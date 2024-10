Führungswechsel bei Rome2Rio: Frühere globale leitende Vizepräsidentin und Geschäftsführerin von Expedia, Wendy Olson Killion, wird neue Geschäftsführerin

Neue Geschäftsführerin soll das Wachstum einer der vertrauenswürdigsten Reiseplanungsplattformen der Welt weiter vorantreiben

MELBOURNE, Australien und BERLIN, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Rome2Rio, der zur Omio-Gruppe gehörende globale Reiseplaner, der Millionen von Reisenden bei der Planung von Reisen in aller Welt hilft, gibt die Ernennung von Wendy Olson Killion zur neuen Geschäftsführerin bekannt. Mit fast 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Online-Marketing, Vertrieb, Produkt und Technologie sowie einem umfangreichen Hintergrund in der Reisebranche ist Olson Killion hervorragend geeignet, Rome2Rio als weltweit vertrauenswürdige Reiseplanungsplattform zu positionieren und das Unternehmen global zu skalieren.

Zuvor leitete Olson Killion die Expedia Group Media Solutions, die Plattform für Reisewerbung der Expedia Group, wo sie für die Führung des Geschäftsbereichs verantwortlich war, zu dem Produkt-, Analyse-, Technik-, Strategie-, Betriebs-, Marketing- und Geschäftspartnerteams gehörten. Sie leitete auch ihr eigenes Beratungsunternehmen und war in verschiedenen Branchengremien tätig.

Wendy Olson Killion zeigte sich begeistert von ihrer neuen Aufgabe: „Rome2Rio ist eine aufregende globale Marke mit einer leistungsstarken Plattform, die die Art und Weise, wie Reisende ihre Reisen weltweit entdecken und planen, revolutioniert hat. Ich werde mich darauf konzentrieren, die leistungsstarke Suchkapazität von Rome2Rio zu erweitern und zu monetarisieren und gleichzeitig die Relevanz bei Reisenden und Werbepartnern weltweit weiter zu erhöhen."

Olson Killion folgt auf Yesh Munnangi, der Rome2Rio, das 2019 von der Omio Group übernommen wurde, in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich geleitet hat. Munnangi hat die COVID-19-Pandemie sorgfältig gemeistert und alle Mitarbeiter während dieser Zeit übernommen. Danach sorgte er für den Aufschwung des Unternehmens und verdreifachte seine Einnahmen: Heute sammelt Rome2Rio Daten von über 12.000 Transportunternehmen weltweit. Mehr als 50 Millionen monatliche Besuche machen Rome2Rio zu einer wichtigen Ressource für Reisende auf der ganzen Welt, um die günstigsten, schnellsten und bequemsten Reisemöglichkeiten an einem Ort zu vergleichen.

Munnangi reflektierte über seine Zeit bei Rome2Rio und der Omio-Gruppe mit den Worten: „Die Reise, zwei Unternehmen für Omio zu erwerben – Busradar und Rome2Rio –, auf der anderen Seite der Welt nach Melbourne zu ziehen, um Rome2Rio im Jahr 2020 zu leiten, die Pandemie zu bewältigen und dann das Unternehmen und das Team um eine große Zahl zu vergrößern, war unglaublich. Ich möchte Naren Shaam, dem Gründer und Konzernchef von Omio, und dem Vorstand dafür danken, dass sie an meine Vision für Rome2Rio geglaubt und mir ermöglicht haben, diese Größenordnung zu erreichen. Ich wünsche Wendy und dem Team alles Gute auf ihrem weiteren Weg und weiterhin viel Erfolg."

Kontaktinformationen

Rome2Rio: [email protected]

Omio-Gruppe: [email protected]

Sebastian Ries, Openers GmbH, [email protected], +49 1578 058 8488

Informationen zu Rome2Rio

Rome2Rio ist eine globale Reiseplanungsplattform, mit der Sie schnell Transportmöglichkeiten in über 240 Ländern und Territorien weltweit recherchieren, vergleichen und koordinieren können. Geben Sie einfach zwei Adressen, Orte, Sehenswürdigkeiten, Attraktionen oder Städte irgendwo auf der Welt ein und Rome2Rio zeigt Ihnen die möglichen Reisewege. Rome2Rio wurde 2010 in Melbourne, Australien, gegründet und 2019 von der Omio Group, der in Berlin ansässigen Reisebuchungsplattform, übernommen.

Informationen zu Omio

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hilft die Omio Group ihren Kunden, neue Wege des Reisens zu entdecken. Dank ihrer beiden miteinander verbundenen Plattformen, Omio und Rome2Rio, ist Omio die weltweit führende Reiseplattform zum Suchen, Vergleichen und Buchen. Omio B2B Partnership bietet OTAs und Mobilitätsanbietern maßgeschneiderte Geschäftslösungen. In den letzten zehn Jahren hat die Omio-Gruppe mehr als 40 Millionen Fahrkarten verkauft und mit über 1.000 Verkehrsbetrieben zusammengearbeitet.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2437023/Omio_Logo.jpg