case Management, Brandwatch consente alle aziende di ampliare e perfezionare le proprie operazioni con efficienza e precisione.

Per ulteriori informazioni su Brandwatch Case Management e Brandwatch Social Suite, visitare Brandwatch.com.

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale nelle soluzioni di consumer e media intelligence, engagement e comunicazione. Offriamo ai dipartimenti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra profonda esperienza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

