BRP GAAT VERDER MET EV-PLAN EN ONTHULT VOLLEDIG ELEKTRISCHE CAN-AM-MOTORFIETSEN EN GLOEDNIEUWE ELEKTRISCHE SEA-DOO-HYDROFOIL

Can-Am onthult de Can-Am Origin, een motorfiets voor twee doeleinden die net zo capabel is voor off-road als voor on-road, en de Can-Am Pulse, de perfecte motorfiets voor ritten in en buiten de stad.

Sea-Doo stuwt de watersport omhoog met een gloednieuw elektrisch hydrofoilbord, de Sea-Doo Rise.

VALCOURT, QC, 8 augustus 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO) (NASDAQ:DOOO) kondigt met trots aan dat het, naast te werken aan de elektrificatie van de bestaande productlijnen, kansen aangrijpt om nieuwe markten te betreden met baanbrekende elektrische producten. Vandaag onthult BRP de eerste twee modellen van zijn Can-Am volledig elektrische motorenlijn, de Can-Am Origin en de Can-Am Pulse. BRP bouwt voort op zijn ervaring met motorfietsen en verandert de vermogensdynamiek en opent de weg naar een nieuwe generatie van rijders en liefhebbers van elektrische voertuigen. Daarnaast kondigt BRP een volledig nieuw elektrisch hydrofoliebord aan met de Sea-Doo signature, de Sea-Doo Rise. De drie producten zijn beschikbaar vanaf het midden van 2024.

"Vandaag bereikt ons innovatieverhaal nieuwe hoogten met de onthulling van invloedrijke elektrische producten die de consumentenervaring op de weg en op het water zullen verbeteren", aldus José Boisjoli, President en CEO van BRP. "Een halve eeuw geleden schoot Can-Am naar de overwinning op track en trail, en vandaag begint een nieuw hoofdstuk. Met de Can-Am Origin en Can-Am Pulse, de eerste twee modellen van onze elektrische tweewielerfamilie, zijn we klaar om ons motorerfgoed te herwinnen door spannende rijervaringen te bouwen voor een hele nieuwe generatie."

Dhr. Boisjoli voegde toe: "Met de Sea-Doo Rise maakt BRP gebruik van zijn expertise om een nieuwe marktcategorie op te pakken en het bedrijf verder te positioneren voor toekomstige groei. We willen de belangrijkste speler zijn in de groei en democratisering van de watersport. Op een echte BRP-manier hebben we een product ontworpen dat eenvoudig te gebruiken en aan te passen is voor alle vaardigheidsniveaus, waardoor het toegankelijk is voor iedereen die op het water wil excelleren."

Voortbouwen op de Motorfiets-nalatenschap

De Can-Am Origin is een eerbetoon aan Can-Am's Track en Trail-prestaties. Dit model voor twee doeleinden is ontworpen om zowel op straat als op een parcours voor nieuwe opwinding te zorgen, voor een modernere ervaring op meerdere terreinen. De Can-Am Pulse is een gebalanceerde en flexibele motor die is ontworpen om berijders onder te dompelen in de energie van de stad en hun dagelijkse rit te veranderen in een elektrische joyride. Beide modellen hebben een oogverblindend, modern ontwerp, gemaakt om de nieuwste technologie te laten zien, zoals de hoogwaardige led-koplamp, een uniek visueel onderdeel. Beide modellen zijn ook gemakkelijker te gebruiken en berijden, voor beginners en doorgewinterde coureurs. Zonder een standaard koppeling en transmissie, kunnen de renners gewoon de gashendel opendraaien en gaan. Consumenten zullen ook de bijna-stille en trillingsvrije ervaring waarderen, evenals de soepele en nauwkeurige stroomvoorziening, zelfs in situaties met lage snelheden.

Elk model heeft zijn eigen, onderscheidende ontwerp, ergonomie en mogelijkheden om te voldoen aan verschillende behoeften, maar beide worden aangedreven door de nieuwe e-POWER technologie van Rotax, die op de snelweg waardige snelheden biedt met veel paardenvermogen en koppel.

BRP is van plan om in augustus 2023 volledige specificaties te onthullen, net op tijd om het 50-jarig bestaan van Can-Am te vieren. In de tussentijd kunnen consumenten zich aansluiten bij de Gemeenschap en als eerste weten wanneer de toekomst van motorrijden klaar staat om de weg te bereiken door een bezoek te brengen aan canammotorcycle.com.

Het verbeteren van de watersportsector

Al meer dan 50 jaar transformeert Sea-Doo de persoonlijke waterscootersector, en meer recent de ponton-categorie. Vandaag gaat het iconische merk de hydrofoiling democratiseren. Dit nieuwe elektrische hydrofoil-bord biedt een verscheidenheid aan ervaringen en aan surfposities voor alle vaardigheidsniveaus, en is perfect voor het hele gezin en voor diegenen die boven het water willen uitstijgen en willen genieten van een atletischer Sea-Doo-leven.

De Sea-Doo Rise is uniek in zijn soort, slim ontworpen met innovatieve en dynamische functies die het voertuig transformeren naarmate zijn verijders in de loop van de tijd meer ervaring opdoen. Wie nieuw is op het gebied van hydrofoiling kan ervoor kiezen om zich op het water te begeven zonder foiling, of om de vleugel geheel of gedeeltelijk te implementeren als ze klaar zijn om boven water te foilen. Zeer toegankelijk, eenvoudig te gebruiken en eenvoudig op te laden, biedt de volledig elektrische Sea-Doo Rise gemoedsrust door het minimaliseren van zorgen en het maximaliseren van plezier op het water!

Naar verwachting zullen de volledige specificaties worden onthuld in augustus 2023. Om op de hoogte te blijven van het nieuws van de Sea-Doo Rise, gaat u naar de website van Sea-Doo .

Terughoudendheid met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde informatie die in dit bericht is opgenomen, Inclusief, maar niet beperkt tot, verklaringen over het voornemen van BRP om nieuwe productlijnen te lanceren, de datums van de introductie van die producten op de markt en de beschikbaarheid van hun respectieve specificaties, die van invloed zullen zijn op de ervaring van de consument, de impact die ze zullen hebben op de toekomstige groei van BRP, over de huidige en toekomstige bedrijfs- en strategische plannen van het bedrijf, en andere verklaringen die geen historische feiten zijn, zijn 'toekomstgerichte verklaringen; in de zin van de Canadese en Amerikaanse effectenwetgeving. Toekomstgerichte verklaringen worden over het algemeen geïdentificeerd door het gebruik van terminologie zoals "kan", "zal", "zou", "moet", "kan", "verwacht", "prognoses", "plannen", "is van plan", "trends", "indicaties", "anticipeert", "gelooft", "schattingen", "outlook", "voorspelt", "projecten", "waarschijnlijk" of "potentieel" of de negatieve of andere variaties van deze woorden of andere vergelijkbare woorden of zinnen. Toekomstgerichte verklaringen van hun aard brengen inherente risico 's en onzekerheden met zich mee en zijn gebaseerd op verschillende, zowel algemene als specifieke, veronderstellingen. BRP waarschuwt dat zijn veronderstellingen niet kunnen worden gerealiseerd en dat de huidige economische omstandigheden die veronderstellingen, hoewel redelijk op het moment dat ze werden gemaakt, tot meer onzekerheid leiden. Zulke toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten, prestaties of successen van BRP wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten en prestaties die dergelijke verklaringen kunnen impliceren. Meer informatie en beschrijvingen van deze en andere factoren zijn te vinden op het jaarlijkse informatieformulier van BRP van 24 maart 2022.

Over BRP

We zijn een wereldwijde leider op het gebied van powersport-producten, aandrijfsystemen en boten, gebouwd op 80 jaar vindingrijkheid en intensieve consumentenfocus. Ons portfolio van toonaangevende en onderscheidende producten omvat Ski-Doo en Lynx snowmobiles, Sea-Doo watercraft en pontoons, Can-Am on- en off-road-voertuigen, Alumacraft en Quintrex-boten, Manitou-pontons en Rotax marine-aandrijfsystemen, evenals Rotax-motoren voor karts en recreatieve vliegtuigen. We voltooien onze productlijnen met een speciaal portfolio voor onderdelen, accessoires en kleding om de rijervaring volledig te verbeteren. Met een jaarlijkse omzet van CA$ 7,6 miljard in meer dan 120 landen, omvat ons wereldwijde personeelsbestand bijna 20.000 gedreven, vindingrijke mensen.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, en het BRP - logo zijn handelsmerken van Bombardier Leisure Products Inc. of zijn gelieerde bedrijven. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

