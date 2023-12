Bybit presenta la sua visione sul Web3: promuovere in modo innovativo semplicità, apertura e parità nell'ecosistema decentralizzato

DUBAI, EAU, 14 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Bybit , per volume di trading il terzo exchange mondiale di criptovalute, in occasione del suo quinto anniversario oggi presenta la visione futuristica dell'azienda sul Web3, che mira a creare un ecosistema decentralizzato più semplice, aperto e paritario per tutti.

"La nostra visione relativa al Web3 rappresenta un'estensione della promessa che abbiamo fatto: essere una 'Arca delle criptovalute' che salvaguarda gli asset degli utenti e li integra in modo fluido nel mondo delle criptovalute. Vogliamo aiutare a portare più utenti dal Web2 al Web3 realizzando un ecosistema decentralizzato più semplice, aperto e paritario per tutti", ha commentato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit.

La missione e i valori di Bybit per il Web3: ridefinire il concetto di apertura

Al centro della visione di Bybit sul Web3 vi è l'impegno per l'apertura. Bybit vuole essere aperto verso tutti i costruttori, creatori e partner nello spazio della blockchain. Questo si traduce in un impegno per la collaborazione, l'esplorazione e l'innovazione verso la nostra community e i partner, per realizzare un ambiente in cui la tecnologia della blockchain offre a tutti gli stessi strumenti.

L'obiettivo di Bybit è mettere in connessione e aprire sistemi blindati, attualmente separati, in un'esperienza unificata che connette gli utenti in modo fluido attraverso diversi ecosistemi, piattaforme e servizi del Web3.

Sbloccare la promessa del Web3

L'approccio strategico di Bybit per la realizzazione della sua visione Web3 è sfaccettato e riguarda infrastrutture, applicazioni, ecosistemi e iniziative per il coinvolgimento degli utenti:

Aprire e semplificare l'accesso al Web3 Il Web3 secondo Bybit offrirà un'integrazione multi-wallet e una facilità d'uso senza problemi, grazie a una tecnologia stato dell'arte che consentirà ai clienti di gestire i portafogli sia di tipo custodial, sia MPC, per numerosi utenti. Sarà possibile accedere in tutta semplicità alle dApp, ai marketplace NFT e all'intero spettro delle caratteristiche e dei servizi del Web3 direttamente da Bybit Wallet. Questo approccio lineare consentirà agli utenti di gestire comodamente il loro portafoglio DeFi, includendo acquisti, vendite, trading, swapping e staking di asset DeFi, il tutto con pochi clic da un'unica piattaforma.

Consolidare i partenariati nell'ecosistema, parificare l'accesso alle opportunità Mettendo a frutto un 2023 di successo, che ha consentito ai partner di abbracciare lo spazio del Web3, come la serie Oracle Red Bull Racing Velocity, Bybit continuerà ad aggiornare la propria infrastruttura per il Web3 e a promuovere un maggior numero di collaborazioni con eminenti ecosistemi e progetti della blockchain, tra cui il lancio del suo rinnovato marketplace NFT. Gli utenti possono attendersi un marketplace più diversificato e dinamico, una gamma più ampia di selezionati asset digitali e una maggior liquidità; il tutto favorirà una più semplice partecipazione alle opportunità nell'ambito dello spazio DeFI e NFT. I brand e le aziende che vogliono adottare o sfruttare lo spazio del Web3 possono contare su un supporto di livello superiore, come programmi su misura e iniziative di collaborazione, grazie a cui sfruttare le opportunità offerte dal panorama decentralizzato in evoluzione.

Portare semplicità, soddisfazione e ricompense nel Web3 Bybit si impegna per iniettare soddisfazione e ricompense nell'esplorazione aperta del Web3 per tutti gli utenti e i partner, coltivando un'esperienza più inclusiva e con un maggior livello di partecipazione nel mondo decentralizzato. La community può prevedere un maggior supporto, più incentivi e iniziative che consentiranno di sviluppare proprie abilità di ricerca, analisi e investimenti, oltre che di realizzare ed espandere congiuntamente la 'Arca delle criptovalute' e l'ecosistema del Web3 di Bybit.



"In un mondo in cui predominano le divisioni, puntiamo a realizzare un ecosistema per abbattere le barriere e rendere possibili opportunità paritarie per tutti", ha aggiunto Ben.

"Questo impegno determinato rispecchia la visione più ampia di Bybit: democratizzare l'accesso al potere trasformativo del Web3, per garantire che i suoi benefici si estendano al di là del mondo della tecnologia e della finanza".

Informazioni su Bybit

Bybit è una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute per volume, con 20 milioni di utenti, fondata nel 2018. Offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader in criptovalute possono trovare un matching engine ultraveloce, servizio clienti 24/7 e supporto multilingue alla community. Bybit è l'orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

