BRP AVANZA CON IL PIANO EV SVELANDO LE MOTO COMPLETAMENTE ELETTRICHE CAN-AM E IL NUOVISSIMO ELETTRICHE ALISCAFO SEA-DOO

VALCOURT, Quebec, 8 agosto 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) è orgogliosa di annunciare che, oltre all'impegno per elettrificare le linee di prodotti esistenti, sta cogliendo le opportunità per entrare in nuovi mercati con prodotti elettrici rivoluzionari. Oggi BRP svela i primi due modelli della gamma di moto completamente elettriche Can-Am : Can-Am Origin e Can-Am Pulse. Partendo dalla tradizione motociclistica della casa costruttrice, BRP sta cambiando la dinamica della potenza e sta aprendo la strada a una nuova generazione di motociclisti e appassionati di veicoli elettrici. Inoltre, BRP annuncia un nuovo aliscafo completamente elettrico a firma Sea-Doo: il Sea-Doo Rise (solo in inglese). Tutti e tre i prodotti saranno disponibili a metà 2024.

"Oggi, la nostra storia fatta di innovazione raggiunge nuove vette grazie al lancio di prodotti elettrici che influenzano il mercato e miglioreranno l'esperienza dei consumatori su strada e in acqua", ha affermato José Boisjoli, Presidente e CEO di BRP. "Mezzo secolo fa, Can-Am si è diretta rombando verso la vittoria su piste e percorsi e, oggi, ha inizio una nuova tradizione. Con Can-Am Origin e Can-Am Pulse, i primi due modelli della nostra famiglia di due-ruote elettriche, ci stiamo attrezzando per riprenderci la nostra eredità motociclistica, creando esperienze di guida emozionanti per un'intera nuova generazione".

José Boisjoli ha aggiunto: "Con Sea-Doo Rise, BRP usa la propria esperienza per rivolgersi a una categoria di mercato non sfruttata e posizionare ancora meglio l'azienda per la crescita futura. Abbiamo deciso di essere l'attore chiave nella crescita e nel rendere gli sport acquatici con aliscafo accessibili per tutti. In vero stile BRP, abbiamo progettato un prodotto facile da usare e adattabile a tutti i livelli di abilità, rendendolo accessibile a tutti coloro che desiderano cavalcare le onde".

Sulla scia della sua tradizione motociclistica

Can-Am Origin è un tributo all'eredità Track n' Trail di Can-Am. Questo modello dual-purpose è progettato per rinnovare l'euforia sia su strada che su percorsi per un'esperienza multi-terreno più moderna. Can-Am Pulse è una moto equilibrata e agile, progettata per immergere i motociclisti nell'energia della città e trasformare i loro spostamenti quotidiani in un piacere elettrico. Entrambi i modelli presentano un design straordinario e moderno, costruito per mostrare la tecnologia più avanzata, come il faro a LED ad alte prestazioni, un elemento caratteristico unico dal punto di vista visivo. Entrambi i modelli sono anche facili da usare e da guidare, sia per i principianti che per i guidatori esperti. Non essendo necessarie la frizione e la trasmissione standard, i motociclisti possono semplicemente ruotare l'acceleratore e partire. I consumatori apprezzeranno anche l'esperienza quasi silenziosa e priva di vibrazioni, nonché l'erogazione di potenza fluida e precisa anche in situazioni complicate e di bassa velocità.

Sebbene ogni modello sia caratterizzato da design, ergonomia e capacità distinti per soddisfare esigenze diverse, entrambi sono alimentati dalla nuovissima tecnologia Rotax E-POWER, che offre velocità degne di un'autostrada con molta potenza e coppia.

BRP prevede di rivelare le specifiche complete nell'agosto 2023, giusto in tempo per celebrare il 50° anniversario di Can-Am. Nel frattempo, i consumatori possono entrare a far parte della community ed essere i primi a sapere quando potranno solcare le strade con il futuro del motociclismo, visitando canammotorcycle.com .

Arricchire il settore degli sport acquatici

Da oltre 50 anni, Sea-Doo trasforma il settore delle moto d'acqua e, più recentemente, la categoria dei pontoni. Oggi, l'iconico marchio mira a rendere gli sport acquatici con aliscafo accessibili a tutti. Offrendo esperienze diverse e fornendo una varietà di posizioni di navigazione per tutti i livelli di abilità, questo nuovo aliscafo elettrico è perfetto per l'intera famiglia e per coloro che vogliono cavalcare le onde e godersi una Sea-Doo Life più atletica.

Il Sea-Doo Rise è unico nel suo genere, progettato in modo intelligente con caratteristiche innovative e dinamiche che trasformano l'aliscafo man mano che i piloti acquisiscono esperienza nel tempo. Chi si avvicina per la prima volta all'aliscafo può scegliere di cavalcare le onde senza sollevarsi, o di dispiegare parzialmente o completamente l'ala quando è pronto a sollevarsi sopra l'acqua. Molto accessibile, semplice da usare e facile da caricare, il Sea-Doo Rise completamente elettrico fornirà tranquillità riducendo al minimo le preoccupazioni e aumentando al massimo il divertimento in acqua!

Le specifiche complete dovrebbero essere rivelate nell'agosto 2023. Per rimanere informato sulle novità di Sea-Doo Rise, visita il sito Web Sea-Doo.

Avviso riguardo alle dichiarazioni previsionali

Informazioni su BRP

Siamo il leader mondiale in fatto di prodotti powersport, sistemi di propulsione e imbarcazioni, creati nel corso di 80 anni di ingegno e mettendo il cliente sempre al centro del nostro lavoro. Il nostro portfolio di prodotti distintivi e leader del settore comprende le motoslitte Ski-Doo e Lynx, le moto d'acqua e i pontoni Sea-Doo, i veicoli Can-Am fuoristrada e non, le imbarcazioni Alumacraft e Quintrex, i pontoni Manitou e i sistemi di propulsione navale Rotax, oltre ai motori Rotax per kart e velivoli ricreazionali. Le nostre linee di prodotti vengono completate da una gamma dedicata di componenti, accessori e un portfolio di abbigliamento, per ottenere il massimo dall'esperienza alla guida. Con un totale vendite annuale pari a 7,6 miliardi di CAD ottenuti in oltre 120 Paesi, possiamo vantare una forza lavoro globale di circa 20.000 persone motivate e piene di risorse.

