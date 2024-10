Cambio di leadership a Rome2Rio: Wendy Olson Killion, l'ex vicepresidente senior e direttore generale di Expedia, è il nuovo amministratore delegato

Il nuovo amministratore delegato favorirà l'ulteriore crescita di una delle piattaforme di pianificazione viaggi più affidabili al mondo

MELBOURNE, Australia, e BERLINO, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Rome2Rio, organizzatore di viaggi globale di proprietà di Omio Group che aiuta milioni di viaggiatori a pianificare viaggi da qualsiasi luogo verso qualunque destinazione nel mondo, annuncia la nomina della signora Wendy Olson Killion a nuovo amministratore delegato. Con quasi 25 anni di esperienza in marketing online, vendite, prodotti e tecnologia e una vasta esperienza nel settore dei viaggi, Olson Killion è la persona più adatta per posizionare Rome2Rio come affidabile piattaforma mondiale di pianificazione viaggi e per espandere l'azienda a livello globale.

In precedenza, la signora Olson Killion ha guidato Expedia Group Media Solutions, la piattaforma pubblicitaria di viaggio di Expedia Group, con responsabilità dirigenziali tra cui team di prodotto, analisi, ingegneria, strategia, operazioni, marketing e team di contatto con i partner commerciali. Ha inoltre gestito una propria società di consulenza e ha fatto parte di vari consigli di amministrazione del settore.

Wendy Olson Killion ha espresso il proprio entusiasmo per questo nuovo ruolo: "Rome2Rio è un fantastico marchio globale con una potente piattaforma che ha rivoluzionato il modo in cui i viaggiatori scoprono e pianificano i viaggi in tutto il mondo. Il mio obiettivo sarà quello di espandere e monetizzare la solida capacità di ricerca di Rome2Rio, aumentandone ulteriormente la rilevanza per i viaggiatori e i partner pubblicitari in tutto il mondo".

Olson Killion succede a Yesh Munnangi, che nel quinquennio precedente ha guidato con successo Rome2Rio, acquisita da Omio Group nel 2019. Munnangi ha gestito con attenzione la pandemia da COVID-19 e ha mantenuto tutti i dipendenti durante quel periodo. In seguito ha favorito la ripresa su larga scala della piattaforma e ne ha triplicato i ricavi: oggi Rome2Rio raccoglie dati da oltre 12.000 fornitori di servizi di trasporto in tutto il mondo. Con oltre 50 milioni di visite mensili, Rome2Rio è una risorsa fondamentale per i viaggiatori internazionali che vogliono mettere a confronto le opzioni di viaggio più economiche, veloci e comode utilizzando un'unica soluzione.

Commentando il periodo di collaborazione presso Rome2Rio e Omio Group, Munnangi ha dichiarato: "Il percorso di acquisizione di due attività per Omio, Busradar e Rome2Rio, il trasferimento nell'altro emisfero, a Melbourne, per dirigere Rome2Rio nel 2020, la gestione della pandemia e la successiva crescita significativa dell'attività e del team sono stati momenti straordinari. Desidero ringraziare Naren Shaam, fondatore e amministratore delegato di Omio Group, e il consiglio di amministrazione per aver creduto nella mia visione di Rome2Rio e per avermi permesso di raggiungere questa portata. Auguro a Wendy e al team tutto il meglio per il loro futuro e per un successo continuativo".

Informazioni su Rome2Rio

Rome2Rio è una piattaforma globale di pianificazione viaggi che consente di ricercare, confrontare e coordinare rapidamente le opzioni di trasporto in oltre 240 paesi e territori del mondo; inserendo semplicemente due indirizzi, città, punti di riferimento, attrazioni o città in qualsiasi parte del mondo, Rome2Rio mostra i possibili modi di viaggiare. Rome2Rio è stata fondata a Melbourne, in Australia, nel 2010 e nel 2019 è stata acquisita da Omio Group, la piattaforma di prenotazione viaggi con sede a Berlino.

Informazioni su Omio

Fin dalla sua fondazione nel 2013, Omio Group aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie alle sue due piattaforme interconnesse, Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma di viaggio leader al mondo per la ricerca, il confronto e le prenotazioni. Omio B2B Partnership fornisce soluzioni aziendali personalizzate alle OTA e ai fornitori di servizi di mobilità. Nell'ultimo decennio, Omio Group ha venduto oltre 40 milioni di biglietti e collaborato con oltre 1.000 fornitori di servizi di trasporto.

