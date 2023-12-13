Bybit Web3 Vision'unu Açıkladı: Decentralized Ecosystem'de Pioneering Simplicity, Açıklık ve Eşitlik

DUBAI, BAE, 14 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, bugün 5. yıldönümünde, herkes için Daha Basit, Açık ve Eşit olan merkezi olmayan bir ekosistem yaratmayı amaçlayan ileri görüşlü Web3 vizyonunu açıkladı.

"Web3 vizyonumuz, kullanıcı varlıklarını koruyan ve onları kripto dünyasına sorunsuz bir şekilde entegre eden Crypto Ark olma sözümüzün bir uzantısıdır. Herkes için daha basit, açık ve eşit olan merkezi olmayan bir ekosistem inşa ederek daha fazla kullanıcının Web2'den Web3'e geçmesine yardımcı olmak istiyoruz." diyor Bybit Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou.

Bybit'in Web3 Misyonu ve Değerleri: Açıklık Yeniden Tanımlandı

Bybit's Web3 vizyonunun özünde açıklık taahhüdü yatmaktadır. Bybit, blok zinciri alanındaki tüm geliştiricilere, içerik oluşturuculara ve ortaklara açık olmayı hedefliyor. Bu, blok zinciri teknolojisinin herkesi eşit şekilde güçlendirdiği bir ortam oluşturmak için topluluğumuz ve ortaklarımızla işbirliği, keşif ve inovasyon taahhüdü anlamına gelir.

Bybit'in amacı, halihazırda birbirinden ayrı duvarlarla çevrili sistemleri, kullanıcıları çeşitli Web3 ekosistemleri, platformları ve hizmetleri arasında sorunsuz bir şekilde bağlayan birleşik bir deneyime bağlamak ve açmaktır.

Web3'ün Vaatlerinin Kilidini Açmak

Bybit'in Web3 vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik stratejik yaklaşımı, altyapı, uygulama, ekosistem ve kullanıcı katılımı girişimlerini kapsayan çok yönlü bir yaklaşımdır:

Web3'e Erişimin Açmak ve Basitleştirmek Bybit Web3, kolaylığı ileri teknolojiyle sorunsuz bir şekilde harmanlayarak çoklu cüzdan entegrasyonunu sunacak ve kullanıcıların çeşitli kullanımlar için hem saklama cüzdanını hem de MPC cüzdanlarını yönetmelerini sağlayacak. Kullanıcılar dApps, NFT pazarlarına ve tüm Web3 özellik ve hizmetlerine doğrudan Bybit Wallet'dan kolayca erişebilirler. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, kullanıcıların DeFi varlıklarını satın alma, satma, takas etme ve stake etme işlemlerini kapsayan DeFi portföylerini tek bir platformda birkaç tıklamayla rahatça yönetmelerine olanak tanır.

Ekosistem Ortaklıklarının Güçlendirilmesi, Fırsatlara Erişimin Eşitlenmesi Oracle Red Bull Racing Velocity serisi gibi Web3 alanını benimsemeleri için iş ortaklarını güçlendirerek başarılı bir 2023 geçiren Bybit, Web3 altyapısını geliştirmeye devam edecek, yenilenmiş NFT pazarının lansmanı da dahil olmak üzere önde gelen blok zinciri ekosistemleri ve projeleriyle daha fazla ortaklığı teşvik edecek. Kullanıcılar, DeFi ve NFT alanındaki fırsatlara daha kolay katılımı kolaylaştıracak daha çeşitli ve dinamik bir pazar, daha geniş bir yelpazede seçilmiş dijital varlıklar ve artan likidite bekleyebilirler. Web3 alanına geçiş yapmak veya bu alandan yararlanmak isteyen markalar ve işletmeler, özel programlar ve işbirliğine dayalı girişimler gibi, merkezi olmayan ortamın sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacak gelişmiş destekleri dört gözle bekleyebilirler.

Web3'e Sadelik, Keyif ve Ödüller Getirmek Bybit, tüm kullanıcılar ve iş ortakları için Web3'ün açık keşfine eğlence ve ödüller enjekte etmeye, merkezi olmayan alanda daha kapsayıcı ve katılımcı bir deneyim geliştirmeye kendini adamıştır. Topluluk; araştırma, analiz ve yatırım becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra Crypto Ark ve Bybit Web3 ekosistemini birlikte inşa etmek ve genişletmek için kendilerini güçlendiren daha fazla destek, teşvik ve girişim bekleyebilir.



Ben, "Bölünmenin hakim olduğu bir dünyada, engelleri yıkan ve herkes için fırsat eşitliği sağlayan bir ekosistem inşa etmeyi hedefliyoruz" diye ekliyor.

"Bu sarsılmaz taahhüt, Bybit'in Web3'ün dönüştürücü gücüne erişimi demokratikleştirme ve faydalarının teknoloji ve finans alanlarının çok ötesine uzanmasını sağlama yönündeki daha geniş vizyonuyla uyumludur."

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Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında 20 milyon kullanıcıyla kurulmuş olan hacim bazında ilk üç kripto para birimi borsasıdır. Kripto yatırımcıların ve tüccarların ultra hızlı eşleşen bir motor, 7/24 müşteri hizmeti ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunar. Bybit, Formula One'ın son Constructors' and Drivers' şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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