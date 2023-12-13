Концепция Web3 от Bybit: простота, открытость и доступность децентрализованной экосистемы

ДУБАЙ, ОАЭ, 14 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, сегодня, в свой 5-летний юбилей, представила перспективную концепцию Web3, направленную на создание децентрализованной экосистемы, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех.

«Наша концепция Web3 — это реализация нашего обещания стать криптоковчегом, защищающим активы пользователей и плавно интегрирующим их в мир криптовалют. «Мы хотим помочь как можно большему числу пользователей перейти с Web2 на Web3, создав децентрализованную экосистему, которая будет более простой, открытой и доступной для всех», — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit.

Миссия и ценности Web3 от Bybit: переосмысление принципа открытости

В основе концепции Web3 от Bybit лежит приверженность принципу открытости. Bybit стремится сохранять открытость для всех разработчиков, создателей и партнеров в блокчейн-пространстве. Это выражается в стремлении к взаимодействию с нашим сообществом и партнерами, к совместным исследованиям и инновациям для создания среды, в которой технология блокчейн откроет равные возможности для всех участников.

Цель Bybit — раскрыть навстречу друг другу и связать в единый организм изолированные сегодня сегменты, что позволит пользователям беспрепятственно работать с различными экосистемами, платформами и сервисами Web3.

Раскрытие потенциала Web3

Стратегический подход Bybit к реализации своей концепции Web3 многогранен и охватывает инфраструктуру, приложения, экосистемы и инициативы по вовлечению пользователей:

Открытие и упрощение доступа к Web3 Web3 от Bybit предлагает интеграцию нескольких кошельков, органично сочетая простоту с передовыми технологиями, что позволит пользователям управлять как кастодиальными, так и MPC-кошельками для реализации различных целей. Пользователи смогут легко получать доступ к децентрализованным приложениям (dApp), торговым площадкам NFT и полному спектру функций и услуг Web3 непосредственно из кошелька Bybit. Этот оптимизированный подход позволит пользователям комфортно управлять своими портфелями децентрализованных финансов, включая покупку, продажу, торговлю, обмен и размещение активов DeFi, — просто, быстро и на единой платформе.

Углубление партнерства с экосистемами, равный доступ к возможностям Опираясь на успехи, достигнутые в 2023 году в области интеграции партнеров в пространство Web3, такие как серия Oracle Red Bull Racing Velocity, Bybit продолжит совершенствовать свою инфраструктуру Web3, развивать партнерство с влиятельными блокчейн-экосистемами и проектами, включая запуск обновленной торговой площадки NFT. Пользователей ждет более разнообразный и динамичный рынок, расширение спектра контролируемых цифровых активов и повышение их ликвидности, что облегчит эффективное использование преимуществ DeFi и NFT. Бренды и компании, изучающие возможности для перехода в пространство Web3 и готовые к его освоению, могут рассчитывать на расширенную поддержку в форме специальных программ и совместных инициатив, которые позволят им задействовать горизонты, открывающиеся благодаря новой децентрализованной модели рынка.

Web3 — простой, приятный и выгодный бизнес Bybit стремится сделать открытое освоение пространства Web3 приятным и выгодным занятием для всех пользователей и партнеров, создавая атмосферу инклюзивности и общности опыта в мире децентрализации. Сообщество может рассчитывать на дополнительные меры поддержки, стимулы и инициативы, которые помогут участникам развивать свои исследовательские, аналитические и инвестиционные навыки, а также объединить усилия по строительству и расширению экосистемы криптоковчега и среды Web3 от Bybit.



«В мире, где правит разобщенность, мы стремимся создать экосистему, которая разрушает барьеры и предоставляет равные возможности для всех, — добавил Бен Чжоу. — Это неизменное стремление отвечает более масштабному замыслу Bybit — демократизировать доступ к преобразующему потенциалу Web3 и гарантировать расширение его преимуществ далеко за пределы сферы технологий и финансов».

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О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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